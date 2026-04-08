Suomen datatalous kypsyy kokeiluista strategiseksi infraksi – Datatalouden kiinnostavimmat ratkaisut 2026 on valittu

Datatalouden tila Suomessa 2026: Julkista infrastruktuuria on alettu hyödyntää strategisesti

Asiantuntijaraati arvioi hakemukset kiinnostavuuden ja uutuusarvon, vaikuttavuuden ja skaalautuvuuden sekä luotettavan ja reilun datatalouden periaatteiden näkökulmista. Raatiin kuuluvat teknologia- ja tutkimusjohtaja Henri Hakamo, Suomen Teollisuussijoitus, johtaja Jenni Koskinen, Traficom, teknologiajohtaja Sanna Malinen, Teknologiateollisuus, sekä tutkimusneuvonantaja ja vanhempi neuvonantaja Petri Rouvinen, Etla ja Sitra.

Keskeisenä havaintona hakemusten perusteella oli, että yritykset ovat alkaneet aiempaa tehokkaammin hyödyntää valtion ja julkisten toimijoiden tarjoamaa infrastruktuuria dataa hyödyntävien ratkaisujen kehittämisessä. Hakemuksista on myös nähtävissä, että suomalaiset yritykset osaavat kääntää sääntelyn tuotteeksi ja kilpailueduksi ennen muita.

“Euroopassa datasääntelyn käytännön toimeenpano on monin paikoin vasta käynnistymässä, kun taas Suomessa toimijat rakentavat sen varaan globaalisti skaalautuvaa liiketoimintaa”, Jenni Koskinen toteaa.

“Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää laadukasta dataa – ja juuri siinä Suomi on vahvoilla.”

Raadin arvioinnissa nousivat esiin erityisesti ratkaisut, jotka poistavat innovoinnin esteitä ja luovat pohjaa uusille, skaalautuville liiketoimintamalleille. Esiin nostettiin myös muutamia ratkaisuja, jotka pääsivät jo 2023 edelliselle listalle. Suomalainen datatalous on kypsynyt ja parhaat ratkaisut ovat kehittyneet teknisesti, laajentuneet uusille markkinoille ja osoittaneet kykynsä luoda jatkuvaa arvoa.

“Vaikka nykyisin puhutaan vain tekoälystä, on hyvä muistaa, että tekoäly vaatii laadukasta dataa. Siksi datatalouden eli datan arvon tunnistaminen ja hyödyntäminen on edelleen tärkeää – ehkä jopa tärkeämpää kuin aiemmin”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen, joka oli koostamassa ensimmäistä listaa vuosina 2022-2023.

“Me Sitrassa uskomme, että uusi Datatalouden kiinnostavimpien kokoelma Allianssin julkaisemana toimii inspiraationa niille, jotka eivät ole vielä saaneet puristettua datastaan lisäarvoa.”

DATATALOUDEN KIINNOSTAVIMMAT – DATA ECONOMY SPOTLIGHT 2026 -LISTA

Kunniamaininnat: Datatalouden suunnannäyttäjät 2026

Raati jakoi neljä kunniamainintaa ratkaisuille, jotka osoittavat poikkeuksellista vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta:

Airport Operational Status (AOS): ”Sisupuukko”-kunniamaininnan saanut ratkaisu purkaa tietosiilot ja saa datan virtaamaan reaaliaikaisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman eri toimijoille äärimmäisen vaativassa monitoimijaympäristössä.

Headai Space: Vuorovaikutteinen Vibe Analytics -teknologia antaa päättäjille kyvyn nopeaan data-analyysiin tekstimuotoisen tiedon pohjalta yhdistämällä generatiivisen tekoälyn käyttöliittymän ja Knowledge Graph -teknologian tarjoaman tarkkuuden.

LUMI AI Factory Dataset-as-a-Service: Ratkaisu nopeuttaa tekoälykehitystä tuomalla suuret, luvitetut aineistot suoraan maailman tehokkaimmalla supertietokoneella käytettäväksi ilman raskaita datansiirtoja.

Sodankylä SUPERSITE: Ilmatieteen laitoksen laajentunut ja yritysyhteistyötä syventänyt T&K-alusta yhdistää historiallisen mittausdatan ja uusimman teknologian kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa suomalaisen avaruus- ja syväteknologian globaalin kasvun.

Datatalouden kiinnostavimmat 2026 -listan muut valitut

Mahdollistajat ja infrastruktuuriratkaisut, joiden avulla muut voivat luoda arvoa:

IOXIO datan välityspalvelu: Visiosta vakiintuneeksi välityspalveluksi kehittynyt ratkaisu tarjoaa standardoidun ja helposti käyttöönotettavan alustan organisaatioiden väliseen tiedonjakoon, mikä laskee kynnystä lähteä mukaan datatalouden ekosysteemeihin.

Location Finland: Kansalliseksi sovellukseksi ja paikkatietoekosysteemiksi kehittynyt hanke yhdenmukaistaa pirstaleisen paikkatietodatan yritysten ja viranomaisten käyttöön digitaalisten kaksosten ja uusien palveluiden pohjaksi.

Steelbridge EU Data Act Platform: Alusta automatisoi EU:n datasäädöksen noudattamisen ja auttaa laitevalmistajia muuttamaan IoT-laitteiden tuottaman datan uudeksi, sääntelyn mukaiseksi liiketoiminnaksi.

Tekoälypohjaiset työkalut, jotka tehostavat prosesseja ja parantavat päätöksentekoa:

Control.dev: Tekoälypohjainen ratkaisu automatisoi taloushallinnon rutiineja, analysoi strukturoimatonta talousdataa ja auttaa tekemään ennusteita luonnollisella kielellä, vapauttaen aikaa strategiseen johtamiseen.

Telian matkustajalaskenta: Reaaliaikainen ja uusia kyvykkyyksiä saanut ratkaisu hyödyntää anonymisoitua matkapuhelinverkon dataa väestön liikkumisen analysointiin, mahdollistaen joukkoliikenteen ja kaupunkisuunnittelun optimoinnin todellisen kysynnän mukaan.

Data osana vihreää siirtymää ja resurssien tehokasta käyttöä:

Emission Observatory: Palvelu tarjoaa satelliittidataan ja analytiikkaan perustuvan riippumattoman ja reaaliaikaisen tavan seurata kasvihuonepäästöjä ja ilmansaasteita maailmanlaajuisesti.

Datatalouskasvattamo: Tukiohjelma ja kokeiluympäristö auttavat maatalouden ja alkutuotannon toimijoita tunnistamaan oman datansa arvon ja rakentamaan sen pohjalta uusia reilun datatalouden palveluita.

SavannaX: IT-laitteiden elinkaaren hallintapalvelu hyödyntää laitteiden reaaliaikaista terveysdataa käyttöiän pidentämiseksi, mikä säästää merkittävästi sekä kustannuksia että luonnonvaroja.

Miksi listaus on merkittävä?

Datatalouden kehittyminen on keskeistä Suomen ja Euroopan kilpailukyvylle. Datatalouden kiinnostavimmat – Data Economy Spotlight 2026 -listaus on jatkumoa vuonna 2023 aloitetulle työlle.

Listalle valitut ratkaisut osoittavat, että Suomessa on kykyä yhdistää korkea teknologinen osaaminen, luottamus ja käytännön liiketoimintahyödyt. Uudet tulokkaat tuovat listalle tuoreita innovaatioita, kun taas kokeneemmat toimijat näyttävät suuntaa siinä, miten datatalouden ratkaisuja skaalataan globaalisti ja miten niillä saavutetaan todistettuja taloudellisia hyötyjä.