CERTEGO Suomi -konserni ennätystulokseen – vuosikatsaus 2025

CERTEGO Suomi -konsernin* liikevoitto vuonna 2025 oli noin 3 miljoonaa euroa, kun liikevaihto kasvoi reiluun 67 miljoonaan euroon. Liikevaihdon reilun 6 % kasvu toi merkittävän parannuksen edeltävän vuoden 0,4 % kasvuun.

CERTEGO Suomen toimitusjohtaja Tuomas Pitkänen kommentoi vuotta 2025 seuraavasti:

”2025 oli monella mittarilla uudistumisen ja kehittymisen vuosi. Kesän 2025 aikana avasimme uuden toimipisteen Hämeenlinnaan ja Suomen konserniimme keväällä 2024 liittynyt K2 Turvapalvelut vaihtoi nimensä CERTEGO 24/7:ksi. Joulukuussa CERTEGO 24/7:n toiminnoille myönnettiin ISO 27001 –sertifikaatti.

Solmimme vuoden aikana useita uusia yhteistyösopimuksia tuote- ja järjestelmävalmistajien kanssa, jotta voimme vastata asiakkaidemme entistä moninaisempiin tarpeisiin henkilö-, kiinteistö- ja yritysturvallisuutensa parantamiseksi. Esimerkiksi droonivalvonnan ratkaisujamme täydensimme aloittamalla yhteistyön imatralaisen, autonomisia robottikoptereita kehittävän RumbleToolsin kanssa.

Jatkuvaa parantamista turvallisuuden kehittämisessä

Turvallisuusalan hankinnoissa korostuu entistä enemmän jatkuvan ylläpidon ja paremman tiedon hyödyntämisen sekä ennakoinnin tarve. Siksi päätimme tiivistää yhteistyötä Suomen konsernimme yhtiöiden välillä keskittämällä CERTEGOn tuki- ja ylläpitopalvelut sekä CERTEGO 24/7:n hälytyskeskus-, kiinteistö- ja energiateknisen osaamisen yhteen keskitettyjen palveluiden yksikköön.

Olemme ylpeitä siitä, että sekä henkilöstömme että asiakkaidemme suositteluindeksit ovat vuonna 2025 jatkaneet kasvuaan. Henkilöstömme on tärkein voimavaramme menestyksemme varmistamisessa ja tähtäämme jatkuvaan parantamiseen työtyytyväisyydessämme sekä työturvallisuudessamme. Olemme iloisia, että saimme jakaa henkilöstöllemme myös tulospalkkiota jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Asiakastyytyväisyyden paraneminen on luonnollinen seuraus henkilöstötyytyväisyytemme paranemisesta. Asiakkaidemme vastuulla on turvallisuus, joka on yksi yhteiskuntamme peruspilareista ja jonka merkityksestä myös presidentti Sauli Niinistö puhui asiakaspäivässämme helmikuussa 2026. Haluamme olla paras mahdollinen kumppani tämän pilarin tukemisessa ja panostaa asiakkaidemme parempaan palveluun myös jatkossa.

Olemme kiitollisia, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat osaamiseemme ratkaista yhteiskuntamme ja huoltovarmuutemme kannalta kriittisimpienkin toimijoiden turvallisuushaasteita. Yhdessä löydämme mahdollisuudet varautua jatkuvasti muuttuvan turvallisuustilanteen luomiin uhkiin.

Arvoisat certegolaiset, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme: kiitos vuodesta 2025! Jatketaan yhteistyötä kansallisen varautumisemme parantamiseksi.”

*CERTEGO Suomi -konserniin kuuluvat turvallisuusjärjestelmiä, -tuotteita ja -palveluita tuottava CERTEGO Oy 24 toimipaikallaan ja turva- ja kiinteistöteknisiä palveluita tuottava CERTEGO 24/7 Oy kahdella hälytyskeskuksellaan.