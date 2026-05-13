Irina Krohn: Tekoälyn kehityksen ja ihmisen omaksumiskyvyn välinen kuilu kasvaa
28.5.2026 13:41:07 EEST | Kuullas Finland Oy | Tiedote
”Kuvittelemme helposti, että koska prosessien automatisointi on halvempaa ja nopeampaa kuin koskaan ja tekoälyn myötä se vauhdittuu entisestään, myös organisaatioiden uudistaminen on samalla tavalla helpompaa ja nopeampaa, mutta näin ei ole”, sanoo ratkaisukeskeinen valmentaja, media- ja viestintätieteiden maisteri Irina Krohn, joka toimii myös Kuullas Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
”Teknologia on kehittynyt supervauhtia, mutta ihmisen aivot toimivat edelleen samalla tavalla kuin ovat toimineet jo kymmeniä tuhansia vuosia. Se tarkoittaa, että tekoälyn kehityksen ja ihmisen omaksumiskyvyn välinen kuilu kasvaa tällä hetkellä vauhdilla.”
Hänen mukaansa suomalaisessa työelämässä eletään samanaikaisesti kahta murrosta: teknologiamurrosta ja inhimillisen kuormituksen murrosta.
Krohnin mukaan yrityksissä ajatellaan muutosta usein liian teknisestä näkökulmasta.
”Työnkulku voidaan nykyisin ajaa sisään tekoälyavusteisesti sekunneissa ja prosessi toimii heti. Kone tekee sen mitä sille on määritelty. Mutta ihmisten uudistuminen ei noudata teknologista logiikkaa, vaan inhimillistä logiikkaa", Krohn kuvaa.
Vanhoista toimintamalleista poisoppiminen vie aikaa, koska ihmisen toimintaa ohjaavat identiteetti, turvallisuuden tunne, motivaatio, luottamus ja kokemus omasta merkityksellisyydestä.
”Prosessit skaalautuvat lähes rajatta, mutta ihmisten uudistuminen ei. Jokainen käsittelee muutosta omassa tahdissaan. Ero ei ole mikään uusi asia, mutta uutta on se, että ennen sekä teknologia että ihmiset liikkuivat hitaasti. Nyt toinen liikkuu sekunneissa ja toinen edelleen kuukausissa tai vuosissa.”
Krohnin mukaan juuri tässä kohtaa moneen tekoälyhankkeeseen hukkuu rahaa ja energiaa.
”Kun prosessin nopeudesta tulee koko muutoksen mittari, ihmiset jäävät helposti yksin muutoksen keskelle. Johto ihmettelee miksi tuottavuus ei kasva odotetusti ja henkilöstö yrittää samaan aikaan ymmärtää, mitä heidän työlleen, osaamiselleen ja tulevaisuudelleen on tapahtumassa.”
Tulevaisuususko on rapautunut
Krohn sanoo, että kyse ei ole vain yksittäisten organisaatioiden ongelmasta, vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä.
”Suomalaisten tulevaisuususko on rapautunut, ja se on inhimillinen ongelma. Keskustelemme paljon kilpailukyvystä, velkaantumisesta ja kasvun puutteesta, mutta harvemmin siitä, että olemme samalla menettäneet kollektiivisen uskon omiin mahdollisuuksiimme.”
Krohn näkee suomalaisessa työelämässä kasvavaa uupumusta, kyynisyyttä ja tunnetta siitä, ettei yksilö enää kykene vaikuttamaan omaan tilanteeseensa.
”Kun ihminen ei koe tulevansa kuulluksi tai pystyvänsä vaikuttamaan, hänen energiansa alkaa laskea. Se näkyy nopeasti motivaatiossa, yhteistyössä, oppimiskyvyssä ja lopulta myös tuloksessa.”
Ihmiset ratkaisevat onnistumisen
Krohn viittaa David Rockin kehittämään SCARF-malliin, jonka mukaan viisi psykologisen turvallisuuden perustekijää työelämässä ovat arvostuksen kokemus, ennustettavuus, vaikutusmahdollisuudet, yhteenkuuluvuus ja oikeudenmukaisuus.
”Tekoälymurroksessa juuri nuo tekijät joutuvat helposti paineeseen", Krohn avaa.
Krohn uskoo, että suomalaisen työelämän tulevaisuus ratkaistaan siinä, miten organisaatiot onnistuvat yhdistämään teknologian ja ihmisyyden.
”Tulevaisuuden kilpailukyky ei synny vain siitä, kuinka nopeasti otamme tekoälyn käyttöön, vaan se syntyy siitä, miten ihmiset oppivat, tekevät päätöksiä yhdessä, palautuvat kuormituksesta ja kykenevät luomaan arvoa teknologian rinnalla.”
Kuullas vastaa tarpeeseen
Krohnin mukaan yrityksissä pitäisi puhua nykyistä enemmän myös henkisestä suorituskyvystä.
”Henkinen suorituskyky tarkoittaa kykyä toimia tehokkaasti, tehdä hyviä päätöksiä ja pysyä läsnä erityisesti silloin, kun ympärillä muuttuu kaikki.”
Juuri tähän tarpeeseen myös Kuullas pyrkii vastaamaan.
Kuullas rakentaa digitaalisia mielen valmennuspalveluita yrityksille ja työyhteisöille ja kehittää ratkaisuja, joiden tavoitteena on vahvistaa ihmismielen hyvinvointia, resilienssiä ja mielen taitoja ennakoivasti osana muuttuvaa työelämää.
”Tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän osaamista siitä, miten ihmisiä tuetaan jatkuvassa muutoksessa. Kyse ei ole reaktiivisesta hyvinvoinnin hoidosta, vaan siitä, miten organisaatioissa kehitetään ennakoivasti kykyä sopeutua, palautua ja uudistua jatkuvan muutoksen keskellä”, Krohn sanoo.
Kuullas Finland Oy
Kuullas Finland Oy on vuonna 2022 perustettu suomalainen teknologiastartup, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia, kehittää mielen kyvykkyyksiä ja ehkäisee haasteita ennen niiden kasaantumista. Se skaalaa proaktiivisen psyykkisen valmennuksen digitaaliseksi B2B-palveluksi yhdistämällä AI-pohjaisen coach-matchingin ja ihmislähtöisen coachingin. Kuullaksen proaktiivinen mielen valmennus kasvattaa organisaation henkilöpääoman arvoa vahvistaen sekä yksilöiden että tiimien jaksamista, resilienssiä ja suorituskykyä. Tavoitteena on mielen hyvinvoinnin tuominen kasvun keskiöön ja mielen kehittäminen osaksi työyhteisöjen arkea.
Ratkaisukeskeinen valmentaja ja Kuullas Oy:n perustaja Irina Krohn uskoo, että seuraavan vuosikymmenen tärkein kilpailuetu ei ole teknologia yksin, vaan ihmisen kyky uudistua, oppia ja säilyttää yhteys itseensä sekä muihin ihmisiin.
