Suomen vahvin julkkistiimi ratkotaan Porissa
28.5.2026 07:03:29 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote
Onko jääkiekkoilija vahvempi kuin vapaaottelija? Entä muusikko vahvempi kuin tubettaja? Tämä selvitetään Suomen Vahvin Julkkis -kisassa Porissa 6.-7. kesäkuuta. Viikonloppuna kilpaillaan myös paravoimailuun kuuluva Soveltava Suomen Vahvin -kilpailu sekä Suomen Vahvin Mies M105 -sarjan finaali.
Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna kirjoitetaan voimamiesurheilun suomalaista historiaa, kun Porin Isomäen Areenassa ratkotaan ensimmäistä kertaa Suomen Vahvin Julkkis.
Julkkiskilpailun lajit ovat samoja kuin pääkilpailussakin, mutta painot ovat kevyempiä. Lajeja ovat Herkuleen pito, merimieskävely, rekanveto ja säkinheitto.
Mukana mittelössä nähdään muun muassa vapaaottelija Theo Kolehmainen, trikkaaja Jesse Hukkanen, freeskimaajoukkueen Kuura Koivisto sekä jääkiekon SM-liigajoukkue Porin Ässien pelaajat Miro Karjalainen ja Sakari Kostilainen
”Leikkimielinen julkkiskilpailu kokoaa voimaurheilun tunnetuimpia nimiä sekä heidän ympärilleen rakennetut tiimit. Nyt katsotaan, onko jääkiekkoilija vahvempi kuin vapaaottelija tai muusikko vahvempi kuin tubettaja”, sanoo Jarkko Mehtälä tapahtumaa järjestävästä Suomen Vahvin Mies Oy:stä.
Krusifiksi pyörätuolista
Viikonloppuna käydään myös Soveltava Suomen Vahvin -kilpailu, joka on suunnattu vammaisille ja toimintarajoitteisille voimailuharrastajille. Kilpailussa kahdeksan osallistujaa mittelee viidessä lajissa.
Lajeista valtaosa on toteutettu sovellettuina versioina klassisista versioista. Esimerkiksi krusifiksi on tuttu laji, joka tullaan näkemään myös Soveltava Suomen Vahvin -kisassa.
”Voimailukin kuuluu kaikille. Haluamme madaltaa kynnystä osallistua voimailuharrastukseen. Olen äärimmäisen iloinen, että saamme yhdistettyä paravoimailun Suomen Vahvin -tapahtumaan”, Mehtälä sanoo.
Grönman metsästää historiallista voittoa
Viikonloppu huipentuu 105 kilon Suomen Vahvin Mies -finaaliin.
Kilpailu järjestetään Porin jäähallissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten 1990-luvun ja lajin edellisen kulta-ajan, kun Suomen Vahvin -kilpailu järjestään jäähallissa.
”Lajin näkyvyys on kasvanut 20-kertaiseksi muutamassa vuodessa. Tämä ohjaa tapahtumia aiempaa suuremmille areenoille”, Mehtälä sanoo.
Hän ennakoi, että finaalin kuusinkertainen voittaja, porilainen Jiri Grönman tulee myrskyämään kotiyleisönsä edessä.
”Jiri oli viime vuonna seitsemäs ja hamuaa takuulla takaisin korkeimmalle korokkeelle. Jos Jiri raivaa tiensä ykköseksi, hänestä tulee ensimmäinen tittelin seitsemän kertaa voittanut urheilija. Mutta kisa on varmasti tiukka. Esimerkiksi semifinaalin nimiinsä vienyt Mikko Muttonen on hänkin vahva ehdokas voittajaksi.”
---
INFO: SUOMEN VAHVIN, PORI 6.-7.6.2026
- Paikka: Porin Isomäen Areena
- Aika: Lauantaina 6.6. klo 14 alkaen. Sunnuntaina 7.6. klo 12 alkaen
- Ohjelma: Suomen Vahvin Mies (105 kg, la-su) finaali, Soveltava Suomen Vahvin (la-su), Suomen Vahvin Julkkis (su)
- Kilpailijat, Suomen Vahvin Mies (105 kg):
- Jiri Grönman | Pori
- Mikko Muttonen | Savonlinna
- Matias Hyry | Espoo
- Jeve Ojala | Säkylä
- Jere Virvalo | Kangasala
- Matti Vornanen | Vieremä
- Rene Salojärvi | Espoo
- Aleksis Kanerva | Tampere
- Tuukka Hakamäki | Nousiainen
- Joonas Manninen | Järvenpää
- Kilpailijat, Suomen Vahvin Julkkis:
- Team Jesse: muusikko Antti Railio, vapaaottelija Theo Kolehmainen
- Team Severi: vaikuttaja Teemu Vuorela, trampoliinitaituri Markku Keski-Oja, trikkaaja Jesse Hukkanen
- Team Mika: vaikuttaja Mikael Renwall, freestylehiihtäjä Kuura Koivisto, voimamies ja fysiikkakoutsi Kari Savolainen
- Team Setämiehet: YouTubettajat Antti Hämäläinen, Henri Hermola ja Mika Toiviainen
- Team Ässät: jääkiekkoilijat Miro Karjalainen ja Sakari Kostilainen koutsina voimamies Markus Laine
- Kilpailijat, Soveltava Suomen Vahvin:
- Naiset: Sari Laurila, Maarit Sjelvgren, Emilia Ahola
- Miehet: Juho Vartiainen, Tony Kärkkäinen, Mikko Immonen, Pasi Hyytiäinen, Mikko Jaakkola
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko MehtäläSuomen Vahvin Mies OyPuh:040 9113 352info@suomenvahvinmies.fi
Markus PirttiojaSuomen Paravoimailijat ryPuh:0407363282info@paravoimailijat.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Vahvin Oy
Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Vahvin Oy
Suomen Vahvin -finaalit: Mika Törrö historialliseen voittoon, Laura Koskenniemi palasi ykköseksi24.8.2025 20:25:50 EEST | Tiedote
Mika Törröstä tuli ensimmäinen urheilija, joka on voittanut Suomen Vahvin Mies -tittelin kuusi kertaa. Törrö nousi viimeisen lajin nappisuorituksella voittoon ohi Niko Nurmen ja Jesse Pynnösen.
Markku Suonenvirta voimamiesurheilun kunniagalleriaan Hall of Fameen23.8.2025 15:15:00 EEST | Tiedote
Suonenvirtaa aiemmin kunniagalleriaan on nimetty Ilkka Nummisto ja Riku Kiri.
Suomen vahvimmat ratkeavat Uudessakaupungissa – mukana 10 naista ja 14 miestä12.8.2025 09:22:19 EEST | Tiedote
Suomen Vahvin Mies ja Nainen -finaalit kisataan ensimmäistä kertaa kolmipäiväisinä. Voittajat tiedetään kymmenen lajin jälkeen sunnuntaina.
Kaikkien aikojen finaali: Suomen vahvin mies 105 kilon sarjassa ratkeaa Porissa3.7.2025 06:44:07 EEST | Tiedote
Kuusi kertaa voittajaksi kruunattu Jiri Grönman pääsee puolustamaan mestaruuttaan kotiyleisön edessä.
Vahvat ei kiusaa – Pohjois-Pohjanmaalla lukukausi alkaa voimamiesten kera3.1.2025 12:10:09 EET | Tiedote
Mika ”El Toro” Törrö ja Jarkko ”Liekki” Mehtälä kitkevät kiusaamista ja kannustavat nuoria löytämään itselleen mieluisan tavan liikkua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme