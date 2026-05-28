Hallituksen esitys pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä nopeuttaisi etuuksien käsittelyä Kelassa ja toisi merkittäviä säästöjä

Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on esitetty tulkintoja, joiden mukaan Kelalle suunniteltu pankki- ja tilitietojen hyödyntäminen laajentaisi merkittävästi viranomaisten tiedonsaantia. Esityksen lähtökohta on kuitenkin toinen: asiakkaan täytyy jo nykyisin toimittaa pankki- ja tilitietoja hakiessaan esimerkiksi toimeentulotukea tai asumistukea.

Kyse ei siis ole uusien tietojen keräämisestä, vaan siitä, että Kela saa etuuksien myöntämiseksi välttämättömät tiedot nopeammin, sujuvammin ja tietoturvallisemmin suoraan viranomaisjärjestelmän kautta. Tilitietojen saaminen edellyttää aina etuuden hakemista Kelalta.

Euroja ja aikaa säästyisi

Kelan näkökulmasta esityksen keskeisiä perusteita ovat asiakkaan asioinnin helpottuminen ja käsittelyaikojen lyheneminen sekä etuuskäsittelystä syntyvät säästöt. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että kokonaisuus, johon sisältyvät myös Kanta-palveluiden kautta välitettävät lääkäritodistukset, pienentäisi Kelan etuus- ja toimintakuluja 11,6 miljoonaa euroa vuoden 2028 tasolla.

Myös vaikutukset asiakkaisiin ovat merkittäviä: etuudet voidaan myöntää nopeammin, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla ajantasaisesti ilman erillisiä liitteitä.

PMJ-järjestelmä on jo käytössä ja sitä laajennettu aiemminkin

Esityksessä hyödynnetään Tullin pankki- ja tilitietojärjestelmää (PMJ), joka on alun perin perustettu EU:n rahanpesudirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi. Järjestelmää on laajennettu direktiivin alkuperäisestä soveltamisalasta jo viime vuonna.

Lainvalmistelussa on katsottu, ettei ole tarkoituksenmukaista rakentaa Suomeen rinnakkaista järjestelmää, vaan hyödyntää jo olemassa olevaa, tietoturvallista kokonaisuutta.

Tullin asiantuntijoiden arvion mukaan PMJ-järjestelmän käyttö Kelan etuustoiminnassa ei heikennä järjestelmän käyttöä rikosten selvittämisessä.

Yksityisyyden suojaa on arvioitu perustuslakivaliokunnassa

Perustuslakivaliokunta on arvioinut esitystä yksityisyyden suojan näkökulmasta lausunnossaan (PeVL 28/2026 vp). Valiokunta katsoi, että esityksessä on otettu huomioon hakijan yksityisyyden suoja. Samalla valiokunta edellytti, että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota perheen tai ruokakunnan muiden henkilöiden mahdollisuuksiin suojata arkaluonteisia tietoja ja käyttää kielto-oikeutta.

Kelan näkemyksen mukaan esitys on kokonaisuutena hyvä esimerkki siitä, miten palvelujen digitalisointi voi hyödyttää samanaikaisesti sekä asiakkaita että julkista taloutta.