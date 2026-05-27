Veikkauksen kertoimenlaskija: Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden noin kerran neljästä
28.5.2026 08:12:56 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Jääkiekon MM-kisat huipentuvat pudotuspeleihin, joissa Suomen joukkue tavoittelee maailmanmestaruutta yhtenä suurimmista suosikeista. Veikkauksen arvio Suomen maailmanmestaruudelle on noin 27,5 % ennen tämän päivän puolivälieriä.
Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet ja todennäköisyydet maailmanmestaruudelle
|Maa
|Maailmanmestaruuden
todennäköisyys
|Pitkäveto-kerroin
|Kanada
|35,5 %
|2,65
|Suomi
|27,5 %
|3,45
|Sveitsi
|25,5 %
|3,65
|Ruotsi
|5,2 %
|16,00
|USA
|2,8 %
|28,00
|Tšekki
|2,2 %
|36,00
|Norja
|0,8 %
|90,00
|Latvia
|0,5 %
|120,00
- Kanada oli ennen kisojen alkua selkeämpi ennakkosuosikki. Kanada on edelleen ykkösrankkauksemme (arvio maailmanmestaruudelle noin 35,5 %), mutta Suomi (27,5 %) ja Sveitsi (25,5 %) ovat nousseet tuntumaan haastamaan ennen puolivälieriä, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara arvioi.
Suomi kohtaa puolivälierässään tänään Tšekin. Leijonat on selkeä ennakkosuosikki otteluunsa.
- Tšekin turnaus on ollut vaisu ja Leijonat on tähän kohtaan iso suosikki. Toki Tšekki on vaarallisimmillaan altavastaajana.
Mikäli Suomi voittaa klo 17.20 alkavan ottelunsa, riittää leijonakannattajilla jännitettävää muissa pudotuspeliotteluissa.
- Jos käy niin, että yllätyksiä ei synny ja Suomi, Sveitsi ja Kanada voittavat ottelunsa, kohtaavat Kanada ja Suomi välierässä. Tässä tapauksessa kuumimmat maailmanmestaruussuosikit kohtaisivat siis jo välierässä, Eirtovaara nostaa.
Mikäli Ruotsi yllättää Sveitsin tai USA pudottaa Kanadan, tilanne on toinen.
- Siinä tapauksessa Suomen vastustaja välierään tulisi Norja-Latvia-puolivälierästä. Ruotsi ei ole tänä vuonna kärkitrion tasoa, mutta Ruotsi ei kuitenkaan ole Sveitsille mikään toivevastustaja otteluun, jossa paineita tunnetusti riittää. Samoin USA ei ole läpihuutojuttu Kanadalle.
Suomi koki MM-turnauksen ensin tappion tiistaina, kun turnauksen kotijoukkue Sveitsi löi Leijonat alkusarjan viimeisessä ottelussa.
- Siinä pelissä Veikkaus jäi maksajan rooliin, kun Sveitsin voitolle oli tarjolla korkea kerroin. Meille Veikkauksella olisi vedonlyönnin järjestäjänä ollut paras tulos, jos ottelu olisi päättynyt varsinaisella peliajalla tasapeliin. Monet suomalaiset uskoivat Live-vedossa Leijonien nousevan voittoon tappioasemasta 0-2. Aleksander Barkov on ollut maalintekijävedoissa esillä koko turnauksen ajan ja nyt hänen maalitilinsä aukesi komeasti, Teemu Eirtovaara toteaa.
Suomi-Tsekki ottelu alkaa torstaina klo 17.20
Pitkäveto: Jääkiekon MM-kisat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vikingloton potti kohoaa noin 19 miljoonaan euroon - Vaasaan 48 000 euron potti27.5.2026 21:34:43 EEST | Tiedote
Vikingloton keskiviikon arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla noin 19 miljoonaan euroon.
Lohjan hulppea Vakio-voitto selvisi työpaikalla – ”nyt on pakko lähteä käymään tupakalla”27.5.2026 13:17:33 EEST | Tiedote
Lohjalaismies nappasi sunnuntain 17.5. Vakio-kierrokselta yli 190 000 euron voiton (kierros 20/2026). Kierroksen ainoa täysosuma laukaisi takuupotin ja 32 euron hintaiseen järjestelmään osuneet alavoitot nostivat voittosumman yli 190 000 euroon.
Pälkäneelle 250 000 euron suurvoitto Kenosta - vuoden kolmanneksi suurin Keno-voitto27.5.2026 10:49:50 EEST | Tiedote
Nettipelaaja Pälkäneeltä voitti maanantaina Veikkauksen Kenon päiväarvonnasta 250 000 euron potin.
Eurojackpotin 120 miljoonan euron voitto jakoon - Potti osui Tšekkiin26.5.2026 22:32:08 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (kierros 22/2026) löytyi yksi ainoa täysosuma. Pelin maksimipotti 120 miljoonaa euroa matkasi Tšekkiin.
Veikkauksen kertoimenlaskija: ”Tšekki on Suomen todennäköisin puolivälierävastustaja”26.5.2026 08:51:57 EEST | Tiedote
Suomi on voittanut jääkiekon MM-kisojen kaikki ottelunsa ennen illan Sveitsi-kamppailua. Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara laski todennäköisyydet Suomen mahdollisille puolivälierävastustajille. Todennäköisimmin Suomi kohtaa puolivälieräottelussaan Tšekin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme