Näin Suomi harjoittelee väestönsuojelua – satoja organisaatioita mukana LVV26-valmiusharjoituksessa

Harjoitus parantaa yhteistä valmiutta väestönsuojeluun

Valmiusharjoitus perustuu kuvitteelliseen kansainväliseen tilanteeseen, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee, kriittisen infrastruktuurin toiminta häiriintyy ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa merkittävästi. Harjoituksen edetessä osallistujaorganisaatiot harjoittelevat väestön siirtämistä maan sisällä tilanteen kehittymisen edellyttämällä tavalla.

“LVV26 on yksi merkittävimmistä tähänastisista yhteisistä valmiusharjoituksista, jossa testaamme toimintakykyämme koko maan laajuisessa, väestönsiirtoihin johtavassa tilanteessa. Vaikka harjoitus ei näy kaduilla, eikä kansalaisia tosiasiallisesti siirretä, antaa harjoitus meille arvokasta tietoa omasta osaamisestamme ja kyvystämme toimia yhdessä”, kertoo harjoituksen päävalmistelija, pelastusylitarkastaja Markku Hutka Lupa- ja valvontavirastosta.

Harjoituksessa painotetaan väestönsuojeluun liittyviä valmiuksia, erityisesti evakuointien ja väestönsiirtojen järjestelyjen osalta, sekä poikkeusolojen aikaista johtamista ja viestintää. Tällä tarkoitetaan muun muassa:

tilannearviointi- ja toimeenpanokykyä

tilannekuvan muodostamista ja välittämistä

poikkeusolojen viestintää

organisaatioiden välistä yhteistoimintaa.





Harjoitus on suunnattu erityisesti viranomaisille, kunnille, varautumisen yhteistoiminta-alueiden ja maakuntien yhteistoimintarakenteille, elinkeinoelämän toimijoille sekä seurakunnille ja tietyille järjestöille.

Valmiutta testataan syksyllä harjoituksen päävaiheessa

LVV26-valmiusharjoitus koostuu osallistuvien organisaatioiden taustakoulutuksesta, valmistautumisesta ja harjoittelusta, jotka huipentuvat 29.9.–1.10. järjestettävään pääharjoitusvaiheeseen. Loppukevään ja kesän aikana organisaatiot käyvät läpi valmiussuunnitelmiaan, tarkistavat johtamisen ja viestinnän rakenteitaan ja käytäntöjään sekä valmistautuvat syksyyn. Pääharjoitusta seuraa palaute- ja kehittämisvaihe.

”Pääharjoitusvaiheessa testaamme valmiuttamme laajasti. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka laajalla osallistujajoukolla ja monialaisesti tällä hetkellä valmiutta kehitetään ja osaamista vahvistetaan yhdessä väestön suojelemiseksi”, Hutka kertoo.

Valmiusharjoitustoiminta jatkuu saumattomasti järjestämisvastuun siirryttyä aluehallintovirastoilta Lupa- ja valvontavirastolle 1.1.2026.