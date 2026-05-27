NordLabin yt-neuvottelut päättyivät – sopeutustoimilla yli 3 miljoonan euron säästöt kahdessa vuodessa

Suun terveydenhuollon ajan voi nyt perua tai siirtää tekoälyapurin avulla kahdeksalla uudella paikkakunnalla 27.5.2026 14:29:34 EEST | Tiedote

Pohde on laajentanut suun terveydenhuollon puhelinpalvelun tekoälyapurin käyttöä kahdeksalle uudelle paikkakunnalle. Tekoälyapurin avulla täysi-ikäinen voi siirtää tai perua oman vastaanottoaikansa puhelimitse ilman jonottamista. Palvelu on käytössä Eteläisen alueen hammashoitoloiden ajanvarausnumerossa, ja sitä voi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin.