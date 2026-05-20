CERTEGO Suomi -konserni ennätystulokseen – vuosikatsaus 2025

28.5.2026 08:47:06 EEST | Certego | Tiedote

Pohjoismaiseen turvallisuusalan CERTEGO-konserniin kuuluva CERTEGO Suomi on tehnyt vuonna 2025 jälleen uuden ennätystuloksen. Konsernin yhtiöiden positiivinen kehitystrendi on seurausta useamman vuoden jatkuneesta liiketoiminnan kehitystyöstä, jossa on huomioitu sekä alan kehityksen että yleisen turvallisuustilanteen tuomia vaatimuksia.

Vuoden 2025 onnistumisia juhlistettiin CERTEGOn henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken Olympiastadionilla helmikuussa 2026, kuva juhlatilasta

CERTEGO Suomi -konsernin* liikevoitto vuonna 2025 oli noin 3 miljoonaa euroa, kun liikevaihto kasvoi reiluun 67 miljoonaan euroon. Liikevaihdon reilun 6 % kasvu toi merkittävän parannuksen edeltävän vuoden 0,4 % kasvuun.  

CERTEGO Suomen toimitusjohtaja Tuomas Pitkänen kommentoi vuotta 2025 seuraavasti: 

”2025 oli monella mittarilla uudistumisen ja kehittymisen vuosi. Kesän 2025 aikana avasimme uuden toimipisteen Hämeenlinnaan ja Suomen konserniimme keväällä 2024 liittynyt K2 Turvapalvelut vaihtoi nimensä CERTEGO 24/7:ksi. Joulukuussa CERTEGO 24/7:n toiminnoille myönnettiin ISO 27001 –sertifikaatti.  

Solmimme vuoden aikana useita uusia yhteistyösopimuksia tuote- ja järjestelmävalmistajien kanssa, jotta voimme vastata asiakkaidemme entistä moninaisempiin tarpeisiin henkilö-, kiinteistö- ja yritysturvallisuutensa parantamiseksi. Esimerkiksi droonivalvonnan ratkaisujamme täydensimme aloittamalla yhteistyön imatralaisen, autonomisia robottikoptereita kehittävän RumbleToolsin kanssa. 

Jatkuvaa parantamista turvallisuuden kehittämisessä

Turvallisuusalan hankinnoissa korostuu entistä enemmän jatkuvan ylläpidon ja paremman tiedon hyödyntämisen sekä ennakoinnin tarve. Siksi päätimme tiivistää yhteistyötä Suomen konsernimme yhtiöiden välillä keskittämällä CERTEGOn tuki- ja ylläpitopalvelut sekä CERTEGO 24/7:n hälytyskeskus-, kiinteistö- ja energiateknisen osaamisen yhteen keskitettyjen palveluiden yksikköön

Olemme ylpeitä siitä, että sekä henkilöstömme että asiakkaidemme suositteluindeksit ovat vuonna 2025 jatkaneet kasvuaan. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme menestyksemme varmistamisessa ja tähtäämme jatkuvaan parantamiseen työtyytyväisyydessämme sekä työturvallisuudessamme. Olemme iloisia, että saimme jakaa henkilöstöllemme myös tulospalkkiota jo kolmatta vuotta peräkkäin

Asiakastyytyväisyyden paraneminen on luonnollinen seuraus henkilöstötyytyväisyytemme paranemisesta. Asiakkaidemme vastuulla on turvallisuus, joka on yksi yhteiskuntamme peruspilareista ja jonka merkityksestä myös presidentti Sauli Niinistö puhui asiakaspäivässämme helmikuussa 2026. Haluamme olla paras mahdollinen kumppani tämän pilarin tukemisessa ja panostaa asiakkaidemme parempaan palveluun myös jatkossa. 

Olemme kiitollisia, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat osaamiseemme ratkaista yhteiskuntamme ja huoltovarmuutemme kannalta kriittisimpienkin toimijoiden turvallisuushaasteita. Yhdessä löydämme mahdollisuudet varautua jatkuvasti muuttuvan turvallisuustilanteen luomiin uhkiin. 

Arvoisat certegolaiset, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme: kiitos vuodesta 2025! Jatketaan yhteistyötä kansallisen varautumisemme parantamiseksi.” 

*CERTEGO Suomi -konserniin kuuluvat turvallisuusjärjestelmiä, -tuotteita ja -palveluita tuottava CERTEGO Oy 24 toimipaikallaan ja turva- ja kiinteistöteknisiä palveluita tuottava CERTEGO 24/7 Oy kahdella hälytyskeskuksellaan. 

Vuoden 2025 onnistumisia juhlistettiin CERTEGOn henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kesken Olympiastadionilla helmikuussa 2026, kuva juhlatilasta
Edelläkävijän turvallisuusratkaisuja - CERTEGO

CERTEGO on pohjoismainen turvallisuusratkaisuiden ja -palveluiden asiantuntija. Turvaamme häiriötöntä liiketoimintaa asiakkaillemme Suomen kattavimmalla turva- ja kiinteistöteknisellä osaamisella, alan johtavien laitevalmistajien tuella. Tarjoamme kokonaisvaltaiset ratkaisut aina aluevalvonnasta kiinteistön eri tilojen suojaukseen, henkilöturvaan ja energiahallintaan – suunnittelusta toteutukseen, ylläpitoon, jatkuvaan valvontaan ja kehittämiseen. Olemme luotettu kumppani myös korkean turvallisuustason kohteissa.​

