Näin Suomi harjoittelee väestönsuojelua – satoja organisaatioita mukana LVV26-valmiusharjoituksessa
28.5.2026 12:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontaviraston järjestämä valtakunnallinen valmiusharjoitus LVV26 on käynnistynyt. Laajaan ja vaikutuksiltaan merkittävään harjoitukseen osallistuu yli 400 keskeistä valtionhallinnon, alueellisen ja paikallisen varautumisen ja turvallisuuden toimijaa eri puolilta maata. Valmiusharjoituksen teemana on väestönsuojelu. Harjoitus vahvistaa yhteiskunnan kykyä toimia normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Harjoitus parantaa yhteistä valmiutta väestönsuojeluun
Valmiusharjoitus perustuu kuvitteelliseen kansainväliseen tilanteeseen, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee, kriittisen infrastruktuurin toiminta häiriintyy ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa merkittävästi. Harjoituksen edetessä osallistujaorganisaatiot harjoittelevat väestön siirtämistä maan sisällä tilanteen kehittymisen edellyttämällä tavalla.
“LVV26 on yksi merkittävimmistä tähänastisista yhteisistä valmiusharjoituksista, jossa testaamme toimintakykyämme koko maan laajuisessa, väestönsiirtoihin johtavassa tilanteessa. Vaikka harjoitus ei näy kaduilla, eikä kansalaisia tosiasiallisesti siirretä, antaa harjoitus meille arvokasta tietoa omasta osaamisestamme ja kyvystämme toimia yhdessä”, kertoo harjoituksen päävalmistelija, pelastusylitarkastaja Markku Hutka Lupa- ja valvontavirastosta.
Harjoituksessa painotetaan väestönsuojeluun liittyviä valmiuksia, erityisesti evakuointien ja väestönsiirtojen järjestelyjen osalta, sekä poikkeusolojen aikaista johtamista ja viestintää. Tällä tarkoitetaan muun muassa:
- tilannearviointi- ja toimeenpanokykyä
- tilannekuvan muodostamista ja välittämistä
- poikkeusolojen viestintää
- organisaatioiden välistä yhteistoimintaa.
Harjoitus on suunnattu erityisesti viranomaisille, kunnille, varautumisen yhteistoiminta-alueiden ja maakuntien yhteistoimintarakenteille, elinkeinoelämän toimijoille sekä seurakunnille ja tietyille järjestöille.
Valmiutta testataan syksyllä harjoituksen päävaiheessa
LVV26-valmiusharjoitus koostuu osallistuvien organisaatioiden taustakoulutuksesta, valmistautumisesta ja harjoittelusta, jotka huipentuvat 29.9.–1.10. järjestettävään pääharjoitusvaiheeseen. Loppukevään ja kesän aikana organisaatiot käyvät läpi valmiussuunnitelmiaan, tarkistavat johtamisen ja viestinnän rakenteitaan ja käytäntöjään sekä valmistautuvat syksyyn. Pääharjoitusta seuraa palaute- ja kehittämisvaihe.
”Pääharjoitusvaiheessa testaamme valmiuttamme laajasti. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka laajalla osallistujajoukolla ja monialaisesti tällä hetkellä valmiutta kehitetään ja osaamista vahvistetaan yhdessä väestön suojelemiseksi”, Hutka kertoo.
Valmiusharjoitustoiminta jatkuu saumattomasti järjestämisvastuun siirryttyä aluehallintovirastoilta Lupa- ja valvontavirastolle 1.1.2026.
Yhteyshenkilöt
Markku HutkapelastusylitarkastajaPuh:0295 254 942markku.hutka@lvv.fi
Jenni WestöviestintäpäällikköPuh:0295 255 645jenni.westo@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Merkittävä tuki kohdennetulle nuorisotyölle – yli 28 miljoonaa euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn28.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yhteensä yli 28 miljoonan euron valtionavustuksen etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustusta myönnettiin yhteensä 233 etsivän nuorisotyön toimijalle ja 213 nuorten työpajalle.
Ikäihmisten palveluissa puutteena etenkin henkilöstön vähyys ja heikko kielitaito27.5.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on valvonut ikäihmisten palveluita tehostetusti kevään aikana. Valvontaviranomiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita.
Liikuntapaikkojen rakentamiseen avustusta yli 5,2 miljoonaa euroa26.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yhteensä 5 234 000 euroa investointiavustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin.
Tehtaan työntekijä loukkaantui puhdistaessaan konetta – tuotantoinsinöörille ja vuoromestarille sakot ja yhtiölle yhteisösakko25.5.2026 14:54:25 EEST | Tiedote
Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta tuotantoinsinöörille 25 päiväsakkoa, vuoromestarille 10 päiväsakkoa ja yhtiölle 10 000 euron yhteisösakon. Tehtaanjohtajaa ja tuotantopäällikköä koskevat syytteet hylättiin. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 22.5.2026.
Tehovalvonnassa seuraamusmaksu kuudelle panttilainauslaitokselle25.5.2026 11:30:00 EEST | Tiedote
Aluehallintovirasto aloitti panttilainauslaitosten rahanpesulain mukaiset tarkastukset vuonna 2021. Vuosina 2024–2025 alalle kohdistettiin tehovalvontaa, jonka aikana aluehallintovirasto teki tarkastuksia yhdeksään panttilainauslaitokseen. Tehovalvonnan päättyessä on tarkastettu 12 panttilainauslaitosta, joista kuudelle määrättiin seuraamusmaksu rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme