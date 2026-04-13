Yksi ensimmäisistä kotimaisista lätkäromansseista vie huipputason jääkiekon maailmaan

Kun Ilonan ura uhkaa katketa vakavaan loukkaantumiseen, kaikki riippuu yhdestä kesästä ja sen lopussa häämöttävästä uramahdollisuudesta. Ilonan on päästävä takaisin pelikuntoon ja äkkiä. Yllättäen hän saa avukseen lapsuudentuttavansa Jonaksen, joka on palannut Suomeen pakoon rakkauselämänsä ympärillä pyörivää mediamyllyä. Tunteet kuumenevat pian yhteisissä treeneissä, mutta ammattikiekon kovassa maailmassa tunteille jää harvoin tilaa.

Yksi ensimmäisistä kotimaisista lätkäromansseista ilmestyy aikana, jolloin urheiluromantiikka eli sports romance on noussut kansainväliseksi kirjallisuusilmiöksi. Aikuisille lukijoille suunnattu Yhden kesän pelisuunnitelma yhdistää huippu-urheilun ja rakkaustarinan jääkiekon maailmassa.

Marianne Suntio halusi kuvata myös kiekkomaailman varjopuolia

Marianne Suntio työskenteli vuosia jääkiekkotoimittajana ja halusi kirjoittaa esikoisromaaniinsa epäkohdista, joita kohtasi kiekkomaailmassa.

– Aloitin jääkiekkotoimittajana rakkaudesta lajiin, mutta kiekkomaailman todellisuus iski kovaa päin kasvoja. Halusin kirjoittaa romaaniin asioista, jotka minua jääkiekkoarjessa hiersivät: naisten roolista lätkäareenoilla ja epäasiallisesta käytöksestä, Suntio sanoo.

Romaani käsittelee rakkauden ja ihmissuhteiden ohella myös naisjääkiekkoilijoiden näkymätöntä työtä, sinnikkyyttä ja jatkuvaa tarvetta todistaa oma paikkansa lajissa. Päähenkilö Ilona tavoittelee paikkaa maailman kovimmassa kiekkoliigassa samalla, kun hänen pitäisi vakuuttaa sekä valmentajat että itsensä siitä, että loukkaantumisesta voi vielä toipua. Jonas puolestaan yrittää löytää paikkansa miehisessä maailmassa, jossa lätkätähtien on mahduttava tiettyyn muottiin. Suntio kuvaa jääkiekkomaailmaa tavalla, joka ammentaa sekä urheilujournalismista että vuosien penkkiurheilusta.

– Jos Ilona on rakkauskirjeeni naiskiekolle, Jonas on toimittajan kirjallinen anteeksipyyntö. Halusin reflektoida sitä, miltä julkisuus tuntuu ihmisestä, joka on julkisessa ammatissa haluamatta kuitenkaan olla julkisuuden henkilö, Suntio sanoo.

Marianne Suntio on joutsenolainen, Haminan Neuvottomassa kasvanut kirjailija, toimittaja ja lätkäfani. Yhden kesän pelisuunnitelma ilmestyy 6.7.2026 painettuna, e-kirjana ja äänikirjana. Kirja on uuden Lätkässä-trilogian avausosa.

Arvostelukappaleen, kirjan PDF:n ja kirjailijan yhteystiedot saa minulta.