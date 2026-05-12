Rosebudin kauppojen tulevaa lavaohjelmaa

Ma 1.6. klo 17 Rosebud Postitalo

Laura Pollari: Oikeasti aikuinen (Bazar)

Oikeasti aikuinen on tarina tytöstä, joka toivoi olevansa siedetty, koska rakkaus oli liikaa pyydetty. Teos näkymättömästä kaltoinkohtelusta, unelmien voimasta ja kynsilakkapullossa piilevistä mullistavista mahdollisuuksista olla jonain päivänä oikeasti oma itsensä. Ruut Parikka haastattelee.

Ti 2.6. klo 17 Rosebud Postitalo

Anssi Bwalya, Julia Sangervo, Marjukka Ajakainen (toim.): Psykologian vallan kumous (Vastapaino)

Selfhelpin tarjoaminen ratkaisuksi yhteiskunnallisiin ongelmiin herättää kritiikkiä yhä useammalta suunnalta. Psykologiankin piirissä turhaudutaan yhteiskunnan yksilöpsykologisoitumiseen ja oman alan toimintaympäristöön. "Psykologian vallan kumouksen" kirjoittajia yhdistää huoli psykologian julkisuuskuvan yksipuolisuudesta, medikaalisuudesta ja yksilökeskeisyydestä. Psykologia on pitkään ollut ja on edelleen myös paljon muuta.

"Psykologian vallan kumous" pyrkii tuomaan holistisempia ja yhteisökeskeisempiä näkökulmia nykykeskusteluun - olipa kyse sitten työelämän ongelmista, mielenterveyden tukemisesta tai itsemurhien ehkäisemisestä. Kirja kutsuu lukijat mukaan pohtimaan, kuinka psykologia voisi onnistua paremmin yhteiskunnallisten ongelmien ratkomisessa. Teoksen on kirjoittanut joukko psykologian ja sosiaalipsykologian asiantuntijoita.

Paikalla keskustelemassa psykologi Frans Horneman, terveyspsykologian erikoispsykologi ja sisällöntuottaja Sini-Sofia Savola sekä psykologi ja väitöskirjatutkija Venla Okkonen. Keskustelun vetää tiedetoimittaja ja psykologian tutkijatohtori Anssi Bwalya.

Ke 3.6. klo 17 Rosebud Postitalo

Kari Hukkila: Teidän musiikkinne (Teos)

Tervetuloa Kari Hukkilan Teidän musiikkinne -romaanin julkistustilaisuuteen!

Teidän musiikkinne on kunnianhimoinen esseeromaani, joka havainnoi Euroopan lähihistoriaa yksilön kokemuksen, musiikin ja historiallisten vastakkainasetteluiden kautta.

Hukkilan kanssa Rosebudin lavalle nousee Oulun yliopiston kirjallisuuden professori ja Helsingin yliopiston vertailevan kirjallisuustieteen dosentti Kuisma Korhonen. Keskustelua vetää Teoksen kustantaja Päivi Koivisto.

Pe 5.6. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvi (Aleksanterinkatu 9)

Yang Shuang-zi, Rauno Sainio (suom.): Matkapäiväkirja Taiwanista (Aula & co)

Maukkaalla ruoalla höystetty katkeransuloinen romaani kahden naisen välisestä suhteesta Japanin siirtomaavallan alaisessa Taiwanissa on vuoden 2026 Booker-palkinnon voittaja!

Lavalla suomentaja Rauno Sainio ja Iida Simes keskustelevat.

Ma 8.6. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvi (Aleksanterinkatu 9)

Pirjo Toivanen: Valoa Italiasta (Stresa)

Elämä Italiassa, Dolce Vita, viehätti eurooppalaisia Grand tour -matkailijoita jo 1600-luvulla. Rautatieyhteys Alppien yli helpotti matkustamista 1850-luvulta lähtien. Moni suomalainen taiteilija vietti uransa alussa kuukausia Italiassa 1900-luvun vaihteessa. Heitä kiinnosti erityisesti Firenzen varhaisrenessanssin freskotaide. Italian oleskelunsa aikana huoli läheisten ja Suomen kansan tilanteesta Venäjän sorron alla tiivisti taiteilijoiden keskinäistä yhteydenpitoa ja vahvisti ystävyyssuhteita.

Talven valo Firenzessä on aina kiehtonut kuvataitelijoita. Aamuaurinko värittää taivaan oranssiin ennen sinistä heleyttä, joka iltapäivällä pehmenee monikerroksiseksi samettisuudeksi.

Pirjo ja Reijo Toivanen tekivät ensimmäisen matkansa Alppien yli Ligurianmeren tuntumaan vuonna 1989. Se matka synnytti innostuksen tutkia Italiaa, sen kulttuuria ja historiaa. Vuodesta 2008 pariskunta on asunut Stresassa, Maggiorejärven rannalla, Pirjo paneutuen kirjoittamiseen ja Reijo valokuvaamiseen.

Tämä kirja korostaa sekä ystävyyden merkitystä että Italian taideaarteiden vaikutusta kultakauden taiteilijoittemme tuotannossa.

Ti 9.6. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvi (Aleksanterinkatu 9)

Pasi Eronen-Watt, Juha-Antero Puistola: Valheiden sota (Into)

Hybridivaikuttaminen, disinformaatio ja sosiaalisten verkostojen manipulointi kietoutuvat osaksi arkeamme vaalien, uutisten ja jopa lastenkirjojen välityksellä. Venäjä, Kiina, Yhdysvallat ja monet muut maat käyvät informaatiosotaa. Tekoäly on muuttanut pelin sääntöjä: valeuutisia syntyy hetkessä, syväväärennökset huijaavat silmää ja algoritmit ohjaavat tunteitamme ja ajatuksiamme.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntijat Pasi Eronen-Watt ja Juha-Antero Puistola osoittavat teoksessaan, että elämme kiihtyvän informaatiosodan keskellä, usein sitä edes huomaamatta. Informaatio toimii suurvaltapolitiikan sodankäynnin välineenä, eikä internetistä ja medioista saatavaan tietoon voi enää sokeasti luottaa. Ymmärrystämme maailmasta yritetään muokata jatkuvasti.

Ke 10.6. klo 17 Rosebud Postitalo

Marjo Näkki: Jään valta vaihtuu (Gummerus)

Suurvaltojen kamppailu arktisesta herruudesta kiihtyy, ja seuraava kansainvälinen konflikti saattaa syttyä Jäämerellä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija Marjo Näkki avaa äärimmäisen ajankohtaisessa tietokirjassaan, miten pohjoisesta tuli uuden maailmanjärjestyksen polttopiste.

Silmiä avaava tietokirja auttaa ymmärtämään, miksi Yhdysvallat uhittelee Grönlannissa, Kiina haluaa arktiseksi valtioksi ja Venäjä varustautuu pohjoisessa. Se vie lukijan kalastajakyliin ja sotilastukikohtiin selvittäessään, miten ilmastonmuutos, hybridiuhkat sekä kilpailu luonnonvaroista ja merireiteistä kytkeytyvät arktisella alueella kiristyviin jännitteisiin.

Ajankohtaisten kysymysten rinnalla teos kuvaa Fridtjof Nansenin vuonna 1893 käynnistynyttä huimapäistä naparetkeä ja avaa kiehtovia yhteyksiä menneiden ja nykyisten murroskausien välillä.

Ke 10.6. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvi (Aleksanterinkatu 9)

Kaj Kunnas, Christoffer Holm: Kohtaaminen III (Libraria)

Kahden suomenkielisen kirjan ja ruotsinkielisen käännöksen jälkeen Kohtaaminen-kirjasarja jatkuu. Tällä kertaa teemana on johtajuus: ympäristön, muiden ja oman itsensä johtaminen, kun elämme keskellä myllertäviä yhteiskunnallisia tapahtumia, kriisejä ja suurvaltapolitiikan arvaamattomia käänteitä, todistamme järisyttäviä urheilusuorituksia ja koemme yksityiselämässämme mullistavia vaiheita.

Kohtaamisten taustalla on jälleen toimittaja Kaj Kunnas. Tämän kirjan kohtaamiskumppaneihin kuuluvat rauhanvälittäjä ja kansanedustaja Pekka Haavisto, oopperalaulaja Karita Mattila, jalkapallovalmentaja Tim Sparv, kansanedustaja Nasima Razmyar, sotakirjeenvaihtaja Antti Kuronen, jääkiekkovalmentaja ja olympiakultamitalisti Jukka Jalonen, suurlähettiläs Olga Dibrova sekä malli ja Miss Suomi -voittaja Matilda Wirtavuori. Kertomukset ovat syviä, koskettavia, ainutlaatuisia ja silmiä avaavia.