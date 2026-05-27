Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 27.5.2026
27.5.2026 21:43:09 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 27.5.2026 muun muassa Lähderannan koulun hankesuunnitelmaa sekä Kilon ja Keran alueen ilmaisutaitopainotteisen opetuksen järjestämistä. Kokouksessa käsiteltiin myös tulosyksiköiden taloutta ja strategiaa sekä konsultatiivisen sairaalaopetuspalvelun maksuperusteita.
Lautakunta antoi lausunnon Lähderannan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeessa nykyisin kahdessa kiinteistössä toimiva koulu yhdistetään yhden katon alle ja tilojen toiminnallisuutta kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita. Koulu tarvitsee väistötilat kevätlukukaudesta 2028 kevätlukukauden 2030 loppuun, mutta väistötilaratkaisusta päätetään myöhemmin. Lautakunta katsoi, että suunnitelma vastaa Espoon tilasuunnittelutavoitteita ja tukee hyvää oppimisympäristöä.
Lautakunta päätti, että Kilonpuiston koulun ilmaisutaitopainotus siirtyy Keran kouluun. Elokuusta 2029 alkaen ilmaisutaitopainotuksessa aloittavat seitsemäsluokkalaiset opiskelevat Kerassa. Syksyllä 2028 ja sitä ennen ilmaisutaitopainotukseen valitut oppilaat käyvät peruskoulun loppuun Kilonpuiston koulussa. Lautakunta edellytti, että ilmaisutaidon painotus huomioidaan Keran koulun uudisrakennuksen suunnittelussa.
Lautakunta käsitteli lisäksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tulosyksiköiden vuoden 2026 talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset.
Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle konsultatiivisen sairaalaopetuspalvelun maksuperusteiden hyväksymistä. Lukuvuonna 2026–2027 palvelun päivähinnaksi esitetään 404 euroa (alv 0 %). Espoon kaupungin esiopetusyksiköille ja peruskouluille konsultaatio on maksutonta. Maksuttomuus koskee myös Espoossa toimivia yksityisiä esiopetuksen palveluntuottajia sekä perusopetuslain 7 §:n mukaisia yksityiskouluja.
Lautakunta päätti, että sille tuodaan selvitys toimista, joilla kiusaamisen ja väkivaltatilanteiden yleistymiseen vastataan kasvun ja oppimisen toimialalla lukuvuonna 2026–2027. Lisäksi lautakunta edellytti, että varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle laaditaan kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyn toimenpide- ja seurantaohjelma. Lautakunta pyysi myös arvioimaan torjuntatyön mahdolliset resurssitarpeet ja tuomaan ne tarvittaessa kaupunginjohtajan vuoden 2027 talousarvioesitykseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
