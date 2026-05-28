Hallituksen esitys pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä nopeuttaisi etuuksien käsittelyä Kelassa ja toisi merkittäviä säästöjä
28.5.2026 11:52:39 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Hallituksen esityksessä pankki- ja tilitietojen hyödyntämisestä ei ole kyse uusista tiedoista tai oikeudesta saada koko väestön tilitietoja. Kyse on toimeentulo- ja asumistukia hakevien asiakkaiden asioinnin sujuvoittamisesta sekä tietoturvallisesta tavasta toimittaa jo nyt vaadittavat tiedot Kelalle.
Viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on esitetty tulkintoja, joiden mukaan Kelalle suunniteltu pankki- ja tilitietojen hyödyntäminen laajentaisi merkittävästi viranomaisten tiedonsaantia. Esityksen lähtökohta on kuitenkin toinen: asiakkaan täytyy jo nykyisin toimittaa pankki- ja tilitietoja hakiessaan esimerkiksi toimeentulotukea tai asumistukea.
Kyse ei siis ole uusien tietojen keräämisestä, vaan siitä, että Kela saa etuuksien myöntämiseksi välttämättömät tiedot nopeammin, sujuvammin ja tietoturvallisemmin suoraan viranomaisjärjestelmän kautta. Tilitietojen saaminen edellyttää aina etuuden hakemista Kelalta.
Euroja ja aikaa säästyisi
Kelan näkökulmasta esityksen keskeisiä perusteita ovat asiakkaan asioinnin helpottuminen ja käsittelyaikojen lyheneminen sekä etuuskäsittelystä syntyvät säästöt. Hallituksen esityksessä on arvioitu, että kokonaisuus, johon sisältyvät myös Kanta-palveluiden kautta välitettävät lääkäritodistukset, pienentäisi Kelan etuus- ja toimintakuluja 11,6 miljoonaa euroa vuoden 2028 tasolla.
Myös vaikutukset asiakkaisiin ovat merkittäviä: etuudet voidaan myöntää nopeammin, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla ajantasaisesti ilman erillisiä liitteitä.
PMJ-järjestelmä on jo käytössä ja sitä laajennettu aiemminkin
Esityksessä hyödynnetään Tullin pankki- ja tilitietojärjestelmää (PMJ), joka on alun perin perustettu EU:n rahanpesudirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi. Järjestelmää on laajennettu direktiivin alkuperäisestä soveltamisalasta jo viime vuonna.
Lainvalmistelussa on katsottu, ettei ole tarkoituksenmukaista rakentaa Suomeen rinnakkaista järjestelmää, vaan hyödyntää jo olemassa olevaa, tietoturvallista kokonaisuutta.
Tullin asiantuntijoiden arvion mukaan PMJ-järjestelmän käyttö Kelan etuustoiminnassa ei heikennä järjestelmän käyttöä rikosten selvittämisessä.
Yksityisyyden suojaa on arvioitu perustuslakivaliokunnassa
Perustuslakivaliokunta on arvioinut esitystä yksityisyyden suojan näkökulmasta lausunnossaan (PeVL 28/2026 vp). Valiokunta katsoi, että esityksessä on otettu huomioon hakijan yksityisyyden suoja. Samalla valiokunta edellytti, että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota perheen tai ruokakunnan muiden henkilöiden mahdollisuuksiin suojata arkaluonteisia tietoja ja käyttää kielto-oikeutta.
Kelan näkemyksen mukaan esitys on kokonaisuutena hyvä esimerkki siitä, miten palvelujen digitalisointi voi hyödyttää samanaikaisesti sekä asiakkaita että julkista taloutta.
Yhteyshenkilöt
Auli Valli-LintuLainsäädäntäjohtajaKelaPuh:020 634 1303etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Utkomststödets grunddel sänktes för över 5 700 stödtagare i april – nästan 12 000 undvek en sänkning28.5.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
Det grundläggande utkomststödets grunddel sänktes för sammanlagt 5 700 mottagare i april 2026. En av de mest betydande följderna av den lagändring som trädde i kraft i februari är att man har lyckats hänvisa de kunder som lever enbart på utkomststöd till att anmäla sig som sökande av heltidsarbete och ansöka om förmåner som är primära i förhållande till utkomststödet. En annan viktig följd är att sänkningarna är större än tidigare – nästan alla uppgår till 50 procent.
Toimeentulotuen perusosaa alennettiin huhtikuussa yli 5 700 tuensaajalta – lähes 12 000 asiakasta välttyi tuen alentamiselta28.5.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Perustoimeentulotuen perusosaa alennettiin yhteensä 5 700 saajalta huhtikuussa 2026. Helmikuussa voimaan tulleen lainmuutoksen merkittävimpiä seurauksia on se, että toimeentulotuen varassa olevia asiakkaita on onnistuttu ohjaamaan kokoaikatyön hakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Toinen keskeinen seuraus on se, että alentamiset ovat aiempaa suurempia: lähes kaikilla 50 prosenttia.
Folkpensionsanstaltens kulturhistoriskt betydelsefulla huvudkontor i behov av grundläggande renovering – användningen kan upphöra senast 202927.5.2026 14:27:32 EEST | Pressmeddelande
Folkpensionsanstaltens huvudkontor är i brådskande behov av renovering. Huvudkontoret har ritats av Alvar Aalto och finns i Helsingfors. Den grundläggande renoveringen som nu behövs kan inte täckas med Folkpensionsanstaltens (FPA) medel för verksamhetsutgifter.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kelan päätoimitalo tarvitsee peruskorjauksen – käyttö päättymässä viimeistään vuonna 202927.5.2026 14:27:32 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kelan Helsingissä sijaitseva, Alvar Aallon suunnittelema päätoimitalo on kiireellisen peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjausta ei ole mahdollista kattaa Kelan toimintamenoista.
Nu kan redovisningar för sjukvårdskostnader lämnas in i e-tjänsten för samarbetspartner27.5.2026 09:46:20 EEST | Pressmeddelande
Försäkringsbolagen kan från och med maj lämna in redovisningsuppgifter om sjukvårdskostnader via e-tjänsten för samarbetspartner. E-tjänsten kan användas för att lämna uppgifter om sjukvårdskostnader som uppkommit både i Finland och utomlands.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme