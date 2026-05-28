Kokoomuksen Hemmilä: Rikolliset nopeammin ulos maasta – kansallinen turvallisuus vaatii jämäköitä lakimuutoksia

Eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään hallintovaliokunnan mietintöä, joka koskee ulkomaalaislain ja rikoslain muuttamista. Lainmuutoksilla nopeutetaan merkittävästi yleistä turvallisuutta vaarantavien ja rikollisuuteen syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista sekä otetaan käyttöön uusi ennakollinen maahantulokielto.

Hemmilän mukaan uudistus vastaa suoraan kentältä nousevaan huoleen ja kansalaisten oikeustajuun.

– Meidän on pystyttävä suojelemaan omia kansalaisiamme ja yhteiskuntamme perusrakenteita. Nykyiset prosessit maasta poistamisessa ovat olleet aivan liian hitaita ja kankeita. Kun ulkomaalainen tekee Suomessa vakavan rikoksen tai vaarantaa yleistä turvallisuutta, oleskeluoikeuden on päätyttävä ja maasta poistamisen on tapahduttava viipymättä ilman kuukausien tai vuosien valituskierteitä, Hemmilä sanoo.

Ennakollinen maahantulokielto ja tiukempi säilöönotto turvaavat rajat

Lakiuudistuksen keskeisiä elementtejä ovat eräiden karkottamispäätösten täytäntöönpanon nopeuttaminen ja ennakollinen maahantulokielto, jolla estetään turvallisuudelle vaarallisten henkilöiden pääsy Suomeen tai muualle Schengen-alueelle. Lisäksi täsmennetään säilöönoton enimmäiskeston laskentaa tilanteissa, joissa maasta poistettava henkilö yrittää pidentää prosessia tahallisesti.

– Ennakollinen maahantulokielto on tehokas työkalu, jolla ongelmiin puututaan jo ennen kuin ne rantautuvat Suomeen. Kyse on puhtaasti siitä, että suomalaisilla on oikeus elää turvallisessa maassa. Turvapaikkajärjestelmää tai oleskelulupia ei saa käyttää hyväksi rikollisen toiminnan suojana, Hemmilä sanoo.

Vasemmiston ja vihreiden vastalauseet osoittavat sinisilmäisyyttä

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat jättäneet lakihankkeeseen kriittiset vastalauseensa, joissa ne vetoavat ihmisoikeussopimusten tulkintoihin ja kantavat huolta karkotettavien oikeusturvasta. Hemmilä pitää opposition riveistä kuuluvaa kritiikkiä todellisuudelle vieraana.

– Vasemmistoliiton ja vihreiden vastustus osoittaa valitettavaa sinisilmäisyyttä vallitsevan turvallisuustilanteen edessä. Heidän linjansa asettaa rikoksia tehneiden ja turvallisuuttamme vaarantavien henkilöiden edut suomalaisten perustuslaillisen turvallisuuden edelle. Turvallisuus ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan sen eteen on uskallettava tehdä jämäköitä päätöksiä, Hemmilä painottaa.

Hemmilä muistuttaa, että lakimuutokset kunnioittavat kansainvälisiä velvoitteita, mutta käyttävät täysimääräisesti hyväksi sen kansallisen liikkumavaran, jonka Euroopan unionin lainsäädäntö mahdollistaa.