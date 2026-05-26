Kotkalainen esikoisrunoilija Riina Varjola Lohisoiton runoklubilla 6.6. klo 19
28.5.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Kymijoen Lohisoiton ohjelmaan sisältyy nyt toista kertaa runoklubi-ilta. Lauantaina 6. päivä kesäkuuta klo 19 alkaen Pub Albertissa (Kotkankatu 9) järjestettävän klubin kutsuvierasrunoilijana esiintyy kotkalainen Riina Varjola, joka julkaisi hiljattain esikoisteoksensa Jos kukaan ei tulekaan.
Riina Varjolan runokokoelma Jos kukaan ei tulekaan on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Jos kukaan ei tulekaan on runokokoelma ikävän ja surun käsittelystä elämän eri vaiheissa ja minuuden eri kohdissa suhteessa lapsuuteen, ihmissuhteisiin ja aiempiin sukupolviin. Runoja vie eteenpäin tuntemisen voima ja pyrkimys siihen, että sydän pitäytyy auki kivusta huolimatta.
Riina Varjola (s. 1999) asuu perheensä kanssa Kotkassa. Hän opiskelee kotimaista kirjallisuutta Itä-Suomen yliopistossa. Vapaa-aikansa Varjola käyttää luovien harrastusten, tanssin, musiikin ja kirjallisuuden parissa. Runous on ollut hänen elämässään jo yli 10 vuotta.
VARJOLA, RIINA : Jos kukaan ei tulekaan
64 sivua
ISBN 9789524173490
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Runoklubi-illan musiikillisesta annista vastaa muusikko Tuukka Terho, joka esittää myös runojaan. Illan aikana mikrofoni on myös vapaa kaikille, jotka haluavat esittää runojaan tai vaikka laulujaan.
Paikalla on lisäksi kirjamyyntiä.
Runoklubin järjestelyistä vastaavat Kymijoen lohisoitto, Pub Albert & Eduard, Aviador Kustannus ja Kustantamo etc.
Lisätietoja: Ville Vanhala, puh: 0400 646062
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Momentum Kirjat
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
