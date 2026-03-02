Ketterä haastaja kasvaa laskevassa olutmarkkinassa – Saimaa- ja Marsalkka-oluiden vahva kehitys näkyy myös tuloksessa
1.6.2026 07:15:00 EEST | MBH Breweries Oy | Tiedote
Samalla kun oluiden myynti Suomessa laski vuonna 2025, MBH Breweries Oy:n oluiden myynti kasvoi 14 prosenttia. Kasvun vetureina toimivat Saimaa- ja Marsalkka-tuoteperheet, joiden vahvistunut kysyntä osoittaa, että laadukkaalle kotimaiselle pienpanimo-oluelle on tilaa myös kiristyvässä markkinassa. Kasvu näkyi myös yhtiön tuloksessa: MBH Breweries jatkoi kannattavaa kasvuaan jo kolmatta vuotta peräkkäin.
MBH Breweries Oy:n oluiden myyntimäärä kasvoi vuonna 2025 14 prosenttia, vaikka oluiden kokonaismyynti Suomessa laski 2 prosenttia. (1 Kasvua vauhditti erityisesti Saimaa- ja Marsalkka-tuoteperheiden vahva kehitys.
”Myyntimme kasvu laskevassa olutmarkkinassa on vahva signaali siitä, että laadukkaalla pienpanimo-oluella on ja tulee jatkossakin olemaan paikkansa kuluttajan ostoskorissa”, sanoo MBH Breweries Oy:n toimitusjohtaja Jukka Sipilä.
”Sama positiivinen myyntivire on jatkunut myös vuoden 2026 ensimmäiset kuukaudet, joten lähdemme tulevaan kesäsesonkiin vahvasta asemasta”, Sipilä jatkaa.
Kannattava kasvu jatkuu jo kolmatta vuotta
MBH Breweries Oy:n vuonna 2023 alkanut liikevaihdon ja kannattavuuden myönteinen kehitys jatkui myös vuonna 2025. Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 6,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 15 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa.
Yhtiössä on käynnistetty vuoteen 2030 ulottuva kasvuohjelma, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa liikevaihto vuoden 2025 tasosta 14 miljoonaan euroon. Yhtiön kannattava kasvu mahdollistaa myös tavoitteen saavuttamisen vaatimat investoinnit, joista ensimmäisenä toteutuu Saimaa Brewing Companyn logistiikkakeskuksen 2 400 neliömetrin laajennus Mikkelissä.
1) Lähde: Lupa- ja valvontavirasto, Alkoholimyyntitilasto tammi-joulukuu 2025, Oluet yhteensä: -2,0 %
Jukka SipiläToimitusjohtajaMBH Breweries OyPuh:+358 400 507 925jukka.sipila@mbhbreweries.fi
MBH Breweries Oy on suomalainen juomatalo, joka on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2017. Yritykseen kuuluu kaksi perinteikästä ja palkittua pienpanimoa: Saimaa Brewing Company Mikkelissä ja Malmgårdin Panimo Loviisassa. Yritys valmistaa oluita, alkoholijuomasekoituksia sekä alkoholittomia juomia tuotemerkeillä Saimaa, Marsalkka, Malmgård ja Pirtee. Tuotteet ovat saatavilla päivittäistavarakaupoista sekä valikoiduista ravintoloista kautta maan. Vuonna 2025 MBH Breweries Oy:n liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää noin 25 henkilöä.
MBH Breweries lanseeraa 11 uutta juomaa ja uuden Pirtee-brändin.2.3.2026 10:16:44 EET | Tiedote
MBH Breweries laajentaa juomavalikoimaansa 11 uudella tuotteella, sisältäen uuden Pirtee-brändin jääteet. Saimaa Brewing lanseeraa uusia oluita, RTD-juomia ja alkoholittomia siidereitä ja Malmgårdin Panimo persoonallisia oluita. Pirtee-jäätee tarjoaa kevyemmän vaihtoehdon virvoitusjuomille. Uutuudet tulevat kauppoihin maaliskuussa.
MBH Breweries Oy:n Mikkelin panimo on ensimmäinen kotimainen pienpanimo, jolle on myönnetty FSSC 22000 -sertifikaatti3.2.2026 08:15:00 EET | Tiedote
MBH Breweries Oy:n Mikkelin panimo, Saimaa Brewing Company, on saanut FSSC 22000 -elintarviketurvallisuussertifikaatin ensimmäisenä kotimaisena pienpanimona. Sertifikaatti on myönnetty tammikuussa 2026, ja se kattaa Mikkelin panimon koko tuotannon sekä siihen liittyvät prosessit.
