Valtio lainasi 1,5 miljardia Yhdyvaltain dollaria 10 vuodeksi 4,559 % korolla

27.5.2026 19:36:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote

Valtio laski liikkeeseen uuden Yhdysvaltain dollarimääräisen obligaation, joka erääntyy 3.6.2036. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa 3,8 miljardiin dollariin ja sisälsi tarjouksia noin 60 sijoittajalta.

Kuvio esittää 3.6.2036 erääntyvän dollarimäärisen valtionlainan sijoittajapohjan sijoittajatyypeittäin jaoteltuna.
Uudesta lainasta suurin osuus, 46 %, myytiin pankkien varainhallintaosastoille. Maantieteellisesti sijoittajakysyntä jakautui Britannian (42%) ja muun Euroopan (42 %), Amerikan (10%) ja Aasian (6%) välillä.

”Pankkitreasury-kysyntä on kasvanut selvästi euromääräisissä liikkeeseenlaskuissamme, ja sama kehitys näkyi nyt myös dollariemissiossa. Eurooppalaisten sijoittajien tavallista suurempi osuus heijastaa vahvaa kysyntää tältä sektorilta”, velanhallintaa johtava Anu Sammallahti kommentoi.

Dollarimääräinen emissio täydentää valtion euromääräistä lainanottoa ja tukee sijoittajakunnan globaalia hajauttamista. Dollarilainanottoa hyödynnetään silloin, kun sen kustannustaso on kilpailukykyinen suhteessa euromarkkinoihin.

Uuden lainan hinnoittelussa päästiin tasolle, joka alittaa euromääräisen lainanoton kustannukset muutamalla korkopisteellä.

”Dollarilainan liikkeeseenlasku onnistui tällä kertaa eurolainanottoa edullisemmin, mikä on erittäin positiivista tässä maailmantilanteessa ja varsin pitkässä maturiteetissa”, Sammallahti kertoo. 

Lainan tuotoksi muodostui 4,559 %, joka on 48 tuottopistettä yli mid swap -koron (USD SOFR -koron) ja 9,2 tuottopistettä yli vastaavan Yhdysvaltojen valtionlainan.

Valtio ei ota valuuttakurssiriskiä lainanotossaan, vaan valuuttakurssiriski poistetaan valuutanvaihtosopimuksilla. Valuutanvaihtosopimusten avulla dollarimääräisen lainanoton rahoituskustannus saadaan vastaamaan euromääräisen lainanoton kustannusten tasoa.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Goldman Sachs Europe Bank SE, Nomura ja Société Générale.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 1,5 miljardia dollaria
Liikkeeseenlaskupäivä: 27.5.2026
Arvopäivä: 3.6.2026
Kuponkikorko: 4,500 %
Eräpäivä: 3.6.2036
Hinta: 99,530
Tuotto: 4,559 %

Kuvio esittää 3.6.2036 erääntyvän dollarimäärisen valtionlainan sijoittajapohjan alueellisen jakauman.
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

