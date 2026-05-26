Saaristomuseo Pentala aukeaa jälleen kesäksi ja juhannukseksi
27.5.2026 17:08:08 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Saaristomuseo Pentala avaa ovensa yleisölle tiistaina 2.6.2026 samanaikaisesti Espoon saaristoliikenteen käynnistyessä. Saaristomuseo suosittuna retkikohteena on avoinna nyt ensimmäistä kertaa myös juhannuksena merellisestä Espoosta nauttiville. Vierailun ajaksi museon laituriin voi kiinnittyä myös omalla veneellä.
Saaristomuseossa on kokonaisvaltainen elämys, jossa yhdistyvät merimatka, kulttuurimaisema ja Pentalan saaren omaleimainen luonto. Luontopolku alkaa museoalueelta ja johtaa luonnonkauniille Pentalan järvelle ja Diksandin rannalle. Pentalaan voit tuoda mukanasi omat eväät tai nauttia museoalueen kahvilan tarjoamista herkuista.
Saaristomuseon Gurlin talo on kotimuseo, jossa aika on pysäytetty kalastajan leski Gurli Nyholmin elämän viimeiseen kesään 1986. Ruokokattoisessa ranta-aitassa on nähtävillä ympärivuotisesta kalastuksesta kertova näyttely. Voit myös astua sisään myös yhteen Espoon vanhimmista asuinrakennuksista, 1700-luvun lopulla rakennettuun kalastajamökkiin, jonka ikkunasta voit ihailla samaa merimaisemaa kuin aikanaan Pentalassa lomailleet kesäasukkaat.
Koko kesän ajan saaristomuseo tarjoaa erilaista ohjelmaa ja opastettuja kierroksia. Museo on avoinna 2.6.-30.8.2026 tiistaista sunnuntaihin.
KAMU Espoon kaupunginmuseo tutkii, säilyttää ja esittelee Espoon historiaa ja lähiympäristöä yhdessä kaupungin asukkaiden kanssa. KAMUn museoperheeseen kuuluvat Talomuseo Glims, KAMU Näyttelykeskus WeeGeellä, Huvilamuseo Villa Rulludd, Koulumuseo Lagstad ja Saaristomuseo Pentala.
