Mintly Group vahvistaa pilvipalveluosaamistaan – NordHero Oy liittyy osaksi konsernia

Mintly Group on suomalainen tietoturvan ja tietoverkkojen asiantuntija, joka auttaa organisaatioita rakentamaan turvallisia, toimintavarmoja ja tulevaisuuteen skaalautuvia IT-ympäristöjä. Mintly yhdistää verkko-, kyberturva- ja hallittujen palvelujen syväosaamisen ja palvelee asiakkaita vaativilla toimialoilla, kuten teollisuudessa, terveydenhuollossa ja julkishallinnossa. Yhtiön toimintaa ohjaa “Cyber Security First” -ajattelutapa, ja sen korkeimmat vendor kumppanuustasot, sekä ISO/IEC 27001:2022 -sertifiointi kertovat vahvasta luottamuksesta erityisesti kriittisissä ympäristöissä.

NordHero on jyväskyläläinen pilvipalveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan rakentamaan ja operoimaan ohjelmistoja ja dataratkaisuja pilvipalveluissa. Yhtiö on AWS Advanced Tier Services -kumppani ja voitti viime vuonna Pohjoismaiden Rising Star AWS-kumppanipalkinnon. NordHeron 16 asiantuntijan tiimillä on lukuisia pilvipalveluihin liittyviä teknisiä sertifikaatteja, ja yhtiö on saavuttanut harvinaisen AWS Data & Analytics Services Competency -statuksen. Tiimi on toteuttanut pilvipalveluratkaisuja asiakkaille Suomessa sekä muualla Pohjoismaissa ja Baltiassa. Asiakkaina on ollut laaja joukko toimijoita kunnista ja terveydenhuollosta kansainvälisiin teknologiayrityksiin.

Yhdistyminen kokoaa yhteen kaksi toisiaan täydentävää huippuosaajaa: Mintlyn verkko- ja tietoturvaosaamisen sekä NordHeron palkitun pilvi-, data- ja tekoäly-asiantuntemuksen.

Mitä yhdistyminen tarkoittaa asiakkaille

NordHero jatkaa Mintly Groupissa itsenäisenä tytäryhtiönä omalla brändillään. Yhtiön toimipisteet Jyväskylässä ja Helsingissä, palvelut sekä asiakastyötä tekevät tiimit jatkavat toimintaansa normaalisti.

Yhdistymisen myötä asiakkaat voivat rakentaa entistä turvallisempia ja skaalautuvampia digitaalisia ympäristöjä yhden kumppanin kautta. Mintly Groupin laajentunut palvelukokonaisuus kattaa tietoverkkojen ja kyberturvan lisäksi nyt myös pilvipalveluiden huippuosaamisen, DevOps-automaation, data-alustat sekä tekoälyratkaisut AWS-ympäristössä.

Strateginen kasvu yritysostojen kautta

Kauppa heijastaa Mintly Groupin strategista sitoutumista kasvuun täydentävien yritysostojen kautta. Aiemmin konserniin liittynyt Wesentra Oy vahvisti varmennepalvelu- ja tietoturvakyvykkyyksiä, ja NordHeron liittyminen laajentaa kokonaisuutta vahvalla pilviteknologiaosaamisella.

Johdon kommentit

"NordHero on osaava tiimi, jolla on vahva pilviasiantuntemus ja loistava asiakashistoria. Tuomalla NordHeron osaksi Mintlyä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman kokonaisuuden, joka yhdistää verkko- ja tietoturvaosaamisen sekä pilvipalvelut. Odotamme yhteistyötä innolla."

— Timo Aarvala, toimitusjohtaja, Mintly Group

"Mintly Groupiin liittyminen antaa meille vahvat edellytykset kasvuun ja palvella asiakkaitamme monipuolisemmin. Teknisen laadun ja hyvän asiakaspalvelun painotus on jatkossakin meidän toiminnan keskipisteenä, ja näemme paljon potentiaalia siinä, mitä voimme yhdessä saavuttaa pilvi- ja tietoturva-alalla."

— Pekka Malmirae, toimitusjohtaja, NordHero Oy