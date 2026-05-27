SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Perussuomalaisten politiikka puhuu puolestaan

– SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar kritisoi viikonloppuna perussuomalaisten toimintaa hallituksessa. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman vastasi tähän nimittelemällä Razmyaria ”elitistiseksi samppanjasosialistiksi”. Moni miettii varmasti, onko tämä se suunta, johon haluamme yhteiskunnallisen keskustelun Suomessa menevän. Ministerin asemaan nousseilla henkilöillä on erityinen vastuu näyttää esimerkkiä rakentavasta toiminnasta, Perholehto sanoo.

Perholehdon mukaan henkilökohtaisten hyökkäysten tarkoituksena on kääntää huomio pois siitä todellisuudesta, johon Orpon hallitus on Suomen ajanut.

– Perussuomalaisilla on vetovastuu valtiovarainministeriöstä. Sinä aikana Suomi on ajautunut EU:n talouden tarkkailuluokalle ja työttömyystilastojen kärkimaaksi, lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja asunnottomuus kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Tämä politiikka puhuu puolestaan.

– Politiikassa on kyse yhteisten asioiden hoitamisesta, ei lippalakkien teettämisestä ja poteroiden kaivamisesta. Tänäkin viikonloppuna valmistuu tuhansia ylioppilaita ja ammatillisen tutkinnon suorittaneita aikana, jolloin nuorisotyöttömyys on tuplaantunut ja haaveet edes kesätöistä ovat karanneet kauas ulottumattomiin. Toivoisin myös perussuomalaisten kiinnittävän huomionsa näihin nuorten tulevaisuudenuskoa heikentäviin haasteisiin, Perholehto päättää.