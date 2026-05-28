Rivitalotontteja haettavissa Vanhan Sataman alueella

Tontit ovat pinta-alaltaan noin 2 000–3 000 neliömetriä. Tontti on mahdollista joko vuokrata tai lunastaa, ja hakija voi hakea yhtä tai useampaa tonttia samanaikaisesti.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 10.6.2026 klo 16.

Kotiovelta luontopolulle

Tontit sijaitsevat kehittyvällä Vanhan Sataman alueella, jossa luonto on lähellä. Ulkoilumaastot alkavat kotiovelta, ja vain kivenheiton päästä lähtee luontopolku Ryövärinkarin lintutornille.

Asukkaiden arki Vanhassa Satamassa sujuu helposti, sillä palvelut löytyvät vain lyhyen matkan päästä Vanhasta Vaasasta ja Suvilahdesta. Myös yhteydet keskustaan ovat hyvät.

Tontit jaetaan hakuajan jälkeen

Tontit jaetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä. Jos tontteja ei varata hakuaikana, ne siirtyvät jatkuvaan hakuun päätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.