Suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoima heikkeni – suuret kaupungit pitävät pintansa, pienet kärsivät
28.5.2026 15:35:53 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Kaupunkikeskustojen elinvoimaluku laski Suomessa kolmen vuoden tarkastelujaksolla keskimäärin 3,75 prosenttia, ja tyhjien liiketilojen osuus nousi 11 prosenttiin. Kehitys on eriytyneempää kuin ennen: suuret kaupungit vahvistuvat, pienet hiipuvat.
Elävät Kaupunkikeskustat ry:n laskentamenetelmällä kerätyt tiedot kattavat 29 suomalaista kaupunkikeskustaa. Elinvoimaluku on laskenut kolmen vuoden tarkastelujaksolla (2023–2026) keskimäärin 3,75 prosenttia. Samaan aikaan vapaiden liiketilojen osuus on kasvanut 9,8 prosentista 11,0 prosenttiin.
Isojen kaupunkien osalta elinvoimalukua tarkastelujakson aikana kasvattivat Helsinki, Tampere ja Turku. Pienissä kaupungeissa tilanne on elinvoimalaskennan mukaan selvästi vaikea. Kolmessa vuodessa elinvoimaluku on heikentynyt pienien kaupunkien ryhmässä 28,6 prosenttia. Lauantaisin palvelevien liiketilojen osuus laski vastaavalla ajalla keskimäärin lähes kuusi prosenttiyksikköä.
”Luvut heijastavat kaupan rakennemuutosta, joka on ollut käynnissä jo pitkään. Kuluttajien muuttuvat tottumukset koettelevat erityisesti pieniä keskustoja, joilla ei ole yhtä suurta kykyä houkutella uusia toimijoita tai investointeja”, kommentoi Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Jenni Homer ja jatkaa:
”Tyhjenevät liiketilat eivät ole vain kaupallinen ongelma, vaan ne nakertavat koko keskustan vetovoimaa. Paikallistasolla pitää olla aktiivinen rooli keskustan kehittämisessä sen sijaan, että odotetaan markkinoiden korjaavan tilanteen.”
Neljä tulevaisuutta kaupunkikeskustoille – valinnat tehdään nyt
Kevään aikana Erikoiskaupan liitto on toteuttanut skenaariotyön, joka hahmottaa neljä vaihtoehtoista tulevaisuutta Suomen kaupunkikeskustoille kymmenen vuoden päähän. Skenaariot rakentuvat kahden muuttujan varaan: kuinka saumattomasti verkkokauppa ja kivijalkamyymälä toimivat yhdessä asiakkaan hyväksi ja kuinka aktiivisesti kaupungit, kiinteistönomistajat sekä yrittäjät tekevät töitä yhteisen keskustan eteen.
Parhaassa skenaariossa digitaaliset ja fyysiset kanavat tukevat toisiaan saumattomasti ja yhteistyö on ennakoivaa ja toimivaa. Heikoimmassa skenaariossa hiipuminen tapahtuu huomaamatta. Yksittäiset liikkeiden sulkemiset näyttävät kukin pieniltä, mutta kumulatiivinen vaikutus on merkittävä: kun kriittinen massa palveluita katoaa, koko keskusta menettää vetovoimansa.
"Skenaariot eivät ole ennusteita vaan päätöksenteon välineitä, jotka tekevät näkyväksi sen, mihin erilaiset valinnat voivat johtaa. Tulevaisuus ei jakaudu hyvään ja huonoon sattuman perusteella, vaan sitä ohjaavat tänään tehtävät päätökset ja niiden toteutus. Kaupunkikeskustojen kohdalla kysymys ei esimerkiksi ole siitä, selviävätkö ne etätyön paineesta, vaan siitä, ketkä ottavat vastuun kehittämisestä ja milloin", kommentoi Erikoiskaupan liiton ennakoinnista vastaava johtaja Taija Lintumäki.
Tutustu Kaupunkikeskustat 2036 -skenaarioihin: Kaupunkikeskustat 2036 - Erikoiskaupan liitto ETU ry
Yhteyshenkilöt
Jenni Homertoimitusjohtaja
fi, sv, en
Taija Lintumäkijohtaja, ennakointi & viestintä
erikoiskaupan trendit ja ilmiöt, liiton tulevaisuustyö
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Erikoiskaupan vuosi alkoi kasvun merkeissä – kuluttajien luottamuksen heikentyminen näkyy kuitenkin kysynnässä11.5.2026 12:37:56 EEST | Tiedote
Helmikuun 2026 liikevaihdon kehitys oli positiivinen mutta jäi tammikuun luvuista. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelun ennustetyökalu ennakoi kasvua koko vuodelle.
Erikoiskaupan parhaat palkittiin ensimmäistä kertaa – Puuilo, Motonet ja Ruohonjuuri voittajiksi6.5.2026 18:40:05 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liitto ETU ja Kaupan tila ovat jakaneet ensimmäistä kertaa erikoiskaupan tunnustuspalkinnot. Voittajat valittiin kolmessa kategoriassa: Vuoden vaikuttavin erikoiskaupan toimija, Vuoden kansainvälistyjä ja Vuoden erikoiskauppias.
Erikoiskaupan liiton hallitukseen useita uusia jäseniä23.4.2026 14:50:38 EEST | Tiedote
Petri Salo jatkaa Erikoiskaupan liitto ETU ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin useita uusia jäseniä eri toimialoilta. Lotta Holmaheikki aloittaa ETU Terveysalojen puheenjohtajana.
Kotitalousvähennyksen korotus tärkeä – ”toivottavasti kannustin on riittävä”23.4.2026 10:45:23 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liitto pitää hallituksen päätöstä korottaa kotitalousvähennystä tärkeänä. Panostukset nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen ovat niin ikään tarpeellisia.
Kotitalousvähennyksen korotus olisi tärkeä piristysruiske taloudelle9.4.2026 06:45:00 EEST | Tiedote
Kuluttajien luottamus on pohjalukemissa ja maailmanpoliittinen tilanne lisää epävarmuutta. Erikoiskaupan liitto haluaa hallituksen tarttuvan kevään kehysriihessä toimiin, jotka tuntuvat kotitalouksien arjessa nopeasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme