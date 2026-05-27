Kutsu medialle: Telan tilaisuus Kokoomuksen puoluekokouksessa tarjoaa suoraa puhetta osaamisesta, työkyvystä ja eläkerahasta – äänessä mm. Jukka Kopra sekä Telan Saara-Sofia Sirén

Kevään eläkeavauksista harva kestää tarkempaa tarkastelua – Q&A-paketti kokoaa analyysin 25.5.2026 12:32:48 EEST | Uutinen

Eläkeleikkaukset, indeksijäädytykset tai rahastojen käyttö muihin menoihin lupaavat nopeita hyötyjä – mutta samalla siirtävät kustannuksia ja riskejä tulevaisuuteen, summaa Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén viimeaikaista eläkekeskustelua. Useat esillä olleet esitykset tulisivat nimenomaan nuorten maksettavaksi ja toimisivat siten päinvastoin kuin nyt pitäisi toimia nuorten luottamuksen ja tulevaisuususkon lisäämiseksi, Sirén painottaa.