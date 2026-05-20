Fight fire with fire -pilottikoulutus toi maastopalojen vastatulitekniikat Suomeen
28.5.2026 11:54:58 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitos järjesti yhdessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa Suomen ensimmäisen vastatulitekniikoiden käyttökoulutuksen Lieksassa 25.–27.5.2026. Vastatulitekniikoilla tarkoitetaan hallittujen polttojen hyödyntämistä maastopalojen pysäyttämisessä tai niiden etenemisen ohjaamisessa. Osallistujia oli kymmenkunta eri pelastuslaitoksilta.
Suomessa vastatulitekniikoita ei ole aiemmin koulutettu systemaattisesti maastopalojen hallintaan. Kymenlaakson pelastuslaitos koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on kehittää turvallinen ja valtakunnallisesti hyödynnettävä koulutuskokonaisuus.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Teemu Veneskari kertoo, että koulutushankkeen taustalla on kasvava huoli maastopalojen muuttumisesta aiempaa haastavammiksi ilmastonmuutoksen seurauksena. Hän jatkaa, että pitkittyneet kuivuusjaksot, lämpimämmät kesät ja laajojen maastopalojen lisääntyminen ovat nostaneet esiin tarpeen uusille torjuntamenetelmille myös Pohjoismaissa.
– Lieksassa järjestetty kurssi on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja näin varmasti avaa tulevaisuuteen uusia mahdollisuuksia pelastustoimen maastopaloissa käyttämien suorituskykyjen kehittämiseen, Veneskari kertoo.
Tavoitteena valtakunnallinen osaajaverkosto
Vastatulitekniikoiden pilottikoulutukseen valittiin eri pelastuslaitoksilta henkilöitä, joilla on kiinnostusta maastopalojen taktiseen torjuntaan ja jotka kykenevät toimimaan jatkossa kouluttajina omissa organisaatioissaan. Osallistujia oli kymmenkunta eri puolilta Suomea.
Veneskari kertoo, että hankkeen tavoitteena ei ole ainoastaan kouluttaa yksittäisiä osaajia, vaan rakentaa koko pelastustoimelle uusia valmiuksia vastata tulevaisuuden maastopalotilanteisiin. Pilottikoulutus oli yksi ensimmäisistä konkreettisista askelista kohti uudenlaista maastopalovalmiutta Suomessa.
– Seuraavat askeleet ovat varmasti peruskoulutuksen kautta osaamisen jalkauttaminen ja vahvistaminen pelastajien sekä pelastustoiminnan johtajien osalta, Veneskari sanoo.
– Vastatulitekniikoiden ympärille muodostuva osaaminen parantaa kykyä toteuttaa myös perinteisiä sammutusmenetelmiä, jatkaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastaja Lauri Immonen.
Pilottikoulutuksesta oppeja omaan organisaatioon
Pilottikoulutus sisälsi muun muassa teoriaopintoja verkkokurssin muodossa sekä kolme päivää käytännön harjoittelua Lieksassa. Koulutus järjestettiin yhdessä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa.
Käytännön koulutuksessa osallistujat harjoittelivat muun muassa vastatulitekniikoiden käytön suunnittelua ja turvallisuusperiaatteita. Tavoitteena oli luoda pohja ja käsitys vastatulitekniikoiden perusteista ja tulen käyttäytymisestä käytettäessä vastatulitekniikoita. Koulutus sisälsi myös rastikoulutuksia, polttoharjoituksia sekä erikoiskaluston käyttöä ohjatuissa olosuhteissa.
– Tavoitteeseen päästiin sateisesta säästä huolimatta. Koulutukseen osallistuneiden motivoituneisuus ja aktiivisuus olivat iso plussa, Lauri Immonen toteaa.
Immonen jatkaa, että vastatulitekniikoiden käyttö poikkeaa paljon nykyisestä totutusta tavasta sammuttaa ja hallita maastopaloja. Tekniikan turvallisessa käytössä korostuu hyvä tilannetietoisuus, hyvä suunnittelu, sään ja ympäristön analyysi- ja ennustettavuus.
– Pelastusopiston Koulumaali-alustalle luotu Vastatulitekniikat-kurssimateriaali on jo nyt maksutta kaikkien Suomen pelastuslaitosten käytössä, Teemu Veneskari toteaa.
Teemu VeneskaripelastuspäällikköKymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kymenlaakson pelastuslaitos pelastaa ja suojaa ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä kaikissa pelastustoimelle säädetyissä tehtävissä Kymenlaakson maakunnan alueella.
