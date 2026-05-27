Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: marja-alalle tarvitaan pikaisesti muutos - työntekijöiden hyväksikäytön loputtava

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat. Kartellien on arvioitu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10–30 prosenttia normaalin hintatason yläpuolelle.

“Marja-alan toiminta ei ole kestävää. Nyt esille nousi kuluttajahintoja nostava luonnonmarjojen kartelli, aiemmin on paljastunut luonnonmarjojen poimijoiden riistoa ja suoranaista ihmiskauppaa. Tarvitaan pikaisesti kunnon ryhtiliike, vaatii Mikkonen.

Mustikoille on olemassa reilun kaupan sertifikaatti, joka varmistaa, että ne ovat eettisesti kestäviä. Kuluttaja ei kuitenkaan saa ostettua sertifioituja mustikoita mistään, koska yksikään päivittäistavarakauppa ei ole ottanut niitä valikoimiinsa eikä elintarvikejalostajat ole niitä vaatineet.



“Kuluttajille ei ole tällä hetkellä minkäänlaista mahdollisuutta varmistua siitä, että hänen ostamansa marjatuotteet ovat eettisesti kestäviä. Haastan kaupat ja elintarvikejalostajat ottamaan välittömästi reilun kaupan mustikat valikoimiinsa ja elintarvikejalostajat käyttämään niitä tuotteissaan. Samanaikaisesti on muutettava lainsäädäntöä niin, että luonnonmarja-alalla esiintynyt työntekijöiden riisto saadaan loppumaan, sanoo Mikkonen.

Mikkonen nostaa esiin myös julkisten hankintojen roolin vastuullisten tuotteiden edistämisessä.

“Julkisilla hankinnoilla on valtava muutosvoima. Esimerkiksi reilun kaupan kahvin käyttöä saatiin eteenpäin, kun useat kunnat ja kaupungit ottivat sen kriteeriksi kokoustarjoiluihin. Nyt julkisilla hankinnoilla on edistettävä vastuullisia luonnonmarjoja. Kuntien ja hyvinvointialueiden on vaadittava päiväkodeissa, kouluissa, vanhustenhoivassa ja muissa julkisissa ruokahankinnoissa sertifioitua mustikkaa.”