THL viikolla 23/2026
28.5.2026 12:10:17 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 28.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ti 2.6. Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäiskulutus Suomessa 2025. Lisätiedot: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403
- ke 3.6. Tilastot: Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa 2025 ja Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa 2025. Sisältää tietoja hoitoon pääsystä hyvinvointialueiden kiireettömään perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673
- to 4.6. Nuorten energiajuomien käyttö ja kofeiinin saanti. THL:n toteuttamasta laajasta Nuorten ravitsemustutkimuksesta julkaistaan ensimmäiset tulokset. Lisätiedot: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Uutiset
- pe 29.5. THL:n ja Tampereen yliopiston toteuttama LOIKKA-hanke selvittää, onko lapset ja nuoret tavoittavan elintarvikemarkkinoinnin ohjeistus Suomessa riittävää ja toimivaa. Hankkeessa toteutetaan kysely ja haastatteluja monipuolisesti eri elintarvikealan toimijoille, kuten elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja ravintola-alan yrityksille. Lisätiedot: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678
Blogit
- ma 1.6. Sosiaalihuollon uudistus muuttaa työllistymistä tukevia palveluja – mitä tapahtuu kaikkein haavoittuvimmille? Kirjoittajat: Leena Normia-Ahlsten, kehittämispäällikkö, THL, Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö, THL, ja Elina Perkiö, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Pirkanmaan hyvinvointialue
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Asiakkaita joudutaan ohjaamaan yhä useammin turvakodista toiseen tilanpuutteen takia – apua kannattaa silti aina hakea28.5.2026 00:02:00 EEST | Tiedote
Turvakodit ovat yhä useammin niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen paikkaan. Vuonna 2025 noin 2 400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1 300 eli selvästi vähemmän. Turvakotien käyttöaste oli viime vuonna 73 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) turvakotitilastosta.
Rekommendationerna för coronavaccinationer hösten 2026 har publicerats – vaccination rekommenderas i stort sett för samma riskgrupper som i ifjol27.5.2026 00:15:00 EEST | Pressmeddelande
THL rekommenderar att vaccinationerna genomförs inom välfärdsområdena senast samtidigt som influensavaccinationerna hösten 2026.
Syksyn 2026 koronarokotussuositukset on julkaistu – rokotusta suositellaan lähes samoille riskiryhmille kuin viime syksynä27.5.2026 00:15:00 EEST | Tiedote
THL suosittelee, että rokotukset toteutetaan hyvinvointialueilla viimeistään influenssarokotusten yhteydessä syksyllä 2026.
THL viikolla 22/202621.5.2026 15:03:44 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 21.5. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet ke 27.5. THL julkaisee syksyn 2026 koronarokotussuositukset. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 to 28.5. THL:n turvakotipalveluja koskeva tilasto julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 Uutiset ti 26.5. Hoidon jatkuvuuden digitaalisten ratkaisujen selvitys ja päätösten tueksi julkaisu. Lisätiedot: hilkka.miettinen(at)thl.fi, puh. 029 524 7348 pe 29.5. Sosioekonomiset erot mielenterveydessä alkavat jo lapsuudessa – perheiden elinoloj
Alle 3-vuotiaiden huostaanotot ovat lisääntyneet – lastensuojelun tilastoissa ei kuitenkaan muita merkittäviä muutoksia19.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Huostassa olleiden 0–2-vuotiaiden määrä kasvoi 9 prosenttia vuonna 2025. Huostassa oli kaikkiaan 292 alle 3-vuotiasta lasta vuonna 2025. Avohuollossa olleiden alle 3-vuotiaiden määrä kasvoi 10 prosenttia.
