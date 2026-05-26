Minneapolisin piispa Jen Nagel SuomiAreenaan

SuomiAreenan kansanvälisten puhujien kaarti täydentyy Minneapolisin piispa Jen Nagelilla, joka saapuu arkkipiispa Tapio Luoman vieraaksi SuomiAreenaan.

Jen Nagel on Amerikan evankelisluterilaisen kirkon (ELCA) piispa, joka toimii Minneapolisin hiippakunnan piispana Yhdysvalloissa. Hänet tunnetaan kirkon uudistumisen edistäjänä ja johtajana, joka korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Piispa Nagel otti tammikuussa 2026 voimakkaasti kantaa Yhdysvaltain presidentin alaisuudessa toimivan ICE:n siirtolaisvastaisiin toimiin Minnesotassa. Lausunnossaan piispa Nagel vaati ICE:a lopettamaan siirtolaisiin kohdistuvan julman toimintansa ja vaati osavaltion ja kaupungin johtajia tekemään kaikkensa suojellakseen jokaista minnesotalaista ICE:n laittomalta häirinnältä ja kohdentamiselta.

SuomiAreenalla Nagel ja Luoma keskustelevat otsikolla ”Mihin voimme luottaa?” (Where do we put our trust?). Keskustelu käydään Raatihuoneen lavalla torstaina 25.6. klo 17.00.

Tähän mennessä julkistetut kansainväliset pääpuhujat:

Justin Trudeau

Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau saapuu SuomiAreenan pääpuhujaksi. Hän puhuu Raatihuoneen lavalla muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä. Trudeaun kausi Kanadan 23. pääministerinä (2015–2025) osui ennennäkemättömään globaalien haasteiden ja muutosten aikaan, mikä on antanut hänelle vahvan näkemyksen yhteiskuntien kriisinkestävyydestä, vaativasta kansainvälisestä diplomatiasta, yhteisen talouskasvun edistämisestä sekä merkityksellisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamisesta.

David Pelicot

David Pelicot on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi työstään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan sen jälkeen, kun hänen äitiinsä Gisèle Pelicot’hon kohdistuneet joukkoraiskaukset sekä niistä annetut tuomiot nousivat laajaan kansainväliseen julkisuuteen. Tämän jälkeen David Pelicot on ottanut näkyvän roolin keskustelussa, jossa korostetaan miesten vastuuta ja osallistumista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa. Yhdessä UN Women Suomen kanssa toteutettava Tyttöjen ilta -keskustelukokonaisuus nostaa esiin monipuolisesti tasa-arvon ja inklusiivisuuden teemoja sekä kutsuu ennen kaikkea miehet mukaan taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Pelicot’n kanssa lavalla ainutlaatuisessa ohjelmassa keskustelee tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb. Keskiviikon huipentava ohjelma nähdään Raatihuoneenpuiston lavalla 24.6. klo 18–19.

Ohjelmaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Lisäksi kansainvälisiä vieraita tähdittää ohjelmakokonaisuuksia festivaaliviikon jokaisena päivänä. Ohjelmaa järjestetään mm. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteensä n. kolmensadan organisaation voimin koostettava keskusteluohjelma julkaistaan huomenna perjantaina 29.5.

