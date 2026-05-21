Naantalin kaupunki

Kirjaston kesänäyttelyssä esillä tapettien historiaa

28.5.2026 11:16:49 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin pääkirjastossa pääsee kesä-heinäkuussa tutustumaan tapettien historiaan. Naantalin museon kokoamassa Tapetti-näyttelyssä luodaan katsaus tapettien tekotapoihin, suomalaisiin tapettitehtaisiin sekä eri aikakausien tapettimuoteihin. Näyttelyssä keskitytään tapetteihin, joita on löydetty ja saatu Naantalista.

Alunperin sanalla tapetti viitattiin sekä seinille laitettaviin että juhlaviin tekstiileihin. Tästä nimitys siirtyi maalattuihin pellavakankaisiin ja lopulta paperitapetteihin. Tapetit olivat alkujaan kalliita. Ne voitiin ottaa mukaan muutettaessa, sillä osa tapeteista oli rakennuksen irtaimistoa ja ne kiinnitettiin naulaamalla tai listoin. Perheissä, joissa ei ollut varaa tapettiin, käytettiin köyhän miehen vaihtoehtoa, sanomalehteä.

Tapetti-näyttely
2.6-29.7.2026
Naantalin pääkirjasto, 2. Krs
Näyttelyyn on avoinna pääkirjaston palveluaikoina ma-to 12–19 ja pe 10–16.

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

Siisti Biitsi tavoitteena – tule siivoamaan Naantalin Nunnalahden rannalle 19.5.

Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesistöjen ja rantojen roskaisuuteen keskittyvä talkoo-ohjelma. Naantalin kaupunki on tempauksessa mukana toukokuun ajan. Järjestämme kaikille yhteiset siivouspäivät Nunnalahden uimarannalla 19.5. klo 10–18 ja Taimon uimapaikan ympäristössä 28.5. klo 10–18. Osallistujien kesken arvotaan Pidä Saaristo Siisti ry:n sekä Naantalin yllätyspalkintoja.

