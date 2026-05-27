Tapiola Sinfonietta ja Hassan Maikal rakentavat uudenlaista taitelijaresidenssiä
28.5.2026 14:43:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Tapiola Sinfonietta aloittaa syksyllä 2026 ainutlaatuisen taiteellisen yhteistyön artisti–tuottaja Hassan Maikalin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on rakentaa uudenlainen, pitkäkestoinen yleisötyön taitelijaresidenssipesti, jossa taiteilija kohtaa nuoret siellä, missä he ovat: nuorisotaloilla, omissa yhteisöissä, somessa ja lopulta myös konserttisaleissa.
Residenssi tukee Espoon kaupunkistrategiaa 2025–2029, jonka ytimessä on ajatus Espoosta lasten ja nuorten pääkaupunkina. Nuorten aito osallisuus, kulttuuritoiminnan saavutettavuus ja kaupungin palvelujen jalkautuminen nuorten arkeen ovat niin uuden taiteilijaresidenssin kuin kaupungin strategian kulmakiviä.
Silta klassisen musiikin, urbaanin taidekulttuurin ja nuorten arjen välille
Yhteistyön perusidea syntyi tarpeesta rakentaa silta klassisen musiikin, urbaanin taidekulttuurin ja nuorten arjen välille. Tavoitteena ei ole viedä nuoria konserttisaleihin pelkästään katsomaan tai tuoda artisteja irrallisesti nuorten pariin, vaan luoda kollaboratiivinen tila, jossa taide, tarinat ja identiteetit kohtaavat tasavertaisesti.
Haluamme esittää kysymyksen: miten musiikki, tarinat ja yhteisöt voivat tukea nuorten hyvinvointia, kasvua ja kuulumisen kokemusta? Vuorovaikutteisuus molempiin suuntiin on hankkeen kantava ajatus. Lähtökohta ei ole se, että nuoret tulevat orkesterin maailmaan tai orkesteri nuorten maailmaan, vaan tarkoituksena on rakentaa uutta taidetta yhdessä. Yhteistyössä yhdistyvät klassisen musiikin vahva perinne, Hassanin oma musiikillinen kieli ja nuorten omat näkökulmat.
Syksyn 2026 aikana suunnataan nuorisotiloihin
Syksy 2026 käynnistyy jalkautuvalla työskentelyllä. Nuorisotiloilla toteutetaan pieniä konsertteja eri puolilla Espoota ja mukaan rakennetaan jousikvartetin tai -kvintetin säestyksellä esitettävää musiikkia. Sisällöt ja niiden viestintä luodaan ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja he voivat vaikuttaa teemoihin, tunnelmaan ja kokonaisuuden suuntaan.
Keväällä 2027 yhteinen klubi-ilta
Keväällä 2027 järjestetään klubi-ilta, jossa Hassan Maikal esiintyy yhdessä Tapiola Sinfoniettan muusikoiden kanssa. Mukana on kuratoitua klassista musiikkia ja uusia sovituksia Hassanin omista kappaleista. Klubi on suunniteltu paikaksi, jossa nuoret, perheet, yhteisöt ja orkesterin yleisö voivat aidosti kohdata.
Päätöshuipennus vuonna 2028
Residenssi kasvaa vaiheittain kohti suurempaa taiteellista kokonaisuutta vuosina 2027–2028. Tavoitteena on luoda jotain sellaista, joka jättää pysyvän jäljen Espoon taidekenttään ja nuorten omiin tarinoihin. Residenssissä yhdityvät aito yhteinen taiteen teko, kohtaamiset ja kokemusten jakaminen.
Kaupunki, jossa nuoret näkyvät
Tapiola Sinfoniettan, Hassan Maikalin ja Espoon nuorisotoimen yhteistyö rakentaa mallia, jossa taide tulee osaksi nuorten arkea ja identiteettiä. Yhteistyö avaa ovia uusille yleisöille ja tukee Espoon tavoitetta olla kaupunki, jossa jokainen nuori voi osallistua, vaikuttaa ja kokea taidetta omalla tavallaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja MentulaMarkkinointisuunnittelijaTapiola SinfoniettaPuh:+358 40 6344543katja.mentula@espoo.fitapiolasinfonietta.fi
Kuvat
Linkit
Tapiola Sinfonietta soi sinulle
Tapiola Sinfonietta on vakiinnuttanut asemansa Suomen johtavana kamariorkesterina. Vuonna 1987 perustettu Espoon kaupunginorkesteri on 43 soittajan dynaaminen kokoonpano, jonka raikkaat ja vivahteikkaat tulkinnat saavat kiitosta aikakaudesta ja tyylisuunnasta riippumatta.
Orkesteri esiintyy usein ilman kapellimestaria, mikä kuuluu kamarimusiikillisena yhteissoittona, jossa jokaisella muusikolla on ratkaiseva rooli.
Vuodesta 2000 alkaen orkesterilla on ollut johtamismalli, jossa orkesterin taiteellisesta suunnittelusta vastaa kahden muusikon ja intendentin muodostama johtoryhmä. Keskustelevuus ja monitaiteellisuus ulottuvat myös yhteistyöhön taiteellisten partnereiden, residenssitaiteilijoiden sekä vierailevien kapellimestarien ja solistien kanssa. Kaudella 2025–2026 taiteellisina partnereina toimivat sellisti-kapellimestari Nicolas Altstaedt, kapellimestari Ryan Bancroft ja kitaristi-säveltäjä Marzi Nyman.
Orkesterin kotisali on Espoon kulttuurikeskuksessa, ja esiintymiset saavuttavat kuulijoita myös konserttisalien ulkopuolella. Poikkeuksellisen laaja-alainen yleisötyö tavoittaa Espoossa kaikki ikäryhmät kohtuvauvoista senioreihin.
Orkesteri vierailee säännöllisesti kotimaisilla festivaaleilla. Vierailut ulkomailla ovat vahvistaneet kansainvälistä tunnettuutta palkitun diskografian ohella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 27.5.202627.5.2026 21:43:09 EEST | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 27.5.2026 muun muassa Lähderannan koulun hankesuunnitelmaa sekä Kilon ja Keran alueen ilmaisutaitopainotteisen opetuksen järjestämistä. Kokouksessa käsiteltiin myös tulosyksiköiden taloutta ja strategiaa sekä konsultatiivisen sairaalaopetuspalvelun maksuperusteita.
Saaristomuseo Pentala aukeaa jälleen kesäksi ja juhannukseksi27.5.2026 17:08:08 EEST | Tiedote
Saaristomuseo Pentala avaa ovensa yleisölle tiistaina 2.6.2026 samanaikaisesti Espoon saaristoliikenteen käynnistyessä. Saaristomuseo suosittuna retkikohteena on avoinna nyt ensimmäistä kertaa myös juhannuksena merellisestä Espoosta nauttiville. Vierailun ajaksi museon laituriin voi kiinnittyä myös omalla veneellä.
Taiteilija-apurahat myönnettiin 22 taiteilijalle26.5.2026 18:54:35 EEST | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti toukokuun kokouksessaan muun muassa kulttuuriavustuksista ja taiteilija-apurahoista.
Planerna för Esbobornas hus uppdaterades – Fullmäktigegården kan användas som hittills26.5.2026 08:25:30 EEST | Pressmeddelande
I går, på måndag, fick stadsstyrelsen en utredning av Esbobornas hus som planeras i Esbo centrum. Utredningen gavs av stadsmiljödirektör Olli Isotalo och projektledaren Mikko Kivinen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för Esbobornas hus i december 2021, men det har gjorts ändringar i utkastet. Därför måste den uppdaterade behovsutredningen föreläggas stadsstyrelsen för godkännande.
Espoolaistentalon suunnitelmia on päivitetty – Valtuustotalo voi säilyä sen rinnalla nykyisessä käytössään26.5.2026 08:25:30 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus sai eilen maanantaina kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalolta ja projektinjohtaja Mikko Kiviseltä selostuksen Espoon keskukseen suunnitellusta Espoolaistentalosta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Espoolaistentalon tarveselvityksen joulukuussa 2021, mutta suunnitelmiin on tehty muutoksia, joten päivitetty tarveselvitys täytyy tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme