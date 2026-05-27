SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Perussuomalaisten politiikka puhuu puolestaan
27.5.2026 16:40:20 EEST | SDP | Tiedote
Henkilöön menevien hyökkäysten sijasta politiikassa on syytä keskustella asioista, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
– SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kritisoi viikonloppuna perussuomalaisten toimintaa hallituksessa. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman vastasi tähän nimittelemällä Razmyaria ”elitistiseksi samppanjasosialistiksi”. Moni miettii varmasti, onko tämä se suunta, johon haluamme yhteiskunnallisen keskustelun Suomessa menevän. Ministerin asemaan nousseilla henkilöillä on erityinen vastuu näyttää esimerkkiä rakentavasta toiminnasta, Perholehto sanoo.
Perholehdon mukaan henkilökohtaisten hyökkäysten tarkoituksena on kääntää huomio pois siitä todellisuudesta, johon Orpon hallitus on Suomen ajanut.
– Perussuomalaisilla on vetovastuu valtiovarainministeriöstä. Sinä aikana Suomi on ajautunut EU:n talouden tarkkailuluokalle ja työttömyystilastojen kärkimaaksi, lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja asunnottomuus kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Tämä politiikka puhuu puolestaan.
– Politiikassa on kyse yhteisten asioiden hoitamisesta, ei lippalakkien teettämisestä ja poteroiden kaivamisesta. Tänäkin viikonloppuna valmistuu tuhansia ylioppilaita ja ammatillisen tutkinnon suorittaneita aikana, jolloin nuorisotyöttömyys on tuplaantunut ja haaveet edes kesätöistä ovat karanneet kauas ulottumattomiin. Toivoisin myös perussuomalaisten kiinnittävän huomionsa näihin nuorten tulevaisuudenuskoa heikentäviin haasteisiin, Perholehto päättää.
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
– On hyvä, että taksilakia uudistetaan tavalla, joka torjuu selvästi myös harmaata taloutta. Pelisääntöjen on oltava samat kaikille ja niiden noudattamista on myös pystyttävä valvomaan, jotta kilpailu taksialalla pidetään rehellisenä ja ala elinkelpoisena, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaati puoluekokouksen päättäneessä linjapuheessaan Tampereella, että Suomen on vapautettava taloutensa ja yhteiskuntansa "perussuomalaisesta jarrusta" ja palautettava luottamus tulevaisuuteen. Lindtmanin mukaan Suomi tarvitsee 2020-luvun Lex Taipaleen: SDP aikoo huolehtia, että hyvinvointialueet toteuttavat pitkäaikaistyöttömien nykyisen lakisääteisen oikeuden maksuttomiin terveystarkastuksiin ja työkyvyn arviointiin.
SDP:n 48. puoluekokous on hyväksynyt seuraavan sisäpoliittisen julkilausuman:
SDP:n 48. puoluekokous on hyväksynyt seuraavan julkilausuman:
Puoluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat: Emilia Kangaskolkka, puheenjohtaja Sami Ryynänen, 1. varapuheenjohtaja Pekka Komu, 2. varapuheenjohtaja Puoluevaltuusto: Helsingin piirin jäsenet varsinaiset jäsenet ovat Anita Hellman, Jenni Hjelt, Eetu Kinnunen, Mio Kortelainen, Maria Nyroos ja Marko Ollila. Varajäsenet ovat Salla Saarinen, Jenni Hirvonen, Jemi Heinilä, Eero Kiuru, Eero Kivinen ja Helena Ylisipola. Uudenmaan piirin varsinaiset jäsenet ovat Soile Eriksson, Ville Rahkala, Kaisa Niskanen, Mikael Kölhi, Sami Ryynänen, Ville Kanniainen, Lauri Hietanen ja Vilhelmiina Eskola. Varajäsenet ovat Eeva Hiila, Riitta Vihunen, Arja Isotalo, Päivö Kuusisto, Serveh Khalili, Kirsi Oksanen, Singh Nagendra ja Pertti Lohenoja. Varsinais-Suomen piirin varsinaiset jäsenet ovat Kimmo Aho, Alas Ali, Julia Nikusaari, Kaisa Palohonka ja Marke Tissari. Varajäsenet ovat Tawar Salari, Pertti Pokki, Annika Ollila, Berhan Ahmadi ja Niina Piippo. Satakunnan piirin jäsenet ovat Kasper Sihvo, Maar
