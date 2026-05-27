Vikingloton potti kohoaa noin 19 miljoonaan euroon - Vaasaan 48 000 euron potti

27.5.2026 21:34:43 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Vikingloton keskiviikon arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla noin 19 miljoonaan euroon.

Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Slovenia ja Belgia.

Vikingloton keskiviikkoillan oikea rivi on 23, 31, 34, 39, 45 ja 47. Vikingnumero 2 ja plusnumero 19.

Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla jo noin 19 miljoonaan euroon. 

Illan arvonnassa löytyi yksi 5+1 -oikein rivi. Voitto osui vaasalaiselle nettipelaajalle, joka voitti 48 875 euron potin.

Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 4 7 6 8 4 3 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dallas 86. Lomatonneja meni jakoon kolme kappaletta.

Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Vikinglotto-voitto on 16 673 147 euroa. Potti osui kierroksella 25/2025 porukkapeliin, jossa oli 28 osuutta.

