NordLabin yt-neuvottelut päättyivät – sopeutustoimilla yli 3 miljoonan euron säästöt kahdessa vuodessa
28.5.2026 08:16:53 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
NordLabin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena toteutettavilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan yli 3 miljoonan euron säästöjä kahden vuoden aikana, jotta organisaation toimintaedellytykset turvataan pitkällä aikavälillä.
NordLabin 25.5.2026 päättyneet yhteistoimintaneuvottelut ovat johtaneet mittaviin sopeuttamistoimiin, joilla organisaatio tavoittelee yli 3 miljoonan euron säästöjä kahden vuoden aikana. Säästöistä noin miljoona euroa kohdistuu vuoteen 2026 ja noin 2,3 miljoonaa euroa vuoteen 2027.
Neuvottelut käytiin tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Taustalla on pitkään jatkunut kysynnän lasku sekä sitä seurannut taloudellisen tilanteen heikentyminen. Aiemmat sopeuttamistoimet eivät ole olleet riittäviä turvaamaan talouden tasapainoa.
Sopeuttamistoimenpiteet koskevat koko organisaatiota ja sisältävät muun muassa:
• palveluverkoston sopeuttamista vastaamaan hyvinvointialueiden tarpeita
• palvelutuotannon keskittämistä ja tehostamista
• toimipisteiden aukioloaikojen supistamista
• laite- ja kustannusrakenteen sopeuttamista
Lisäksi kustannuksia karsitaan eri tukitoiminnoissa.
Henkilöstövaikutukset koskevat koko organisaatiota ja kaikkia ammattiryhmiä
Neuvottelujen seurauksena 21 tehtävää lakkautetaan, 7 tehtävää osa-aikaistetaan ja 70 henkilöä lomautetaan määräaikaisesti. Lisäksi työtehtäviä järjestellään uudelleen ja henkilöstön sisäinen liikkuvuus lisääntyy. Työssäkäyntialue muuttuu 35 työntekijällä.
Tavoitteena on vähentää irtisanomisten tarvetta ensisijaisesti uudelleensijoittamisen ja eläköitymisten avulla.
Henkilöstö osallistui aktiivisesti ratkaisujen valmisteluun
Henkilöstö osallistui neuvottelujen aikana aktiivisesti säästötoimenpiteiden ideointiin. Osa ehdotuksista on jo otettu käyttöön, ja osa etenee jatkovalmisteluun.
Katse eteenpäin – toiminnan turvaaminen pitkällä aikavälillä
Tehdyt ratkaisut olivat vaikeat, mutta niiden tavoitteena on turvata NordLabin toimintaedellytykset ja palvelujen jatkuvuus myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla organisaatio rakentaa edellytyksiä kestävälle ja tehokkaalle toiminnalle tulevina vuosina.
Yhteyshenkilöt
Anne Piikivi, toimitusjohtaja, p. 040 635 6544, anne.piikivi@nordlab.fi
NordLab on
NordLabin tehtävänä on turvata pohjoisen Suomen terveydenhuollon toiminta varmistamalla, että alan toimijoiden käytössä ovat laadukkaat, luotettavat ja alan kehityksen kärjessä olevat näytteenotto- ja laboratoriopalvelut.
NordLab on pohjoissuomalainen laboratorioalan toimija, jonka omistavat 4 pohjoista hyvinvointialuetta: Kainuun. Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Vuoden aikana NordLab palvelee yli miljoonaa potilasasiakasta.
