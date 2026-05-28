SDP:n Suhonen eduskunnan ResilEast-verkoston vetäjäksi
28.5.2026 11:42:24 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen valittiin tänään torstaina eduskunnan ResilEast-verkoston, vapaasti suomennettuna ”itäinen sitko”, puheenjohtajaksi. Verkoston perustaminen sai hyvän vastaanoton yli puoluerajojen.
– Verkosto perustettiin hankkeen tueksi, koska kestävyys, turvallisuus ja huoltovarmuus eivät ole vain yläsanoja, vaan niistä on rakennettava Itä-Suomen uusi ajuri. Halpa vihreä energia ja biopohjainen hiilidioksidi eivät voi olla vain läntisen Suomen etuoikeus. Itä-Suomessa näitä hyödyntämättömiä lähteitä riittää ja nyt jo investointien esteenä on energian saanti, perusteli Suhonen.
– ResilEast on hanke, jonka tulee olla seuraavissa hallitusohjelmissa mukana. Muita näin selkeitä visioita ei ole esitetty, miten nykyisestä tilanteesta päästään kasvun uralle ja vieläpä taloudellisesti tuottavasti sekä kokonaisturvallisuutta lisäten. Samalla säästäen ja tuottaen positiivista kassavirtaa. Ja samalla parantaen sotilaallista puolustautumista ja lisäten tehokasta sekä edullista tilannekuvan luomista, selvittää Suhonen.
– Tämä on ylivaalikautinen hanke, jota ei yksi eduskunta tai maan kulloinenkin hallitus pysty selättämään. Tämä hanke luo toivoa ja vaurautta Itä-Suomeen ja on täydellisesti EU:n itäisten raja-alueiden ohjelman suuntaviivojen mukainen. Lähdöt tässä hankkeessa on jopa ResilEU:n pilottihankkeeksi, selvitti ja näki Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
