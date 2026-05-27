Tapiola Sinfonietta ja Hassan Maikal rakentavat uudenlaista taitelijaresidenssiä

Silta klassisen musiikin, urbaanin taidekulttuurin ja nuorten arjen välille

Yhteistyön perusidea syntyi tarpeesta rakentaa silta klassisen musiikin, urbaanin taidekulttuurin ja nuorten arjen välille. Tavoitteena ei ole viedä nuoria konserttisaleihin pelkästään katsomaan tai tuoda artisteja irrallisesti nuorten pariin, vaan luoda kollaboratiivinen tila, jossa taide, tarinat ja identiteetit kohtaavat tasavertaisesti.

Haluamme esittää kysymyksen: miten musiikki, tarinat ja yhteisöt voivat tukea nuorten hyvinvointia, kasvua ja kuulumisen kokemusta? Vuorovaikutteisuus molempiin suuntiin on hankkeen kantava ajatus. Lähtökohta ei ole se, että nuoret tulevat orkesterin maailmaan tai orkesteri nuorten maailmaan, vaan tarkoituksena on rakentaa uutta taidetta yhdessä. Yhteistyössä yhdistyvät klassisen musiikin vahva perinne, Hassanin oma musiikillinen kieli ja nuorten omat näkökulmat.

Syksyn 2026 aikana suunnataan nuorisotiloihin

Syksy 2026 käynnistyy jalkautuvalla työskentelyllä. Nuorisotiloilla toteutetaan pieniä konsertteja eri puolilla Espoota ja mukaan rakennetaan jousikvartetin tai -kvintetin säestyksellä esitettävää musiikkia. Sisällöt ja niiden viestintä luodaan ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa, ja he voivat vaikuttaa teemoihin, tunnelmaan ja kokonaisuuden suuntaan.

Keväällä 2027 yhteinen klubi-ilta

Keväällä 2027 järjestetään klubi-ilta, jossa Hassan Maikal esiintyy yhdessä Tapiola Sinfoniettan muusikoiden kanssa. Mukana on kuratoitua klassista musiikkia ja uusia sovituksia Hassanin omista kappaleista. Klubi on suunniteltu paikaksi, jossa nuoret, perheet, yhteisöt ja orkesterin yleisö voivat aidosti kohdata.

Päätöshuipennus vuonna 2028

Residenssi kasvaa vaiheittain kohti suurempaa taiteellista kokonaisuutta vuosina 2027–2028. Tavoitteena on luoda jotain sellaista, joka jättää pysyvän jäljen Espoon taidekenttään ja nuorten omiin tarinoihin. Residenssissä yhdityvät aito yhteinen taiteen teko, kohtaamiset ja kokemusten jakaminen.

Kaupunki, jossa nuoret näkyvät

Tapiola Sinfoniettan, Hassan Maikalin ja Espoon nuorisotoimen yhteistyö rakentaa mallia, jossa taide tulee osaksi nuorten arkea ja identiteettiä. Yhteistyö avaa ovia uusille yleisöille ja tukee Espoon tavoitetta olla kaupunki, jossa jokainen nuori voi osallistua, vaikuttaa ja kokea taidetta omalla tavallaan.