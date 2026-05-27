Vihreiden Virta: Virkahenkilötkin peräänkuuluttavat kunnianhimoisempia ilmastotoimia – Vihreät haastaa muut puolueet kertomaan keinonsa
28.5.2026 10:47:54 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan virkanäkemys vahvistaa tarpeen tehdä ensi vaalikaudella mittavia korjausliikkeitä Suomen ilmastopolitiikassa. Vihreät on ainoana puolueena julkaissut konkreettisen mallin siitä, miten hiilineutraalius voidaan edelleen saavuttaa vuoteen 2035 mennessä.
Ministeriöiden kansliapäälliköt toteavat tänään julkaistussa Valintojen Suomi -puheenvuorossaan, että Suomi ei nykytoimilla saavuta hiilineutraaliustavoitettaan eikä kansainvälisiä tai EU-velvoitteitaan. Kansliapäälliköiden mukaan ilmastokriisin ja luontokadon kiihtyminen vaatii lisätoimia, hiilinielujen nopeaa palauttamista ja ympäristöpolitiikan keskeisten linjojen sopimista jo hallitusneuvotteluissa.
Virran mukaan virkamiespuheenvuorojen viesti on selvä: hallituksen ilmastolinja ei riitä Suomelle ja seuraavalta hallitukselta vaaditaan selvää kunnianhimon nostoa. Vihreät julkaisi syksyllä 2025 sektoreittain etenevän keinovalikoiman, jolla hiilineutraalius on edelleen saavutettavissa kustannustehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.
– Virkahenkilöiden viesti on yksiselitteinen: nykyinen ilmastopolitiikka ei ole riittävää. Vihreät on tehnyt kotiläksynsä, ja olemme jo julkaisseet konkreettisen hiilineutraaliusmallin. Nyt on muiden puolueiden vuoro joko hyväksyä meidän esityksemme hiilineutraaliustyön pohjaksi tai esitellä omat vaihtoehtonsa, Virta haastaa muut puolueet esittelemään omat mallinsa.
– Jos ei ole valmiutta esittää omia keinojaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, on vaihtoehtoisesti pystyttävä osoittamaan keinot sille, mistä Suomi käärisi kasaan rahat tilanteen korjaamiseen sitten, kun on aika maksaa ennaltaehkäisyä kalliimpi lasku toimettomuudesta. Jokainen euro, jonka jätämme käyttämättä ennaltaehkäiseviin toimiin, kuluu moninkertaisena vahinkojen korjaamiseen esimerkiksi metsätuhoina, satotappioina, myrskyvaurioina ja vakuutusmaksujen nousuna. Pelkkä sitoutuminen tavoitteeseen juhlapuheissa ei riitä, tarvitaan toimia, Virta linjaa.
Virta allekirjoittaa kansliapäälliköiden moton siitä, että lisärahalla tekemisen aika on ohi, mutta tekemisen aika ei ole. Virran mukaan ilmastokriisi ja luontokato pysäytetään tehokkaimmin niin, että markkinat hinnoittelevat haitan ja saastuttaja maksaa valtiolle, ei toisinpäin. Tällä hetkellä valtio maksaa miljardeja tukea saastuttamiseen. Ympäristölle haitallisten yritystukien purkaminen tulisi Virran mukaan olla ensi vaalikauden akuutimpien toimien joukossa.
– Saastuttajan pitää maksaa valtiolle, ei valtion saastuttajalle. Nykymallissa ei ole mitään järkeä – ei ilmaston eikä talouden näkökulmasta. Ympäristölle ja taloudelle haitalliset yritystuet on purettava heti seuraavan hallituskauden alussa. Se on ensimmäinen, kustannustehokkain ja oikeudenmukaisin toimi, ja se vapauttaa rahaa siihen tekemiseen, johon virkamiehetkin nyt kehottavat, Virta vaatii.
Virta muistuttaa, että ympäristöpolitiikka ei ole vain ilmastopolitiikkaa vaan oleellinen osa kokonaisturvallisuutta. Ilmastokriisi ja luontokato vaikuttavat ruokahuoltoon, vesivaroihin, talouteen ja ihmisten turvallisuuteen yhtä konkreettisesti kuin ulkoiset uhat.
– Ympäristöpolitiikan keskeisistä linjoista on sovittava heti seuraavissa hallitusneuvotteluissa niin kuin virkamiehetkin esittävät. Kokonaisturvallisuutta ei ole olemassa ilman ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämistä. Sen ymmärtämisen on oltava seuraavan hallituksen tehtävälistan kärjessä, Virta toteaa.
Vihreiden malli hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on luettavissa osoitteessa: vihreat.fi/vihreiden-keinot-suomen-hiilineutraaliuden-saavuttamiseksi
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
