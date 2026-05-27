Valtio lainasi 1,5 miljardia Yhdyvaltain dollaria 10 vuodeksi 4,559 % korolla
27.5.2026 19:36:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Valtio laski liikkeeseen uuden Yhdysvaltain dollarimääräisen obligaation, joka erääntyy 3.6.2036. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa 3,8 miljardiin dollariin ja sisälsi tarjouksia noin 60 sijoittajalta.
Uudesta lainasta suurin osuus, 46 %, myytiin pankkien varainhallintaosastoille. Maantieteellisesti sijoittajakysyntä jakautui Britannian (42%) ja muun Euroopan (42 %), Amerikan (10%) ja Aasian (6%) välillä.
”Pankkitreasury-kysyntä on kasvanut selvästi euromääräisissä liikkeeseenlaskuissamme, ja sama kehitys näkyi nyt myös dollariemissiossa. Eurooppalaisten sijoittajien tavallista suurempi osuus heijastaa vahvaa kysyntää tältä sektorilta”, velanhallintaa johtava Anu Sammallahti kommentoi.
Dollarimääräinen emissio täydentää valtion euromääräistä lainanottoa ja tukee sijoittajakunnan globaalia hajauttamista. Dollarilainanottoa hyödynnetään silloin, kun sen kustannustaso on kilpailukykyinen suhteessa euromarkkinoihin.
Uuden lainan hinnoittelussa päästiin tasolle, joka alittaa euromääräisen lainanoton kustannukset muutamalla korkopisteellä.
”Dollarilainan liikkeeseenlasku onnistui tällä kertaa eurolainanottoa edullisemmin, mikä on erittäin positiivista tässä maailmantilanteessa ja varsin pitkässä maturiteetissa”, Sammallahti kertoo.
Lainan tuotoksi muodostui 4,559 %, joka on 48 tuottopistettä yli mid swap -koron (USD SOFR -koron) ja 9,2 tuottopistettä yli vastaavan Yhdysvaltojen valtionlainan.
Valtio ei ota valuuttakurssiriskiä lainanotossaan, vaan valuuttakurssiriski poistetaan valuutanvaihtosopimuksilla. Valuutanvaihtosopimusten avulla dollarimääräisen lainanoton rahoituskustannus saadaan vastaamaan euromääräisen lainanoton kustannusten tasoa.
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Goldman Sachs Europe Bank SE, Nomura ja Société Générale.
Liikkeeseenlaskun tiedot:
Koko: 1,5 miljardia dollaria
Liikkeeseenlaskupäivä: 27.5.2026
Arvopäivä: 3.6.2026
Kuponkikorko: 4,500 %
Eräpäivä: 3.6.2036
Hinta: 99,530
Tuotto: 4,559 %
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Sammallahtifinanssijohtaja, osastonjohtajaVelanhallintaPuh:0295 50 2575anu.sammallahti@valtiokonttori.fi
Kuvat
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Valtiokonttori
Staten lånade 1,5 miljarder dollar på tio år till en ränta på 4,559 procent27.5.2026 19:41:32 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterade ett nytt dollarlån som förfaller till betalning 3.6.2036. Orderboken på lånet uppgick till 3,8 miljarder dollar och innehöll bud från cirka 60 investerare.
Staten emitterar ett nytt dollarlån27.5.2026 10:16:57 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterar ett nytt dollarlån med en löptid på 10 år. Orderboken öppnades idag den 27 maj 2026.
Valtio laskee liikkeeseen obligaation Yhdysvaltain dollareissa27.5.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Valtio laskee liikkeeseen dollarimääräisen obligaation 10 vuoden maturiteetissa. Tarjouskirja avattiin tänään keskiviikkona 27.5.2026.
Statskontoret sålde statens skuld i en auktion: resultat19.5.2026 13:23:43 EEST | Pressmeddelande
I auktionen såldes statens 4‑ och 15‑åriga benchmarklån för sammanlagt 1 500 miljoner euro.
Valtiokonttori myi valtion velkaa huutokaupassa: tulokset19.5.2026 13:18:17 EEST | Tiedote
Huutokaupassa myytiin valtion 4- ja 15-vuotisia viitelainoja yhteensä 1 500 miljoonalla eurolla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme