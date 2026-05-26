Suomen Yrittäjät tyytyväinen mietintöön hankintalaista – yhä useampi yritys valmis tarjoamaan julkiselle sektorille
27.5.2026 18:42:11 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät arvioi, että eduskunnan talousvaliokunnan mietintö hankintalaista lisää kilpailua. ”Lakimuutos avaa julkisia hankintoja nykyistä laajemmin pk-yrityksille. Temppuilu kilpailutusten kiertämiseksi toivottavasti loppuu”, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari sanoo. Eduskunnan täysistunnon on määrä käsitellä lakia lähipäivinä.
”Hallituksen ja talousvaliokunnan esittämä sidosyksiköiden vähimmäisomistusvaatimuksen kiristäminen avaa hankintoja pk-yrityksille ja luo kasvua sekä työpaikkoja”, Jaskari sanoo.
Suomessa toimii satoja julkisomisteisia inhouse-yhtiöitä, jotka kilpailevat yksityisten yritysten kanssa. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat hankkineet palveluita omilta yhtiöiltään ilman kilpailutusta jopa hyvin pienillä omistusosuuksilla.
”Tähän tulee muutos. Kilpailutusten kiertäminen pienellä omistuksella ei jatkossa onnistu.”
Jaskarin mielestä tärkeä huomio valiokunnan mietinnössä oli myös ymmärrys siitä, että uudistus lisää kilpailua ja kilpailun lisäämisestä on huomattavia kansantaloudellisia hyötyjä. Juuri tällaisia uudistuksia alijäämäinen julkinen talous tarvitsee suunnan kääntämiseksi.
Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö valmistui tänään. Eduskunnan täysistunnon on määrä käsitellä mietintöä lähipäivinä.
Yhden tarjouksen kilpailutukset uusittava
Talousvaliokunta esittää, että avoimessa menettelyssä järjestetyt kilpailutukset tulee jatkossa uusia, jos niihin saadaan vain yksi tarjous. Lisäksi EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulisi pääsääntöisesti jakaa osiin, ja valitusmahdollisuuksia laajennetaan.
”Yritykset ovat usein jättäneet osallistumatta, koska hankinnat on koettu räätälöidyiksi tietyille toimijoille, Jaskari sanoo.
Markkinavuoropuhelun vahvistaminen jäi puolitiehen
Markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu ovat keskeisiä laadukkaiden hankintojen onnistumiselle. Esityksessä velvoite koskisi vain yli 10 miljoonan euron hankintoja.
”Laadukas hankinta edellyttää markkinakartoitusta. Nyt esitetty malli sallisi jopa yhdeksän miljoonan euron hankinnat ilman velvoitetta kartoittaa markkinoita. Raja on liian korkea. Positiivista kuitenkin on mietinnön kirjaus, että yritysten markkinoille pääsyä sekä kustannussäästöjä seurataan”, elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala huomauttaa.
Mietinnössä todetaan, että sidosyksiköille asetetaan velvollisuus julkaista ostolaskudata ja toimittaa se hankintatietovarantoon samoin perustein kuin niiden omistajien. Tämä on todella tärkeä kirjaus avoimuuden lisäämiseksi, Rajala toteaa.
Kiinnostus julkisiin kilpailutuksiin kasvussa
Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan yhä useampi pk-yritys kokee, että julkisomisteiset inhouse-yhtiöt heikentävät mahdollisuuksia tarjota palveluita julkiselle sektorille.
Peräti 24 prosenttia pk-yrityksen edustajasta arvioi, että inhouse-yhtiöt heikentävät mahdollisuuksia tarjota palveluita. Elokuussa vastaava luku oli 21 prosenttia.
Jos hankintalaki avaa markkinoita, pk-yritysten kiinnostus osallistua kilpailutuksiin kasvaa. Yrittäjägallupin mukaan 55 prosenttia pk-yrityksistä on kiinnostunut tarjoamaan julkiselle sektorille (edellisessä mittauksessa 51 %). Rakentamisessa kiinnostus on 68 prosenttia ja teollisuudessa 60 prosenttia.
“Onnistunut hankintalaki voi parhaimmillaan toimia kasvun työkaluna kautta maan”, Rajala sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Kyselyyn vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin tästä.
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
