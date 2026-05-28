Kokoomuksen Partanen: Lindtman pelotteli työmarkkinauudistuksilla perusteetta – SDP tietää sen itsekin
28.5.2026 11:16:39 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ihmettelee SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin harhaanjohtavia puheita hallituksen työmarkkinauudistuksista. SDP:ssä tiedetään, että maalailut kauhukuvat eivät ole toteutuneet, sillä se ei itse peruisi keskeisiä uudistuksia.
– Antti Lindtman kutsui aiemmin Petteri Orpon hallituksen tekemää paikallisen sopimisen laajentamista ”työelämän taksiuudistukseksi”. SDP:n riveistä myös väitettiin, että uudistuksen myötä palkat laskevat ja työntekijöiden asema heikkenee. Nämä maalailut ovat osoittautuneet täysin perusteettomiksi, Partanen täräyttää.
Partanen muistuttaa, että paikallisen sopimisen laajentamisella työnantajien oikeudet ja velvoitteet saatettiin tasapainoon. Uudistuksella myös lisättiin joustavuutta, tuottavuutta ja vuoropuhelua työmarkkinoilla.
– Vaikuttaa siltä, että SDP on nyt samaa mieltä asiasta Kokoomuksen kanssa. Lindtman ei nimittäin lupaa perua paikallisen sopimisen laajentamista, vaikka hän uudistuksella alun perin pelottelikin, Partanen pohtii.
Niin ikään SDP:n väitteet henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta eivät Partasen mukaan pidä paikkansa. Vuoden alusta voimassa olleen uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli madaltaa työllistämiseen liittyvää riskiä ja edistää työmarkkinoiden dynaamisuutta.
– Lindtman syytti hallitusta palkansaajien kyykyttämisestä. Kuitenkin nyt SAK:n juristikin on Kauppalehdessä todennut, etteivät irtisanomiset tai riitatapaukset ole lisääntyneet uudistuksen myötä. Miksi SDP ja Lindtman pelottelivat suomalaisia täysin turhasta, Partanen kysyy.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja huomauttaa, että myöskään irtisanomisen helpottamista SDP ei ole perumassa. Partanen korostaa, että Orpon hallitus on määrätietoisesti uudistanut työelämän sääntelyä, jotta mahdollisimman moni työttömyydestä kärsivä suomalainen pääsee töihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Hemmilä: Rikolliset nopeammin ulos maasta – kansallinen turvallisuus vaatii jämäköitä lakimuutoksia28.5.2026 12:39:14 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, poliisitaustainen Pertti Hemmilä korostaa kansallisen turvallisuuden ja suomalaisen yhteiskunnan suojan asettamista kaiken muun edelle.
Kokoomuksen talousvaliokuntaryhmän edustajat: Hankintalain uudistus vahvistaa pk-yrittäjien asemaa julkisissa hankinnoissa27.5.2026 13:53:04 EEST | Tiedote
Eduskunnan talousvaliokunta on tänään hyväksynyt mietintönsä hallituksen esityksestä hankintalain uudistamiseksi (HE 2/2026 vp). Kokoomuksen talousvaliokuntaryhmä on tyytyväinen lopputulokseen ja kiittää hallitusta määrätietoisesta työstä julkisten hankintojen kilpailullisuuden vahvistamiseksi.
Kokoomuksen Kilpi: Turvalliset taksit tulevat nyt takaisin27.5.2026 12:05:40 EEST | Tiedote
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä taksilainsäädännön uudistamisesta tänään keskiviikkona. Kokoomuksen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan valiokuntavastaava Marko Kilven mukaan uudistus vahvistaa taksialan luotettavuutta, turvallisuutta ja valvontaa.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Vestman: Suvivirren laulaminen ei tee kevätjuhlasta uskonnon harjoittamista27.5.2026 08:33:31 EEST | Tiedote
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman tekee selväksi, että perustuslakivaliokunta on linjannut yksiselitteisesti ja vakiintuneesti, ettei yksittäisen virren, kuten Suvivirren, laulaminen tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Kyse on suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta juhlatraditiosta. Perustuslaista tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei johdu vaatimusta poistaa koulun toiminnasta kaikkea uskontoon viittaavia elementtejä sisältävää ainesta.
Kokoomuksen Valkonen: Ilman kakun leipojia ei ole kakkua jaettavaksi, vaikka kuinka puhuttaisiin reiluudesta26.5.2026 14:41:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Valkonen korosti kokoomuksen ryhmäpuheessa, että suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta voidaan olla ylpeitä, mutta sen tulevaisuus voidaan turvata vain työn, yrittämisen ja kestävän talouden avulla. Valkosen mukaan velkaantumisen pysäyttäminen ei tarkoita hyvinvointiyhteiskunnan romuttamista vaan sen pelastamista tuleville sukupolville.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme