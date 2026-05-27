Valtio lainasi 1,5 miljardia Yhdyvaltain dollaria 10 vuodeksi 4,559 % korolla

Uudesta lainasta suurin osuus, 46 %, myytiin pankkien varainhallintaosastoille. Maantieteellisesti sijoittajakysyntä jakautui Britannian (42%) ja muun Euroopan (42 %), Amerikan (10%) ja Aasian (6%) välillä.

”Pankkitreasury-kysyntä on kasvanut selvästi euromääräisissä liikkeeseenlaskuissamme, ja sama kehitys näkyi nyt myös dollariemissiossa. Eurooppalaisten sijoittajien tavallista suurempi osuus heijastaa vahvaa kysyntää tältä sektorilta”, velanhallintaa johtava Anu Sammallahti kommentoi.

Dollarimääräinen emissio täydentää valtion euromääräistä lainanottoa ja tukee sijoittajakunnan globaalia hajauttamista. Dollarilainanottoa hyödynnetään silloin, kun sen kustannustaso on kilpailukykyinen suhteessa euromarkkinoihin.

Uuden lainan hinnoittelussa päästiin tasolle, joka alittaa euromääräisen lainanoton kustannukset muutamalla korkopisteellä.

”Dollarilainan liikkeeseenlasku onnistui tällä kertaa eurolainanottoa edullisemmin, mikä on erittäin positiivista tässä maailmantilanteessa ja varsin pitkässä maturiteetissa”, Sammallahti kertoo.

Lainan tuotoksi muodostui 4,559 %, joka on 48 tuottopistettä yli mid swap -koron (USD SOFR -koron) ja 9,2 tuottopistettä yli vastaavan Yhdysvaltojen valtionlainan.

Valtio ei ota valuuttakurssiriskiä lainanotossaan, vaan valuuttakurssiriski poistetaan valuutanvaihtosopimuksilla. Valuutanvaihtosopimusten avulla dollarimääräisen lainanoton rahoituskustannus saadaan vastaamaan euromääräisen lainanoton kustannusten tasoa.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Goldman Sachs Europe Bank SE, Nomura ja Société Générale.

Liikkeeseenlaskun tiedot:

Koko: 1,5 miljardia dollaria

Liikkeeseenlaskupäivä: 27.5.2026

Arvopäivä: 3.6.2026

Kuponkikorko: 4,500 %

Eräpäivä: 3.6.2036

Hinta: 99,530

Tuotto: 4,559 %