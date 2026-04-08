Tuore raportti kokoaa ensi kertaa yhteen suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilan: julkisen sektorin tavoitteet ja teot ristiriidassa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuore Kulttuuripolitiikan tila 2025 -raportti kokoaa olemassa olevaa alan tutkimus- ja tilastotietoa. Tavoitteena on vahvistaa tietoon nojaavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta, avata ilmiöiden mittasuhteita sekä tukea lukujen ymmärtämistä ja tulkintaa.

Raportin havaintojen mukaan vuonna 2025 kulttuurin julkinen rahoitus supistui, alan ammattilaisten työskentelyedellytykset heikentyivät ja kulttuuriosallistuminen eriytyi. Julkisen sektorin kulttuuripoliittiset tavoitteet ja teot olivat ristiriidassa. Kyselyt osoittivat, että suomalaiset arvostavat kulttuuria. Myös päätöksentekijät pitävät kulttuuria tärkeänä, mutta monen mielestä kaiken muun pitää olla kunnossa, ennen kuin on kulttuurin vuoro.

- Raportti osoittaa, että monet yhteiskunnalliset kriisit haastavat vakiintuneita kulttuuripoliittisia rakenteita. Tämä edellyttää yhä moniäänisempää, toisia kunnioittavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta ja sen kehityssuunnista, sanoo hankkeesta vastaava erikoistutkija Vappu Renko.

Raportti julkaistiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kulttuuripolitiikan tila -tapahtumassa Lasipalatsin Bio Rexissä 25. toukokuuta. Tavoite oli luoda aiemmin puuttunut kokoava foorumi tietoon perustuvalle, moniääniselle kulttuuripoliittiselle keskustelulle. Ensimmäinen tapahtuma kokosi paikalle yli 350 osallistujaa päättäjistä ja tutkijoista taide- ja kulttuurialan toimijoihin. Tapahtumaa seurasi etäyhteydellä noin 250 henkilöä.

Tapahtuman jatkoa mietitään osallistujilta kerättävän palautteen perusteella. Myös raportin jatkoa suunnitellaan.

- Saamamme välitön palaute osoitti, että tapahtumalle ja raportille oli tarvetta. Suomesta puuttuu toistaiseksi kulttuuripolitiikan tilaa säännöllisesti seuraava raportti, jollaisia toteutetaan esimerkiksi Ruotsissa ja Alankomaissa. Vastaava loisi myös Suomessa pohjaa kulttuuripolitiikan pitkäjänteiselle seurannalle, Renko toteaa.

Julkaisu ja tapahtuma ovat osa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Kulttuuripolitiikan tila -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa yleiskuvaa suomalaisen kulttuuripolitiikan tilasta sekä edistää tietoon perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua. Hanke toimii irrallaan päivänpolitiikasta ja perustuu riippumattomaan tutkimustietoon. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Amos Andersonin rahaston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa. Tapahtumaa rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto.