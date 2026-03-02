Ketterä haastaja kasvaa laskevassa olutmarkkinassa – Saimaa- ja Marsalkka-oluiden vahva kehitys näkyy myös tuloksessa

MBH Breweries Oy on suomalainen juomatalo, joka on toiminut nykymuodossaan vuodesta 2017. Yritykseen kuuluu kaksi perinteikästä ja palkittua pienpanimoa: Saimaa Brewing Company Mikkelissä ja Malmgårdin Panimo Loviisassa. Yritys valmistaa oluita, alkoholijuomasekoituksia sekä alkoholittomia juomia tuotemerkeillä Saimaa, Marsalkka, Malmgård ja Pirtee. Tuotteet ovat saatavilla päivittäistavarakaupoista sekä valikoiduista ravintoloista kautta maan. Vuonna 2025 MBH Breweries Oy:n liikevaihto oli 6,9 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää noin 25 henkilöä.