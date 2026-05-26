Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen korjausten hankesuunnitelmat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren ja Kalasataman välisen Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen ja tuennan hankesuunnitelman sekä Kulosaaren ja Herttoniemen välisen Naurissalmen metrosillan uusimisen hankesuunnitelman. Hankkeiden kustannusarviot ovat enintään 14 miljoonaa euroa Kulosaaren sillan osalta ja 15 miljoonaa euroa Naurissalmen sillan osalta tammikuun 2026 kustannustasossa.

Kulosaaren metrosillalla korjataan muun muassa vesieristyksiä, pintarakenteita ja reunapalkkeja sekä uusitaan sillan tuenta, ja Naurissalmen metrosilta rakennetaan kokonaan uudelleen. Siltojen korjaukset ovat tarpeen siltojen rakenteellisen kunnon ja metron liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Työt on tarkoitus toteuttaa samaan aikaan Junatien metrosillan uusimisen kanssa vuosina 2027–2028, jotta matkustajille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää.

Pukinmäenrantaan tulossa uusi asuinalue

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pukinmäenrannan asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on rakentaa Vantaanjoen varrelle uusi asuinalue lähes 3 000 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan sekä kerrostaloja että pientaloja. Suunnittelussa painotetaan rakentamisen sovittamista valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sekä alueen luontoarvojen huomioimista, mukaan lukien Vantaanjoen Natura-alue.

Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutokset Etu-Töölössä ja Jollaksessa

Valtuusto hyväksyi myös Etu-Töölössä sijaitsevan Laulu-Miesten talon asemakaavan muutoksen. Hietaniemenkatu 2:ssa sijaitseva, vuonna 1949 valmistunut Laulu-Miesten talo rakennettiin aikoinaan Laulu-Miehet kuoron tarpeisiin. Asemakaavan muutos mahdollistaa vajaakäyttöisten, 2.–7. kerroksessa sijaitsevien toimistotilojen muuttamisen asunnoiksi.

Jollaksen keskiosaan hyväksytty asemakaavan muutos koskee 21 erillispientalotonttia ja mahdollistaa tonttien nykyistä tehokkaamman rakentamisen yleiskaavan ja alueen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asuntotarjontaa olemassa olevaa rakennetta täydentäen. Asukasmäärän lisäys on noin 80 asukasta.

Valtuusto käsitteli asumisen seurantaraporttia ja aloitteita

Valtuusto käsitteli myös Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2024 seurantaraporttia, jonka valtuusto merkitsi tiedoksi.

Lisäksi valtuusto keskusteli SDP:n ja RKP:n valtuustoryhmien ryhmäaloitteista sekä valtuutettujen aloitteista. SDP:n ryhmäaloite koski kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta Helsingissä ja RKP:n ryhmäaloite turvallista työympäristöä ja riittävää henkilöstömitoitusta varhaiskasvatuksessa.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi