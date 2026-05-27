Vikingloton potti kohoaa noin 19 miljoonaan euroon - Vaasaan 48 000 euron potti

Vikingloton keskiviikkoillan oikea rivi on 23, 31, 34, 39, 45 ja 47. Vikingnumero 2 ja plusnumero 19.



Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla jo noin 19 miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi yksi 5+1 -oikein rivi. Voitto osui vaasalaiselle nettipelaajalle, joka voitti 48 875 euron potin.



Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 4 7 6 8 4 3 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 86. Lomatonneja meni jakoon kolme kappaletta.



Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Vikinglotto-voitto on 16 673 147 euroa. Potti osui kierroksella 25/2025 porukkapeliin, jossa oli 28 osuutta.