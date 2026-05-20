Kymenlaakson hyvinvointialue

Fight fire with fire -pilottikoulutus toi maastopalojen vastatulitekniikat Suomeen

28.5.2026 11:54:58 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kymenlaakson pelastuslaitos järjesti yhdessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Suomen ensimmäisen vastatulitekniikoiden käyttökoulutuksen Lieksassa 25.–27.5.2026. Vastatulitekniikoilla tarkoitetaan hallittujen polttojen hyödyntämistä maastopalojen pysäyttämisessä tai niiden etenemisen ohjaamisessa. Osallistujia oli kymmenkunta eri pelastuslaitoksilta.

Palomiehet sammuttavat tulipaloa ulkona, savua nousee ilmaan. Taustalla on paloauto.

Suomessa vastatulitekniikoita ei ole aiemmin koulutettu systemaattisesti maastopalojen hallintaan. Kymenlaakson pelastuslaitos koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on kehittää turvallinen ja valtakunnallisesti hyödynnettävä koulutuskokonaisuus.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari kertoo, että koulutushankkeen taustalla on kasvava huoli maastopalojen muuttumisesta aiempaa haastavammiksi ilmastonmuutoksen seurauksena. Hän jatkaa, että pitkittyneet kuivuusjaksot, lämpimämmät kesät ja laajojen maastopalojen lisääntyminen ovat nostaneet esiin tarpeen uusille torjuntamenetelmille myös Pohjoismaissa.

– Lieksassa järjestetty kurssi on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja näin varmasti avaa tulevaisuuteen uusia mahdollisuuksia pelastustoimen maastopaloissa käyttämien suorituskykyjen kehittämiseen, Veneskari kertoo.

Tavoitteena valtakunnallinen osaajaverkosto

Vastatulitekniikoiden pilottikoulutukseen valittiin eri pelastuslaitoksilta henkilöitä, joilla on kiinnostusta maastopalojen taktiseen torjuntaan ja jotka kykenevät toimimaan jatkossa kouluttajina omissa organisaatioissaan. Osallistujia oli kymmenkunta eri puolilta Suomea.

Veneskari kertoo, että hankkeen tavoitteena ei ole ainoastaan kouluttaa yksittäisiä osaajia, vaan rakentaa koko pelastustoimelle uusia valmiuksia vastata tulevaisuuden maastopalotilanteisiin. Pilottikoulutus oli yksi ensimmäisistä konkreettisista askelista kohti uudenlaista maastopalovalmiutta Suomessa.

– Seuraavat askeleet ovat varmasti peruskoulutuksen kautta osaamisen jalkauttaminen ja vahvistaminen pelastajien sekä pelastustoiminnan johtajien osalta, Veneskari sanoo.

– Vastatulitekniikoiden ympärille muodostuva osaaminen parantaa kykyä toteuttaa myös perinteisiä sammutusmenetelmiä, jatkaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastaja Lauri Immonen.

Pilottikoulutuksesta oppeja omaan organisaatioon

Pilottikoulutus sisälsi muun muassa teoriaopintoja verkkokurssin muodossa sekä kolme päivää käytännön harjoittelua Lieksassa. Koulutus järjestettiin yhdessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.

Käytännön koulutuksessa osallistujat harjoittelivat muun muassa vastatulitekniikoiden käytön suunnittelua ja turvallisuusperiaatteita. Tavoitteena oli luoda pohja ja käsitys vastatulitekniikoiden perusteista ja tulen käyttäytymisestä käytettäessä vastatulitekniikoita. Koulutus sisälsi myös rastikoulutuksia, polttoharjoituksia sekä erikoiskaluston käyttöä ohjatuissa olosuhteissa.

– Tavoitteeseen päästiin sateisesta säästä huolimatta. Koulutukseen osallistuneiden motivoituneisuus ja aktiivisuus olivat iso plussa, Lauri Immonen toteaa.

Immonen jatkaa, että vastatulitekniikoiden käyttö poikkeaa paljon nykyisestä totutusta tavasta sammuttaa ja hallita maastopaloja. Tekniikan turvallisessa käytössä korostuu hyvä tilannetietoisuus, hyvä suunnittelu, sään ja ympäristön analyysi- ja ennustettavuus.

– Pelastusopiston Koulumaali-alustalle luotu Vastatulitekniikat-kurssimateriaali on jo nyt maksutta kaikkien Suomen pelastuslaitosten käytössä, Teemu Veneskari toteaa.

Avainsanat

kymenlaaksokymenlaakson pelastuslaitos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ryhmä palomiehiä ja pelastushenkilöstöä poseeraa ulkona suojavarusteissa. Heillä on kypärät, suojapuvut ja jotkut pitävät palosammuttimia käsissään. Taustalla on savua ja metsää.
Lataa
Henkilö sytyttää olkia tuleen metsäpolun varrella.
Lataa
Paloasuun pukeutuneita henkilöitä sammuttamassa pientä tulipaloa ulkona, taustalla metsää ja pilvinen taivas.
Lataa

Kymenlaakson pelastuslaitos

Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveyspalveluihin esitetään kuuden palvelukeskittymän muodostamista Kymenlaaksossa6.5.2026 13:57:29 EEST | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialue valmistelee uusia suunnitelmia siitä, millainen on sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluympäristö vuonna 2030. Valmistelussa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena siten, että palvelut eivät ole sidottuja vain yksittäisiin toimipisteisiin, vaan ne muodostavat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen, kustannustehokkaan ja saavutettavan palvelukokonaisuuden.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye