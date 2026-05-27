Veikkauksen kertoimenlaskija: Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden noin kerran neljästä

Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet ja todennäköisyydet maailmanmestaruudelle





Maa Maailmanmestaruuden

todennäköisyys Pitkäveto-kerroin Kanada 35,5 % 2,65 Suomi 27,5 % 3,45 Sveitsi 25,5 % 3,65 Ruotsi 5,2 % 16,00 USA 2,8 % 28,00 Tšekki 2,2 % 36,00 Norja 0,8 % 90,00 Latvia 0,5 % 120,00

- Kanada oli ennen kisojen alkua selkeämpi ennakkosuosikki. Kanada on edelleen ykkösrankkauksemme (arvio maailmanmestaruudelle noin 35,5 %), mutta Suomi (27,5 %) ja Sveitsi (25,5 %) ovat nousseet tuntumaan haastamaan ennen puolivälieriä, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara arvioi.



Suomi kohtaa puolivälierässään tänään Tšekin. Leijonat on selkeä ennakkosuosikki otteluunsa.

- Tšekin turnaus on ollut vaisu ja Leijonat on tähän kohtaan iso suosikki. Toki Tšekki on vaarallisimmillaan altavastaajana.

Mikäli Suomi voittaa klo 17.20 alkavan ottelunsa, riittää leijonakannattajilla jännitettävää muissa pudotuspeliotteluissa.



- Jos käy niin, että yllätyksiä ei synny ja Suomi, Sveitsi ja Kanada voittavat ottelunsa, kohtaavat Kanada ja Suomi välierässä. Tässä tapauksessa kuumimmat maailmanmestaruussuosikit kohtaisivat siis jo välierässä, Eirtovaara nostaa.



Mikäli Ruotsi yllättää Sveitsin tai USA pudottaa Kanadan, tilanne on toinen.



- Siinä tapauksessa Suomen vastustaja välierään tulisi Norja-Latvia-puolivälierästä. Ruotsi ei ole tänä vuonna kärkitrion tasoa, mutta Ruotsi ei kuitenkaan ole Sveitsille mikään toivevastustaja otteluun, jossa paineita tunnetusti riittää. Samoin USA ei ole läpihuutojuttu Kanadalle.



Suomi koki MM-turnauksen ensin tappion tiistaina, kun turnauksen kotijoukkue Sveitsi löi Leijonat alkusarjan viimeisessä ottelussa.



- Siinä pelissä Veikkaus jäi maksajan rooliin, kun Sveitsin voitolle oli tarjolla korkea kerroin. Meille Veikkauksella olisi vedonlyönnin järjestäjänä ollut paras tulos, jos ottelu olisi päättynyt varsinaisella peliajalla tasapeliin. Monet suomalaiset uskoivat Live-vedossa Leijonien nousevan voittoon tappioasemasta 0-2. Aleksander Barkov on ollut maalintekijävedoissa esillä koko turnauksen ajan ja nyt hänen maalitilinsä aukesi komeasti, Teemu Eirtovaara toteaa.



Suomi-Tsekki ottelu alkaa torstaina klo 17.20



Pitkäveto: Jääkiekon MM-kisat