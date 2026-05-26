Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren ja Naurissalmen metrosiltojen korjausten hankesuunnitelmat
27.5.2026 23:02:58 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27. toukokuuta muun muassa metrosiltojen korjausten hankesuunnitelmia ja asemakaavojen muutoksia sekä käsitteli ryhmäaloitteita ja aloitteita.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren ja Kalasataman välisen Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen ja tuennan hankesuunnitelman sekä Kulosaaren ja Herttoniemen välisen Naurissalmen metrosillan uusimisen hankesuunnitelman. Hankkeiden kustannusarviot ovat enintään 14 miljoonaa euroa Kulosaaren sillan osalta ja 15 miljoonaa euroa Naurissalmen sillan osalta tammikuun 2026 kustannustasossa.
Kulosaaren metrosillalla korjataan muun muassa vesieristyksiä, pintarakenteita ja reunapalkkeja sekä uusitaan sillan tuenta, ja Naurissalmen metrosilta rakennetaan kokonaan uudelleen. Siltojen korjaukset ovat tarpeen siltojen rakenteellisen kunnon ja metron liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Työt on tarkoitus toteuttaa samaan aikaan Junatien metrosillan uusimisen kanssa vuosina 2027–2028, jotta matkustajille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää.
Pukinmäenrantaan tulossa uusi asuinalue
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pukinmäenrannan asemakaavan muutoksen. Tavoitteena on rakentaa Vantaanjoen varrelle uusi asuinalue lähes 3 000 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan sekä kerrostaloja että pientaloja. Suunnittelussa painotetaan rakentamisen sovittamista valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan sekä alueen luontoarvojen huomioimista, mukaan lukien Vantaanjoen Natura-alue.
Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutokset Etu-Töölössä ja Jollaksessa
Valtuusto hyväksyi myös Etu-Töölössä sijaitsevan Laulu-Miesten talon asemakaavan muutoksen. Hietaniemenkatu 2:ssa sijaitseva, vuonna 1949 valmistunut Laulu-Miesten talo rakennettiin aikoinaan Laulu-Miehet kuoron tarpeisiin. Asemakaavan muutos mahdollistaa vajaakäyttöisten, 2.–7. kerroksessa sijaitsevien toimistotilojen muuttamisen asunnoiksi.
Jollaksen keskiosaan hyväksytty asemakaavan muutos koskee 21 erillispientalotonttia ja mahdollistaa tonttien nykyistä tehokkaamman rakentamisen yleiskaavan ja alueen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Kaavamuutoksen tavoitteena on lisätä asuntotarjontaa olemassa olevaa rakennetta täydentäen. Asukasmäärän lisäys on noin 80 asukasta.
Valtuusto käsitteli asumisen seurantaraporttia ja aloitteita
Valtuusto käsitteli myös Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2024 seurantaraporttia, jonka valtuusto merkitsi tiedoksi.
Lisäksi valtuusto keskusteli SDP:n ja RKP:n valtuustoryhmien ryhmäaloitteista sekä valtuutettujen aloitteista. SDP:n ryhmäaloite koski kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta Helsingissä ja RKP:n ryhmäaloite turvallista työympäristöä ja riittävää henkilöstömitoitusta varhaiskasvatuksessa.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsinki lisää kierroksia kasvuun, osaamiseen ja elinvoimaan26.5.2026 12:30:00 EEST | Tiedote
Helsinki haluaa vahvistaa yritysten kasvumahdollisuuksia, kääntää yritysten henkilöstömäärän nousuun ja laskea helsinkiläisten työttömyyden alle valtakunnan keskiarvon. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin elinkeino-, työllisyys- ja innovaatiopolitiikkaa vuoteen 2029 saakka.
UEFA Conference League 2029 -finaaliottelua haetaan Helsinkiin25.5.2026 17:26:55 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 25.5. ja päätti UEFA Conference League 2029 -finaaliottelun hakemisesta Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti myös hyväksyä päiväkoti Myllytuvan korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman Vartiokylään.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin Sataman ajankohtaisia asioita18.5.2026 19:14:21 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 18. toukokuuta Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen ja merkitsi sen tiedoksi.
Kaupunginhallitus päätti perusopetuksen väistötilojen vuokraamisesta ja antoi lausuntoja18.5.2026 18:07:21 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 18. toukokuuta kokouksessaan omalta osaltaan tilojen vuokraamisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön Herttoniemestä. Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausuntoja sekä hyväksyi osaltaan kaavamuutoksen Laajasaloon.
Helsinkiläislapset ja -nuoret liikkuvat aiempaa enemmän – väestöryhmien väliset erot kasvaneet13.5.2026 12:04:38 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten liikkuminen Helsingissä on kehittynyt myönteisesti viime vuosina. Huolestuttavaa on kuitenkin väestöryhmien välisten erojen vahvistuminen. Erityisesti perheen koettu taloudellinen tilanne heijastuu eroihin. Tulokset korostavat tarvetta kohdentaa liikkumista edistäviä toimia aiempaa tarkemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme