Elenian säävarman sähköverkon rakennustyömaat etenevät Raahessa
28.5.2026 14:34:08 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia uudistaa ikääntynyttä ilmajohtoa maakaapeloinnilla suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta yli 65 kilometrin matkalta Raahessa. Projektit parantavat sähkönjakelun toimitusvarmuutta lähes 2300 asiakkaalle. Urakoitsijana työmailla toimii Enerke Oy.
Alpuan ja Haapaveden Karhukankaan välille kaivettavan maakaapelin rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa. Työmaa sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella kulkien maantien vieressä. Työt ovat edenneet suunnittelussa aikataulussa. Uusi maakaapelointi seuraa pitkälti Kantatie 88:aa, Lumimetsäntietä sekä Törminperäntietä.
Pattijoella sijaitsevan Kesälän ja Olkijoen työmaa lähtee suunnitellusti liikkeelle heinäkuussa. Kaivutöitä tehdään taajama-alueen reunoilla Jokirannan, Kotirannantien ja Mansikkakarintien ympäristössä.
– Kaapelelointityömaat aiheuttavat liikennejärjestelyjä. Työkoneita näkyy tiellä ja teiden varressa, ja osassa paikkoja on kapenevia tieosuuksia. Toivomme kaikilta malttia liikenteeseen, projektipäällikkö Tuomas Fräntilä sanoo.
Lähes 1100 pylvästä poistuu maisemasta
Elenia kaivaa projekteissa maan alle uutta keskijänniteverkkoa yhteensä 45 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 45 kilometriä. Samassa yhteydessä asennetaan 31 uutta puistomuuntamoa korvaamaan vanhat pylväsmuuntamot.
Alpua – Karhukangas -projektin osalta maanrakennustyöt valmistuvat loppukesään mennessä ja Pattijoella vuoden loppuun mennessä.
– Rakentamisen jäljet viimeistellään rakennustöiden päätyttyä mahdollisuuksien mukaan, mutta osa jälkitöistä saadaan tekoon vasta roudan sulattua keväällä 2027. Vanhan sähköverkon purkutyöt tullaan tekemään talven 2027 aikana, Fräntilä kertoo.
Purkujen aikana alueelta poistetaan noin 1100 sähköpylvästä vanhojen ilmalinjojen ja pylväsmuuntajien lisäksi.
Maakaapelointi tukee yhteiskunnan sähköistymistä
Elenia peruskorjaa olemassa olevaa ikääntyvää sähköverkkoa ja rakentaa uutta pääsääntöisesti kaapeloimalla. Maakaapelointi parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä. Elenian verkkoalueella maakaapelia on tällä hetkellä 35 000 kilometriä ja maakaapelointiaste on noussut reilussa kymmenessä vuodessa noin 23 prosentista yli 66 prosenttiin.
Elenian suunnitellut ja meneillään olevat työmaat ja raivauskohteet on esitelty Elenia Säävarma -kartalla.
Tuomas Fräntilä, Elenia, projektipäällikkö, puh. + 358 40 536 1329
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
