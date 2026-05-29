Pohjalaismaakuntia koskeva työlupalinjaus on päivitetty – Ulkomaisen työvoiman rekrytointi ilman saatavuusharkintaa koskee useita ammattinimikkeitä

Linjauksen keskeinen tavoite on nopeuttaa työntekijän oleskelulupaprosessia ammateissa, joissa osaajapula on tunnistettu. Näillä aloilla työntekijöitä voidaan rekrytoida EU/ETA-alueen ulkopuolelta ilman erillistä työvoiman saatavuusharkintaa. Muilla aloilla työnantajan tulee edelleen osoittaa, ettei sopivaa työvoimaa löydy kotimaasta tai EU/ETA-alueelta.

Ajalle kesäkuu-marraskuu 2026 kohdistuvassa työlupalinjauksessa korostuvat erityisesti teknologiateollisuuden, sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen ammattinimikkeet. Erityisasiantuntijatasolla pulaa on muun muassa sähkötekniikan erityisasiantuntijoista, sovellusarkkitehdeistä sekä yleislääkäreistä. Näillä aloilla osaajatarve liittyy sekä eläkepoistumaan että kasvaviin investointeihin, erityisesti energia- ja teknologiateollisuudessa.

Teollisuudessa osaajapula kohdistuu useisiin tuotannon ja kunnossapidon tehtäviin. Keskeisiä ammattinimikkeitä ovat hitsaajat, koneistajat, moottoriajoneuvojen asentajat sekä maatalous- ja teollisuuskoneasentajat. Lisäksi sähkö- ja elektroniikka-alalla tarvitaan sähköasentajia. Prosessiteollisuudessa ja valmistuksessa korostuvat metalliteollisuuden prosessityöntekijät, elintarviketeollisuuden työntekijät sekä kokoonpanotyöntekijät.

Alkutuotannossa työvoimapula koskee laajasti maatalouden ammattiryhmiä. Linjauksessa mukana ovat muun muassa pelto- ja avomaaviljelijät, puutarhurit ja kasvihuonetyöntekijät sekä eläinten kasvattajat ja hoitajat. Nämä alat ovat erityisen riippuvaisia kausiluonteisesta työvoimasta.

Palvelualoilla työvoiman saatavuudessa nähdään haasteita erityisesti ravintola- ja keittiötehtävissä. Linjaukseen sisältyvät esimerkiksi keittiöpäälliköt sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, joiden tarve korostuu matkailun, tapahtumien ja palvelusektorin elpymisen myötä.

Kolmen maakunnan työmarkkinatilanne on samanaikaisesti sekä vakaa että haastava. Vaikka työttömyys on kasvanut, se on edelleen valtakunnallisesti matalalla tasolla. Samaan aikaan kohtaanto-ongelma – eli työvoiman kysynnän ja tarjonnan epäsuhta – näkyy erityisesti edellä mainituissa ammattiryhmissä. Tulevat suurinvestoinnit energiaan, teollisuuteen ja infrastruktuuriin lisäävät työvoiman kysyntää entisestään lähivuosina.

Elinvoimakeskukset käyvät työmarkkinatilannetta läpi puolivuosittain yhdessä työllisyysalueiden, työmarkkinaosapuolten, poliisin, lupa- ja valvontaviraston sekä maahanmuuttoviraston kanssa ja muodostavat pohjalaismaakuntien yhteisen työlupalinjauksen työmarkkinatilanteen näkymien mukaan. Työlupalinjauksen avulla elinvoimakeskukset pyrkivät varmistamaan, että alueen yritykset saavat tarvitsemansa osaavan työvoiman oikea-aikaisesti ja että talouskasvun edellytykset säilyvät vahvoina. Työlupalinjaukset löytyvät elinvoimakeskusten verkkosivuilta.