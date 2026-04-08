Tuore raportti kokoaa ensi kertaa yhteen suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilan: julkisen sektorin tavoitteet ja teot ristiriidassa
28.5.2026 16:59:48 EEST | Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore | Uutinen
Uusi julkaisu kiteyttää suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilan kahdeksaan keskeiseen havaintoon. Raportti julkaistiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kulttuuripolitiikan tila -tapahtumassa, joka tavoitti yli 600 osallistujaa.
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tuore Kulttuuripolitiikan tila 2025 -raportti kokoaa olemassa olevaa alan tutkimus- ja tilastotietoa. Tavoitteena on vahvistaa tietoon nojaavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta, avata ilmiöiden mittasuhteita sekä tukea lukujen ymmärtämistä ja tulkintaa.
Raportin havaintojen mukaan vuonna 2025 kulttuurin julkinen rahoitus supistui, alan ammattilaisten työskentelyedellytykset heikentyivät ja kulttuuriosallistuminen eriytyi. Julkisen sektorin kulttuuripoliittiset tavoitteet ja teot olivat ristiriidassa. Kyselyt osoittivat, että suomalaiset arvostavat kulttuuria. Myös päätöksentekijät pitävät kulttuuria tärkeänä, mutta monen mielestä kaiken muun pitää olla kunnossa, ennen kuin on kulttuurin vuoro.
- Raportti osoittaa, että monet yhteiskunnalliset kriisit haastavat vakiintuneita kulttuuripoliittisia rakenteita. Tämä edellyttää yhä moniäänisempää, toisia kunnioittavaa keskustelua kulttuuripolitiikasta ja sen kehityssuunnista, sanoo hankkeesta vastaava erikoistutkija Vappu Renko.
Raportti julkaistiin ensimmäistä kertaa järjestetyssä Kulttuuripolitiikan tila -tapahtumassa Lasipalatsin Bio Rexissä 25. toukokuuta. Tavoite oli luoda aiemmin puuttunut kokoava foorumi tietoon perustuvalle, moniääniselle kulttuuripoliittiselle keskustelulle. Ensimmäinen tapahtuma kokosi paikalle yli 350 osallistujaa päättäjistä ja tutkijoista taide- ja kulttuurialan toimijoihin. Tapahtumaa seurasi etäyhteydellä noin 250 henkilöä.
Tapahtuman jatkoa mietitään osallistujilta kerättävän palautteen perusteella. Myös raportin jatkoa suunnitellaan.
- Saamamme välitön palaute osoitti, että tapahtumalle ja raportille oli tarvetta. Suomesta puuttuu toistaiseksi kulttuuripolitiikan tilaa säännöllisesti seuraava raportti, jollaisia toteutetaan esimerkiksi Ruotsissa ja Alankomaissa. Vastaava loisi myös Suomessa pohjaa kulttuuripolitiikan pitkäjänteiselle seurannalle, Renko toteaa.
Julkaisu ja tapahtuma ovat osa Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Kulttuuripolitiikan tila -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa yleiskuvaa suomalaisen kulttuuripolitiikan tilasta sekä edistää tietoon perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua. Hanke toimii irrallaan päivänpolitiikasta ja perustuu riippumattomaan tutkimustietoon. Hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Amos Andersonin rahaston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa. Tapahtumaa rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
Yhteyshenkilöt
Vappu RenkoErikoistutkija, YTT, VTM, FMCuporePuh:+358 50 566 0360vappu.renko@cupore.fiwww.cupore.fi/contact/vappu-renko/
Kuvat
Linkit
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuksen asiantuntija. Cuporen tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. Tutkimuskeskusta ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö sr.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore
Kulturpolitiken behöver ett diskussionsforum – evenemanget Kulturpolitikens tillstånd den 25 maj 2026 i Helsingfors8.4.2026 14:47:03 EEST | Pressmeddelande
Cupore arrangerar för första gången evenemanget Kulturpolitikens tillstånd, som syftar till att främja en forskningsbaserad, flerstämmig och respektfull diskussion om nuläget och framtida riktningar för den finländska kulturpolitiken. Evenemangets program ochtalare publiceras i dag den 8 april, och anmälan öppnar den 15 april på Cupores webbplats.
Kulttuuripolitiikka tarvitsee tilaa keskustelulle – Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuma 25.5.2026 Helsingissä8.4.2026 14:47:03 EEST | Tiedote
Cupore järjestää Lasipalatsin Bio Rexissä Kulttuuripolitiikan tila ‑tapahtuman, joka edistää tutkimustietoon pohjautuvaa, moniäänistä ja eri osapuolia arvostavaa keskustelua suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnista. Tapahtuman ohjelma ja puhujat on julkaistu tänään 8.4., ilmoittautuminen avautuu 15.4. Cuporen verkkosivuilla.
Cultural policy needs space for discussion and the discussion needs structures - the State of Cultural Policy event, may 25 in Helsinki8.4.2026 14:47:03 EEST | Press release
Cupore is organising the State of Cultural Policy event at Bio Rex, Lasipalatsi, 25.5.2026 The event brings together multiple perspectives and actors of the field, while promoting research‑based, pluralistic and respectful dialogue on Finnish cultural policy's current situation and future directions. The programme and speakers for the event are now published, registration will open on 15 April at Cupore’s website.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme