Protuleirit käynnistyvät ennätysosallistujamäärällä – ”Mahdollisuus yhdenvertaiseen aikuistumiseen on turvattava uskontokuntiin kuulumattomuuden lisääntyessä”

Prometheus-leirien kesä käynnistyy tänä viikonloppuna koulujen päättyessä. Eri puolilla Suomea järjestettäville 68 protuleirille osallistuu kesän aikana yli 1200 leiriläistä, mikä on enemmän kuin koskaan protuleirien historiassa. Aiempi osallistujaennätys on kesältä 2024, jolloin leireille osallistui 1159 leiriläistä.

Protuleirit ovat olleet 2020-luvulla erittäin suosittuja. Tämän kesän suomenkieliset nuorten leirit ilmoittauduttiin täyteen noin tunnissa, ja tänäkin vuonna useat sadat nuoret jäivät ilman leiripaikkaa.

Toiminnasta vastaava Prometheus-leirin tuki ry katsoo leirien kasvaneen suosion liittyvän uskontokuntiin kuulumattomien määrän voimakkaaseen kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2025 uskontokuntiin kuulumattomia oli Suomessa jo yli 35,9 %. Leirien suosiota selittää myös uskonnottomuuden lisääntyminen nuorten keskuudessa: vuoden 2023 Nuorisobarometrin mukaan 60 % 15–29-vuotiaista piti itseään ei-uskonnollisena.

– Rippikoulu on ollut Suomessa vakiintunut instituutio. Uskontokuntiin kuulumattomien määrän kasvaessa nousee tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi se, miten kaikille nuorille turvataan yhdenvertainen mahdollisuus osallistua siirtymäriittinä toimivalle aikuistumisleirille 8. tai 9. luokan jälkeen, Prometheus-leirin tuki ry:n 1. varapuheenjohtaja Alma Koivisto sanoo.

Protuleirit ovat uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumattomia, kaikille nuorille avoimia aikuistumisleirejä. Leireillä pohditaan yhteiskunnallisia, filosofisia ja nuorten omaan elämään liittyviä kysymyksiä keskustelujen, leikkien ja simulaatioiden avulla. Osallistujille ei anneta valmiita vastauksia, vaan keskiössä on nuorten oma ääni ja yhteinen keskustelu. Leiriviikon aikana käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus, maailmankatsomukset, identiteetti, ympäristö ja vaikuttaminen.

Protuleirien arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta ja vastuullisuus. Toiminnalla halutaan rakentaa uteliasta ja keskustelevaa yhteiskuntaa. Leirien tarkoituksena on tarjota nuorille monipuolisia taitoja elämää varten sekä vahvistaa itsetuntemusta ja luottamusta tulevaisuuteen. Protuleirin on tutkitusti havaittu vahvistavan nuorten itsetunnon kehittymistä, sosiaalisia taitoja ja moninaisuuden ymmärtämistä. Leiriläisten antaman palautteen mukaan protuleiri vahvisti keskustelutaitoja ja itsenäistä ajattelua sekä lisäsi kiinnostusta yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Vuosittain noin kolmasosa leiriläisistä jatkaa leirikokemustaan Prometheus-leirin tuki ry:ssä vapaaehtoistoiminnassa, jossa heidän on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä, järjestää leirikokemuksia muille nuorille sekä oppia työelämässäkin hyödyllisiä taitoja.