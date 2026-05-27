Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 27.5.2026

Lautakunta antoi lausunnon Lähderannan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeessa nykyisin kahdessa kiinteistössä toimiva koulu yhdistetään yhden katon alle ja tilojen toiminnallisuutta kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita. Koulu tarvitsee väistötilat kevätlukukaudesta 2028 kevätlukukauden 2030 loppuun, mutta väistötilaratkaisusta päätetään myöhemmin. Lautakunta katsoi, että suunnitelma vastaa Espoon tilasuunnittelutavoitteita ja tukee hyvää oppimisympäristöä.

Lautakunta päätti, että Kilonpuiston koulun ilmaisutaitopainotus siirtyy Keran kouluun. Elokuusta 2029 alkaen ilmaisutaitopainotuksessa aloittavat seitsemäsluokkalaiset opiskelevat Kerassa. Syksyllä 2028 ja sitä ennen ilmaisutaitopainotukseen valitut oppilaat käyvät peruskoulun loppuun Kilonpuiston koulussa. Lautakunta edellytti, että ilmaisutaidon painotus huomioidaan Keran koulun uudisrakennuksen suunnittelussa.

Lautakunta käsitteli lisäksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tulosyksiköiden vuoden 2026 talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset.

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle konsultatiivisen sairaalaopetuspalvelun maksuperusteiden hyväksymistä. Lukuvuonna 2026–2027 palvelun päivähinnaksi esitetään 404 euroa (alv 0 %). Espoon kaupungin esiopetusyksiköille ja peruskouluille konsultaatio on maksutonta. Maksuttomuus koskee myös Espoossa toimivia yksityisiä esiopetuksen palveluntuottajia sekä perusopetuslain 7 §:n mukaisia yksityiskouluja.

Lautakunta päätti, että sille tuodaan selvitys toimista, joilla kiusaamisen ja väkivaltatilanteiden yleistymiseen vastataan kasvun ja oppimisen toimialalla lukuvuonna 2026–2027. Lisäksi lautakunta edellytti, että varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle laaditaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn toimenpide- ja seurantaohjelma. Lautakunta pyysi myös arvioimaan torjuntatyön mahdolliset resurssitarpeet ja tuomaan ne tarvittaessa kaupunginjohtajan vuoden 2027 talousarvioesitykseen.