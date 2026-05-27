Kutsu medialle: Telan tilaisuus Kokoomuksen puoluekokouksessa tarjoaa suoraa puhetta osaamisesta, työkyvystä ja eläkerahasta – äänessä mm. Jukka Kopra sekä Telan Saara-Sofia Sirén
28.5.2026 14:40:09 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Kutsu
Suomi tarvitsee kasvua, se hyödyttää myös eläkejärjestelmää. Toivotamme median edustajat lämpimästi tervetulleiksi Työeläkevakuuttajat Telan keskustelutilaisuuteen Kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä lauantaina 6.6. klo 16–17 Jyväskylän Paviljongissa kokoustila Kabinetissa. Luvassa on suoraa puhetta osaamisesta, työkyvystä – ja (eläke)rahasta!
Keskustelua ovat johdattelemassa Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén ja erityisasiantuntija Turkka Sinisalo. Telan teesejä kommentoi Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Työeläkevakuuttajat tarjoavat seuraavalle hallituskaudelle toimenpiteitä, joilla kasvattaa työeläkkeiden maksamisen pohjana olevaa palkkasummaa. On aika käydä keskustelu Suomen tavoitteista koulutustasolle ja työperäiselle maahanmuutolle, pääomamarkkinoiden pullonkauloista sekä uudistaa työkykyä palauttava kuntoutuspolku. Ne ovat kestävän kasvun rakennuspalikoita.
Tilaisuuden aiheena on myös kuumana käyvä eläkekeskustelu. Suomen työeläkejärjestelmä on parempi kuin viime aikojen julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Tuore eläkeuudistus poistaa työeläkemaksun korotuspaineen pitkälle tulevaisuuteen, ja työeläkejärjestelmä on jo tovin tehnyt tilaa muille ikäsidonnaisille menoille. Millaisia ehdotuksia eläkekeskustelussa on nähty – kenelle annetaan ja ketkä maksavat? Onko työeläke puolustamisen arvoinen? Entä mitä yrittäjäeläkkeille tapahtuu – ja mitä niille pitäisi tehdä?
Telan Saara-Sofia Sirén ja Turkka Sinisalo ovat käytettävissä haastatteluita varten. Median ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Jenni Heino, puh. 040 170 4656, jenni.heino@tela.fi.
Telan tilaisuus ”Kestävän kasvun rakennuspalikat” järjestetään Kabinetti-tilassa Jyväskylän Paviljongissa (Lutakonaukio 12) lauantaina 6.6. klo 16.00–17.00. Tilaisuus on avoin kaikille puoluekokouksen osallistujille ja tilaisuuteen voi tulla käymään milloin vain klo 16–17 välillä.
Telan ja työeläkevakuuttajien hallitusohjelmatavoitteet löytyvät osoitteesta www.tela.fi/vaalit2027. Keskustelunavaukset on koottu myös tabloidiksi. Vilkkaassa eläkekeskustelussa esillä olleisiin ehdotuksiin voit syventyä Q&A-pakettimme avulla.
Jenni HeinoviestintäpäällikköPuh:040 170 4656jenni.heino@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Alkuvuoden markkinaturbulenssilla vähäisiä vaikutuksia työeläkevaroihin – varojen kokonaismäärä 284 miljardia27.5.2026 05:35:00 EEST | Tiedote
Hyvin alkanut sijoitusvuosi kääntyi negatiiviseksi vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluessa Iranin sodan vuoksi. Haastavista olosuhteista huolimatta työeläkevarojen sijoitustuotto jäi vain aavistuksen miinukselle. Yhden kvartaalin tuloksesta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, muistuttaa Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen.
Kevään eläkeavauksista harva kestää tarkempaa tarkastelua – Q&A-paketti kokoaa analyysin25.5.2026 12:32:48 EEST | Uutinen
Eläkeleikkaukset, indeksijäädytykset tai rahastojen käyttö muihin menoihin lupaavat nopeita hyötyjä – mutta samalla siirtävät kustannuksia ja riskejä tulevaisuuteen, summaa Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén viimeaikaista eläkekeskustelua. Useat esillä olleet esitykset tulisivat nimenomaan nuorten maksettavaksi ja toimisivat siten päinvastoin kuin nyt pitäisi toimia nuorten luottamuksen ja tulevaisuususkon lisäämiseksi, Sirén painottaa.
