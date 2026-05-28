Kokoomuksen Partanen: Lindtman pelotteli työmarkkinauudistuksilla perusteetta – SDP tietää sen itsekin

– Antti Lindtman kutsui aiemmin Petteri Orpon hallituksen tekemää paikallisen sopimisen laajentamista ”työelämän taksiuudistukseksi”. SDP:n riveistä myös väitettiin, että uudistuksen myötä palkat laskevat ja työntekijöiden asema heikkenee. Nämä maalailut ovat osoittautuneet täysin perusteettomiksi, Partanen täräyttää.

Partanen muistuttaa, että paikallisen sopimisen laajentamisella työnantajien oikeudet ja velvoitteet saatettiin tasapainoon. Uudistuksella myös lisättiin joustavuutta, tuottavuutta ja vuoropuhelua työmarkkinoilla.

– Vaikuttaa siltä, että SDP on nyt samaa mieltä asiasta Kokoomuksen kanssa. Lindtman ei nimittäin lupaa perua paikallisen sopimisen laajentamista, vaikka hän uudistuksella alun perin pelottelikin, Partanen pohtii.

Niin ikään SDP:n väitteet henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta eivät Partasen mukaan pidä paikkansa. Vuoden alusta voimassa olleen uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli madaltaa työllistämiseen liittyvää riskiä ja edistää työmarkkinoiden dynaamisuutta.

– Lindtman syytti hallitusta palkansaajien kyykyttämisestä. Kuitenkin nyt SAK:n juristikin on Kauppalehdessä todennut, etteivät irtisanomiset tai riitatapaukset ole lisääntyneet uudistuksen myötä. Miksi SDP ja Lindtman pelottelivat suomalaisia täysin turhasta, Partanen kysyy.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja huomauttaa, että myöskään irtisanomisen helpottamista SDP ei ole perumassa. Partanen korostaa, että Orpon hallitus on määrätietoisesti uudistanut työelämän sääntelyä, jotta mahdollisimman moni työttömyydestä kärsivä suomalainen pääsee töihin.