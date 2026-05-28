Kesä tuo muutoksia Pohteen palveluihin

Joissakin Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa osa kiireettömän hoidon vastaanotoista on kesällä kiinni ja avoinna on vain vastaanotto kiireelliselle hoidolle. Kiinni voi olla myös koko vastaanotto. Muun muassa reseptien uusiminen ja muu kiireetön ajanvaraus, esimerkiksi seurantakäynnit ja todistukset, on hyvä hoitaa ennen sulkua tai sen jälkeen. Hoitotarvikejakelun asiakkaita pyydetään varaamaan hoitotarvikkeita riittävästi ja tarkistamaan oman paikkakunnan hoitotarvikejakelun aukioloajat.

Myös muita palveluja voi olla kiinni kesän aikana. Esimerkiksi jotkin neuvolat ovat kiinni osan kesästä tai niissä tarjotaan vain osaa neuvolapalveluista. Joillain paikkakunnilla lasten ja nuorten kiireetön mielenterveyspalvelu on kiinni osan kesästä. Kiinnioloaikana palvelua saa muilta paikkakunnilta tai neuvoloista.

Pohteen verkkosivuilta voi tarkistaa, onko oma tuttu palvelu kiinni ja missä palvelua saa sulkuaikana.

Sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen muutokset kesällä

Sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen aukioloajat vaihtelevat kesällä juhannuksesta elokuun alkuun asti. Asukkaat saavat kiireellistä hoitoa seuraavasti:

Oulussa Kontinkankaan ja Tuiran sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanotot avoinna normaalisti. Kaakkurin, Oulunsalon, Haukiputaan ja Kiimingin asukkaiden kiireellinen hoito Haukiputaan ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanotoilla.

Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen asukkaiden kiireellinen hoito Raahen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.

Kalajoen ja Merijärven asukkaiden kiireellinen hoito Kalajoen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.

Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän asukkaiden kiireellinen hoito Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.

Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan ja Sievin asukkaiden kiireellinen hoito Ylivieskan ja Nivalan sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanotoilla.

Haapajärven, Kärsämäen, Reisjärven ja Pyhäjärven asukkaiden kiireellinen hoito Haapajärven sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan asukkaiden kiireellinen hoito Muhoksen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.

Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän asukkaiden kiireellinen hoito Limingan sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.

Kempeleen ja Hailuodon asukkaiden kiireellinen hoito Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolla.





Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanotot avoinna normaalisti.

Oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanoton kesän aukioloajat ja yhteystiedot voi tarkistaa Pohteen verkkosivulta Sosiaali- ja terveyskeskukset. Kun asiakas ottaa yhteyttä vastaanotolle terveysasioissa, hänelle tehdään hoidon tarpeen arviointi ja ohjataan tilanteen mukaan aina hoitoon oikeaan paikkaan.

Hammashoitoloiden muutokset kesällä

Hammashoitoloiden aukioloajat vaihtelevat kesällä juhannuksesta elokuun alkuun asti. Asukkaat saavat kiireellistä hoitoa seuraavasti:

Oulun ja Iin asukkaiden kiireellinen hammashoito Dentopoliksessa.

Raahen, Pyhäjoen, Siikajoen, Kalajoen ja Merijärven asukkaiden kiireellinen hammashoito Raahen hammashoitolassa.

Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan, Sievin, Oulaisten ja Haapaveden asukkaiden kiireellinen hammashoito Ylivieskan hammashoitolassa.

Haapajärven, Kärsämäen, Reisjärven, Pyhäjärven ja Pyhännän asukkaiden kiireellinen hammashoito Haapajärven hammashoitolassa.

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan asukkaiden kiireellinen hammashoito Muhoksen hammashoitolassa.

Limingan, Lumijoen, Kempeleen, Hailuodon ja Tyrnävän asukkaiden kiireellinen hammashoito Limingan hammashoitolassa.

Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken asukkaiden kiireellinen hammashoito Kuusamon ja Pudasjärven hammashoitoloissa.

Oman hammashoitolan kesän aukioloajat ja yhteystiedot voi tarkistaa Pohteen verkkosivulta Hammashoito ja suun terveys. Kun asiakas ottaa yhteyttä hammashoitolaan suun terveydenhuollon asioissa, hänelle tehdään hoidon tarpeen arviointi ja ohjataan tilanteen mukaan aina hoitoon oikeaan paikkaan.

Digitaalinen sote-keskus palvelee koko kesän

Digitaalinen sote-​keskus on auki koko kesän ja palvelee myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Asiointi Digitaalisessa sote-​​keskuksessa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-​​sovelluksessa. OmaPohde ja chat-​keskustelukanavat.

Asiakas voi halutessaan arvioida omaa terveydentilaansa myös verkossa. Omaolossa voi täyttää oirearvion, joka antaa arvion hoidon tarpeesta sekä ohjeita itsehoitoon. Oirearvion voi tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Lisäksi käytettävissä on koko maan kattavan Terveyskylän Päivystystalo-verkkopalvelu. Päivystystalosta saa muun muassa itsehoito-ohjeita, ja sen kautta voi käyttää Päivystyshelppi-palvelua, joka neuvoo ja ohjaa äkillisissä terveysongelmissa ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen.

Päivystykseen tai kiireelliseen hoitoon hakeutuminen illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä – ensin yhteys Päivystysapuun

Oulaskankaan ja Raahen kiirevastaanotoilla, Oulun seudun yhteispäivystyksessä sekä Kuusamon sosiaali-​ ja terveyskeskuksen päivystyksessä hoidetaan sairauksia ja vammoja, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään oman sosiaali-​ ja terveyskeskuksen aukeamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi rintakipu, halvausoireet, luumurtumat, runsas verenvuoto, äkillinen sekavuus, hengitysvaikeudet, äkillisesti alkanut voimakas päänsärky tai vatsakipu. Kiireellistä hoitoa vaativat myös psykoosi tai itsetuhoisuus.

Oulun seudun yhteispäivystys OYSissa sekä Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskuksen päivystys ovat auki ympäri vuorokauden. Oulaskankaan ja Raahen kiirevastaanotot ovat auki vuoden jokaisena päivänä kello 8–22.

Ennen päivystykseen tai kiirevastaanotolle lähtöä, tulee ottaa yhteyttä Päivystysapuun. Päivystysavussa sairaanhoitaja arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa aina hoitoon oikeaan paikkaan. Päivystysapuun saa yhteyden maksutta soittamalla numeroon 116 117. Henkilöt, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta, voivat asioida Päivystysavun maksuttomassa tekstipalvelussa. Päivystysapuun kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Päivystysapu auttaa myös kiireellisessä hampaiden ja suun hoidon tarpeessa illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15 auttaa hammashoidon päivystys Oulun Dentopoliksessa. Ennen lähtöä tulee soittaa hammashoidon päivystyksen numeroon 08 669 3200.

Hätätilanteessa soitto hätänumeroon

Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeudet, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo ja kolari. Hätätilanteissa potilas viedään aina joko lähimpään hoitopaikkaan tai sellaiseen paikkaan, jossa hän saa parhaan hoidon tilanteeseensa.

Kriisitilanteisiin saa apua aina

Sosiaali-​ ja kriisipäivystys on aina avoinna. Sosiaali-​ ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun haluaa tehdä kiireellisen lastensuojeluilmoituksen tai jos tarvitsee kiireellistä apua esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa. Sosiaali-​ ja kriisipäivystyksen kautta saa myös kriisiapua äkillisten, järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Sosiaali-​ ja kriisipäivystyksen yhteystiedot.