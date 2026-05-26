Minneapolisin piispa Jen Nagel SuomiAreenaan
28.5.2026 14:01:05 EEST | SuomiAreena | Tiedote
SuomiAreenan kansainvälisistä pääpuhujista on jo aikaisemmin julkistettu Justin Trudeau ja David Pelicot. SuomiAreenan ohjelma julkaistaan huomenna 29.5.
SuomiAreenan kansanvälisten puhujien kaarti täydentyy Minneapolisin piispa Jen Nagelilla, joka saapuu arkkipiispa Tapio Luoman vieraaksi SuomiAreenaan.
Jen Nagel on Amerikan evankelisluterilaisen kirkon (ELCA) piispa, joka toimii Minneapolisin hiippakunnan piispana Yhdysvalloissa. Hänet tunnetaan kirkon uudistumisen edistäjänä ja johtajana, joka korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.
Piispa Nagel otti tammikuussa 2026 voimakkaasti kantaa Yhdysvaltain presidentin alaisuudessa toimivan ICE:n siirtolaisvastaisiin toimiin Minnesotassa. Lausunnossaan piispa Nagel vaati ICE:a lopettamaan siirtolaisiin kohdistuvan julman toimintansa ja vaati osavaltion ja kaupungin johtajia tekemään kaikkensa suojellakseen jokaista minnesotalaista ICE:n laittomalta häirinnältä ja kohdentamiselta.
SuomiAreenalla Nagel ja Luoma keskustelevat otsikolla ”Mihin voimme luottaa?” (Where do we put our trust?). Keskustelu käydään Raatihuoneen lavalla torstaina 25.6. klo 17.00.
Tähän mennessä julkistetut kansainväliset pääpuhujat:
Justin Trudeau
Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau saapuu SuomiAreenan pääpuhujaksi. Hän puhuu Raatihuoneen lavalla muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä. Trudeaun kausi Kanadan 23. pääministerinä (2015–2025) osui ennennäkemättömään globaalien haasteiden ja muutosten aikaan, mikä on antanut hänelle vahvan näkemyksen yhteiskuntien kriisinkestävyydestä, vaativasta kansainvälisestä diplomatiasta, yhteisen talouskasvun edistämisestä sekä merkityksellisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamisesta.
David Pelicot
David Pelicot on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi työstään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan sen jälkeen, kun hänen äitiinsä Gisèle Pelicot’hon kohdistuneet joukkoraiskaukset sekä niistä annetut tuomiot nousivat laajaan kansainväliseen julkisuuteen. Tämän jälkeen David Pelicot on ottanut näkyvän roolin keskustelussa, jossa korostetaan miesten vastuuta ja osallistumista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Yhdessä UN Women Suomen kanssa toteutettava Tyttöjen ilta -keskustelukokonaisuus nostaa esiin monipuolisesti tasa-arvon ja inklusiivisuuden teemoja sekä kutsuu ennen kaikkea miehet mukaan taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Pelicot’n kanssa lavalla ainutlaatuisessa ohjelmassa keskustelee tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb. Keskiviikon huipentava ohjelma nähdään Raatihuoneenpuiston lavalla 24.6. klo 18–19.
Ohjelmaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
Lisäksi kansainvälisiä vieraita tähdittää ohjelmakokonaisuuksia festivaaliviikon jokaisena päivänä. Ohjelmaa järjestetään mm. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteensä n. kolmensadan organisaation voimin koostettava keskusteluohjelma julkaistaan huomenna perjantaina 29.5.
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, 050 5727 991, antti.lehtinen@suomiareena.fi
SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, järjestetään Porissa kesäisin. SuomiAreenan järjestää SuomiAreena Oy – yhtiön taustalla vaikuttavat MTV Oy ja Porin kaupunki. suomiareena.fi
Kyselytutkimus: 80 % suomalaisista kokee yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen – luotamme eniten Puolustusvoimiin ja Pohjoismaihin24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Eniten luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 %), presidentti (52 %) ja poliisi (51 %). Tiedot käyvät ilmi SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä, jonka on toteuttanut Verian. Pohjoismaihin luotetaan erityisen paljon: Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa (80 %). Lisäksi noin seitsemän kymmenestä (67 %) arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta, ja niitä myös pidetään maailman parhaana paikkana asua (84 %). "Kriisit, kuten Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät varmasti kyselyn tuloksissa. Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä", sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yh
