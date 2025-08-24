Suomen vahvin julkkistiimi ratkotaan Porissa

28.5.2026 07:03:29 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote

Onko jääkiekkoilija vahvempi kuin vapaaottelija? Entä muusikko vahvempi kuin tubettaja? Tämä selvitetään Suomen Vahvin Julkkis -kisassa Porissa 6.-7. kesäkuuta. Viikonloppuna kilpaillaan myös paravoimailuun kuuluva Soveltava Suomen Vahvin -kilpailu sekä Suomen Vahvin Mies M105 -sarjan finaali.

Suomen Vahvin Mies (105 kg) -finaalin 2026 lajit ovat tukkipunnerrus, maastaveto, etupito, ski erg, hiekkasäkkiestejuoksu, ruorihinaus, Herkuleen pito, merimieskävely, säkinheitto ja atlaskivet. Kuva vuoden 2025 finaalista ja Tino Näkkilästä, lajina conanpyörä. Kuva: Laura Nevalainen

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna kirjoitetaan voimamiesurheilun suomalaista historiaa, kun Porin Isomäen Areenassa ratkotaan ensimmäistä kertaa Suomen Vahvin Julkkis.

Julkkiskilpailun lajit ovat samoja kuin pääkilpailussakin, mutta painot ovat kevyempiä. Lajeja ovat Herkuleen pito, merimieskävely, rekanveto ja säkinheitto.

Mukana mittelössä nähdään muun muassa vapaaottelija Theo Kolehmainen, trikkaaja Jesse Hukkanen, freeskimaajoukkueen Kuura Koivisto sekä jääkiekon SM-liigajoukkue Porin Ässien pelaajat Miro Karjalainen ja Sakari Kostilainen

”Leikkimielinen julkkiskilpailu kokoaa voimaurheilun tunnetuimpia nimiä sekä heidän ympärilleen rakennetut tiimit. Nyt katsotaan, onko jääkiekkoilija vahvempi kuin vapaaottelija tai muusikko vahvempi kuin tubettaja”, sanoo Jarkko Mehtälä tapahtumaa järjestävästä Suomen Vahvin Mies Oy:stä.  

Krusifiksi pyörätuolista

Viikonloppuna käydään myös Soveltava Suomen Vahvin -kilpailu, joka on suunnattu vammaisille ja toimintarajoitteisille voimailuharrastajille. Kilpailussa kahdeksan osallistujaa mittelee viidessä lajissa.

Lajeista valtaosa on toteutettu sovellettuina versioina klassisista versioista. Esimerkiksi krusifiksi on tuttu laji, joka tullaan näkemään myös Soveltava Suomen Vahvin -kisassa.

”Voimailukin kuuluu kaikille. Haluamme madaltaa kynnystä osallistua voimailuharrastukseen. Olen äärimmäisen iloinen, että saamme yhdistettyä paravoimailun Suomen Vahvin -tapahtumaan”, Mehtälä sanoo.

Grönman metsästää historiallista voittoa

Viikonloppu huipentuu 105 kilon Suomen Vahvin Mies -finaaliin.

Kilpailu järjestetään Porin jäähallissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten 1990-luvun ja lajin edellisen kulta-ajan, kun Suomen Vahvin -kilpailu järjestään jäähallissa.

”Lajin näkyvyys on kasvanut 20-kertaiseksi muutamassa vuodessa. Tämä ohjaa tapahtumia aiempaa suuremmille areenoille”, Mehtälä sanoo.

Hän ennakoi, että finaalin kuusinkertainen voittaja, porilainen Jiri Grönman tulee myrskyämään kotiyleisönsä edessä.

”Jiri oli viime vuonna seitsemäs ja hamuaa takuulla takaisin korkeimmalle korokkeelle. Jos Jiri raivaa tiensä ykköseksi, hänestä tulee ensimmäinen tittelin seitsemän kertaa voittanut urheilija. Mutta kisa on varmasti tiukka. Esimerkiksi semifinaalin nimiinsä vienyt Mikko Muttonen on hänkin vahva ehdokas voittajaksi.”

INFO: SUOMEN VAHVIN, PORI 6.-7.6.2026

  • Paikka: Porin Isomäen Areena
  • Aika: Lauantaina 6.6. klo 14 alkaen. Sunnuntaina 7.6. klo 12 alkaen
  • Ohjelma: Suomen Vahvin Mies (105 kg, la-su) finaali, Soveltava Suomen Vahvin (la-su), Suomen Vahvin Julkkis (su)
  • Kilpailijat, Suomen Vahvin Mies (105 kg):
    • Jiri Grönman | Pori
    • Mikko Muttonen | Savonlinna
    • Matias Hyry | Espoo
    • Jeve Ojala | Säkylä
    • Jere Virvalo | Kangasala
    • Matti Vornanen | Vieremä
    • Rene Salojärvi | Espoo
    • Aleksis Kanerva | Tampere
    • Tuukka Hakamäki | Nousiainen
    • Joonas Manninen | Järvenpää
  • Kilpailijat, Suomen Vahvin Julkkis:
    • Team Jesse: muusikko Antti Railio, vapaaottelija Theo Kolehmainen
    • Team Severi: vaikuttaja Teemu Vuorela, trampoliinitaituri Markku Keski-Oja, trikkaaja Jesse Hukkanen
    • Team Mika: vaikuttaja Mikael Renwall, freestylehiihtäjä Kuura Koivisto, voimamies ja fysiikkakoutsi Kari Savolainen
    • Team Setämiehet: YouTubettajat Antti Hämäläinen, Henri Hermola ja Mika Toiviainen
    • Team Ässät: jääkiekkoilijat Miro Karjalainen ja Sakari Kostilainen koutsina voimamies Markus Laine
  • Kilpailijat, Soveltava Suomen Vahvin:
    • Naiset: Sari Laurila, Maarit Sjelvgren, Emilia Ahola
    • Miehet: Juho Vartiainen, Tony Kärkkäinen, Mikko Immonen, Pasi Hyytiäinen, Mikko Jaakkola

Vuoden 2025 Suomen Vahvin Mies 105 kilon sarjan voitti Antti Uimonen. Kari Savolainen oli toinen ja Mikko Muttonen kolmas.
Soveltava Suomen Vahvin -kilpailu on vammaisille ja toimintarajoitteisille voimailuharrastajille suunnattu tapahtuma.
Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.

