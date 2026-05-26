Ennätyksiä rikkonut suursarja Konflikti saa MTV:llä jatkoa
28.5.2026 17:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Katsojaennätyksiä MTV Katsomossa rikkonut draamasarja Konflikti saa jatkoa vuonna 2027. Uuden, itsenäisen sisarsarjan Konflikti 1944 kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä.
Suursarja Konflikti saa odotettua jatkoa uuden historiallisen sisarsarjan myötä. Konflikti 1944 sijoittuu Aku Louhimiehen lokakuussa ensi-iltaan tulevan Lapin sota -elokuvan aikakauteen. Konflikti 1944 käsittelee historiallista kriisiä, joka huipentuu Suomen historian merkittävimpiin hetkiin.
”Konflikti oli poikkeuksellinen ilmiö, jonka ajankohtaisuus herätti laajaa keskustelua. Uusi Konflikti 1944 sijoittuu Suomen historian käänteentekeviin hetkiin, mutta sen teemat – turvallisuus, identiteetti, selviytyminen ja yhteiskunnan jakautuminen – resonoivat vahvasti myös tämän päivän epävakaassa maailmassa”, kertoo MTV:n draamatuotantojen hankinnasta vastaava Janne Vakio.
”On hienoa tuoda historiaan sijoittuva Konflikti 1944 -tv-sarja yleisölle Suomen 110-vuotisjuhlavuonna. Konflikti 1944 rakentaa yhteyttä alkuperäiseen moderniin Konflikti-sarjaan, mutta emme halua vielä paljastaa enempää sarjasta tai sen sisällöstä”, kommentoi sarjan tuottaja ja Konflikti-sarjan toinen luoja Andrei Alén.
Konflikti 1944 -sarjan ohjauksesta vastaa Aku Louhimies. Konflikti-sarjat MTV:lle tuottaa Backmann & Hoderoff Oy. Sarjan suunnitellaan saavan ensi-iltansa MTV:llä syksyllä 2027.
Lisätietoja:
MTV, Commissions and Content Development Manager, Janne Vakio: janne.vakio@mtv.fi
MTV, ohjelmaviestintä, Maiju Saloranta: maiju.saloranta@mtv.fi
Backmann & Hoderoff: assistance@backmannhoderoff.com
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä.
