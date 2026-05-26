Kotkalainen esikoisrunoilija Riina Varjola Lohisoiton runoklubilla 6.6. klo 19

Ennakkotiedote: Kirjeitä sielunhoitajalle tarjoaa lähikuvan edesmenneiden suomalaisten elämäntuntoihin – lehdistötilaisuus Helsingissä ti 23.6. klo 17–19 25.5.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Minna Kettusen tietokirja Kirjeitä sielunhoitajalle – Kansan murheita Aku Rädylle 1920–60-luvuilla on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Olemme tottuneet siihen, että elämän vaikeissa tilanteissa apua on useimmiten saatavilla. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on arvokas asia, mutta ei itsestäänselvyys. Maallikkosaarnaaja Aku Räty (1897–1965) Kiuruvedeltä auttoi ihmisiä aikana ennen yhteiskunnan palveluita ja turvaverkkoja. Rädylle kirjoittivat miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, tutut ja tuntemattomat, rintamamiehet ja kotiäidit; sekä maalaismökkien kansa että akateemisesti koulutetut kaupunkilaiset. Kirjeissä ihmiset vuodattivat huoliaan ja pyysivät Rädyltä apua milloin terveyshuoliin ja rahapulaan, milloin suruun, ihmissuhteisiin tai häpeään. Teos perustuu Aku Rädyn mittavaan kirjejäämistöön, jonka Minna Kettunen näki ensimmäistä kertaa työstäessään Rädyn elämäkertaa Maan ja taivaan matkamies (2003). Minna Kettunen (s. 1968) on julkaissut elämäkertoja, tietokirjoja, näytelmi