Rivitalotontteja haettavissa Vanhan Sataman alueella

28.5.2026 14:51:23 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Rakennusliikkeille on tarjolla kolme rivitalotonttia Vaasassa Vanhan Sataman asuinalueella, joka on luonnonläheinen ja kehittyvä alue noin viiden kilometrin päässä Vaasan keskustasta. Rakentaminen tonteille on mahdollista aloittaa heti.

Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback

Tontit ovat pinta-alaltaan noin 2 000–3 000 neliömetriä. Tontti on mahdollista joko vuokrata tai lunastaa, ja hakija voi hakea yhtä tai useampaa tonttia samanaikaisesti.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 10.6.2026 klo 16.

Lisätietoa ja hakuohjeet: Rivitalotontit Vanhan Sataman alueella

Kotiovelta luontopolulle

Tontit sijaitsevat kehittyvällä Vanhan Sataman alueella, jossa luonto on lähellä. Ulkoilumaastot alkavat kotiovelta, ja vain kivenheiton päästä lähtee luontopolku Ryövärinkarin lintutornille.

Asukkaiden arki Vanhassa Satamassa sujuu helposti, sillä palvelut löytyvät vain lyhyen matkan päästä Vanhasta Vaasasta ja Suvilahdesta. Myös yhteydet keskustaan ovat hyvät.

Tontit jaetaan hakuajan jälkeen

Tontit jaetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä. Jos tontteja ei varata hakuaikana, ne siirtyvät jatkuvaan hakuun päätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.

