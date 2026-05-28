Liikkumisen tuen asiakasmaksu 1.6.2026 alkaen
28.5.2026 14:10:31 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt kokouksessa 26.5.2026 teknisen virheen korjaamisesta Pohteen aluehallituksen päätöksestä 16.12.2025 § 324. Asia koskee liikkumisen tuen asiakasmaksua.
1.1.2026 alkaen alueellisen linja-autoliikenteen järjestämisvastuu on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Traficom ei edellytä liikenteenharjoittajilta arvolipun hintaa. Traficomilla on käytössä aikuisten/lasten kertalippu ajoneuvosta tai verkosta ostettaessa.
Aluehallituksen päätöksen (26.5.2026) mukaisesti 1.6.2026 alkaen Pohteen muissa kuin Oulun seudun liikenteen toimialueen kunnissa, asiakasmaksu peritään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vahvistetun kertalippu verkossa (aikuinen/lapsi) mukaisesti.
Oulun seudun liikenteen toimialueen (Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Oulu Hailuoto) sisällä tehtävien matkojen osalta päätös ei ole muuttunut ja asiakasmaksuna peritään edelleen Oulun seudun joukkoliikenteen hinnaston mukainen hinta. Oulun seudun liikenteen hinnat päivittyvät myös 1.6.2026 alkaen.
Yhteyshenkilöt
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtajaPerhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Mervi KoskiIkäihmisten palvelujen toimialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4018mervi.koski@pohde.fi
Päivi LauriVammaispalvelujen toimialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 737 8413paivi.lauri@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
