Rivitalotontteja haettavissa Vanhan Sataman alueella
28.5.2026 14:51:23 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Rakennusliikkeille on tarjolla kolme rivitalotonttia Vaasassa Vanhan Sataman asuinalueella, joka on luonnonläheinen ja kehittyvä alue noin viiden kilometrin päässä Vaasan keskustasta. Rakentaminen tonteille on mahdollista aloittaa heti.
Tontit ovat pinta-alaltaan noin 2 000–3 000 neliömetriä. Tontti on mahdollista joko vuokrata tai lunastaa, ja hakija voi hakea yhtä tai useampaa tonttia samanaikaisesti.
Hakuaika päättyy keskiviikkona 10.6.2026 klo 16.
Lisätietoa ja hakuohjeet: Rivitalotontit Vanhan Sataman alueella
Kotiovelta luontopolulle
Tontit sijaitsevat kehittyvällä Vanhan Sataman alueella, jossa luonto on lähellä. Ulkoilumaastot alkavat kotiovelta, ja vain kivenheiton päästä lähtee luontopolku Ryövärinkarin lintutornille.
Asukkaiden arki Vanhassa Satamassa sujuu helposti, sillä palvelut löytyvät vain lyhyen matkan päästä Vanhasta Vaasasta ja Suvilahdesta. Myös yhteydet keskustaan ovat hyvät.
Tontit jaetaan hakuajan jälkeen
Tontit jaetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä. Jos tontteja ei varata hakuaikana, ne siirtyvät jatkuvaan hakuun päätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Yhteyshenkilöt
Christoffer RönnlundTonttipäällikköPuh:0401455351christoffer.ronnlund@vaasa.fi
Radhustomter kan sökas i Gamla hamnen28.5.2026 14:52:34 EEST | Pressmeddelande
För byggföretag erbjuds tre radhustomter i Vasa på bostadsområdet Gamla hamnen, som är ett naturnära och växande område cirka fem kilometer från Vasa centrum. Byggandet på tomterna kan inledas direkt.
Vasa stad flygfotograferar områden med drönare27.5.2026 10:19:36 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad utför drönarflygningar under våren, sommaren och hösten över olika delar av staden. Datamaterial som samlats in från luften används för kartläggning och för identifiering av värmeläckor i byggnader.
Vaasan kaupunki ilmakuvaa alueita drooneilla27.5.2026 10:19:02 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki tekee drooni-lentoja kevään, kesän ja syksyn aikana eri puolilla kaupunkia. Ilmasta kerättyä aineistoa käytetään kartoitukseen ja rakennusten lämpövuotojen tunnistamiseen.
Sommarens asfalteringsarbeten har inletts i Vasa26.5.2026 12:53:49 EEST | Pressmeddelande
Vasas gator får under sommaren ny beläggning som ska förbättra trafiksäkerheten och underlätta vinterskötseln. Staden hoppas att invånarna är uppmärksamma och försiktiga i närheten av arbetsplatsområdena. På de livligt trafikerade områdena i centrum pågår arbetet nattetid.
Kesän asfaltointityöt ovat alkaneet Vaasassa26.5.2026 12:52:54 EEST | Tiedote
Vaasan katuja päällystetään kesän aikana uudelleen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja talvihoidon helpottamiseksi. Kaupunki toivoo asukkailta tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta työmaiden läheisyydessä. Keskustan vilkasliikenteisillä alueilla työskennellään öisin.
