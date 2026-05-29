Koulu-uupumus vaikuttaa nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin
1.6.2026 07:18:00 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Nuorten koulu-uupumus on lisääntynyt Suomessa. Kodin ja koulun välinen tiiviimpi yhteistyö voi tarjota ratkaisun nuorten parempaan hyvinvointiin, kertoo uusi väitöstutkimus.
Suomessa yhä useampi nuori kärsii mielenterveyden ongelmista. Samaan aikaan myös nuorten epävarmuus uran suhteen on yleisempää verrattuna muihin OECD-maihin.
– Yläkouluikäisten oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden koulu-uupumus vaikuttaa nuorten jatko-opintosuunnitelmiin ja tavoitteisiin. Erityisesti opiskeluun ja kouluun kielteisesti ja kyynisesti suhtautuvat oppilaat eivät suunnittele opintoja korkeakoulussa, kertoo Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Lotta Allemand.
Allemandin tutkimukseen osallistui lähemmäs 500 nuorta ja 1600 vanhempaa. Tutkimus osoitti, että uupumiseen liittyvää väsymystä oli eniten niillä oppilailla, joilla oli korkeimmat kouluun liittyvät tavoitteet. Allemandin mukaan on mahdollista, että pitkään jatkuessaan uupumus voi heikentää nuorten kouluttautumiseen liittyviä tavoitteita myöhemmin. Tytöt kokivat uupumusta ja kyynisyyttä useammin kuin pojat.
– On erittäin tärkeää panostaa nuorten kouluhyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa sekä miettiä, miten paineita opiskelusta voitaisiin vähentää, painottaa Allemand.
Enemmän yhteistyötä koulun ja vanhempien välille
Tutkimus paljasti, että opettajat ja vanhemmat eivät juurikaan keskustelleet nuorten tilanteista lukuvuoden aikana. Keskustelut olivat erittäin harvinaisia erityisesti toisella asteella.
– Nuoret tarvitsevat itsenäisyyttä, mutta siirtyykö vastuu nuorille liian nopeasti? Osa toisen asteen opiskelijoiden vanhemmista ei myöskään tiedä, miten osallistua ja mitä heiltä odotetaan. Oppilaitoksissa olisikin hyvä miettiä, miten luoda mahdollisuuksia vanhempien osallistumiselle ja yhteistyölle, Allemand sanoo.
Lotta Allemand väittelee 6.6.2026 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Parental involvement in education within a Finnish school context". Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa julkaisuarkisto Heldassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta AllemandväitöskirjatutkijaHelsingin yliopistoPuh:+ 41 76 404 3551lotta.allemand@helsinki.fi
Heidi MustajokiJohtava viestinnän asiantuntijaHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 50 3116191heidi.mustajoki@helsinki.fi
