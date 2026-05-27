Vikingloton potti kohoaa noin 19 miljoonaan euroon - Vaasaan 48 000 euron potti
27.5.2026 21:34:43 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Vikingloton keskiviikon arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla noin 19 miljoonaan euroon.
Vikingloton keskiviikkoillan oikea rivi on 23, 31, 34, 39, 45 ja 47. Vikingnumero 2 ja plusnumero 19.
Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla jo noin 19 miljoonaan euroon.
Illan arvonnassa löytyi yksi 5+1 -oikein rivi. Voitto osui vaasalaiselle nettipelaajalle, joka voitti 48 875 euron potin.
Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 4 7 6 8 4 3 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 86. Lomatonneja meni jakoon kolme kappaletta.
Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Vikinglotto-voitto on 16 673 147 euroa. Potti osui kierroksella 25/2025 porukkapeliin, jossa oli 28 osuutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Lohjan hulppea Vakio-voitto selvisi työpaikalla – ”nyt on pakko lähteä käymään tupakalla”27.5.2026 13:17:33 EEST | Tiedote
Lohjalaismies nappasi sunnuntain 17.5. Vakio-kierrokselta yli 190 000 euron voiton (kierros 20/2026). Kierroksen ainoa täysosuma laukaisi takuupotin ja 32 euron hintaiseen järjestelmään osuneet alavoitot nostivat voittosumman yli 190 000 euroon.
Pälkäneelle 250 000 euron suurvoitto Kenosta - vuoden kolmanneksi suurin Keno-voitto27.5.2026 10:49:50 EEST | Tiedote
Nettipelaaja Pälkäneeltä voitti maanantaina Veikkauksen Kenon päiväarvonnasta 250 000 euron potin.
Eurojackpotin 120 miljoonan euron voitto jakoon - Potti osui Tšekkiin26.5.2026 22:32:08 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (kierros 22/2026) löytyi yksi ainoa täysosuma. Pelin maksimipotti 120 miljoonaa euroa matkasi Tšekkiin.
Veikkauksen kertoimenlaskija: ”Tšekki on Suomen todennäköisin puolivälierävastustaja”26.5.2026 08:51:57 EEST | Tiedote
Suomi on voittanut jääkiekon MM-kisojen kaikki ottelunsa ennen illan Sveitsi-kamppailua. Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara laski todennäköisyydet Suomen mahdollisille puolivälierävastustajille. Todennäköisimmin Suomi kohtaa puolivälieräottelussaan Tšekin.
Vuoden kolmanneksi suurin Toto-voitto: Helsinkiin 744 000 euron jättipotti25.5.2026 10:49:22 EEST | Tiedote
Suomeen osui lauantaina Ruotsin Toto85-kierrokselta huima 744 876 euron voitto. Kyseessä on kuluvan vuoden kolmanneksi suurin Suomeen osunut Toto-pelivoitto.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme