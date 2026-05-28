Terttu-säätiöltä 120 000 euroa tutkimukseen
28.5.2026 15:26:10 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö eli Terttu-säätiö jakoi yhteensä 60 000 euroa kolmelle lupaavalle tutkimusryhmälle. Jokainen ryhmä sai 20 000 euroa. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää tutkimusta, joka kohdentuu palvelujärjestelmään. Tänä vuonna haluttiin palkita etenkin uusia, lupaavia tutkimusryhmiä.
Hankeapurahat myönnettiin palkitsemistilaisuudessa seuraaville tutkijoille, kullekin 20 000 euroa: dosentti, psykiatrian erikoislääkäri Anu-Helmi-Halt, LT, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Jaakko Laitakari, LT, patologian erikoislääkärit Vesa-Matti Pohjanen ja Hanna-Riikka Teppo.
Lisäksi säätiö jakoi 60 000 euroa väitöskirja-apurahoina. Apurahat jaettiin väitöskirjahankkeille, joita toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Apuraha myönnettiin kahdeksalle väitöstutkimukselle, 5000 euroa kullekin.
Säätiön asiamies, yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen kehuu kaikkia apurahan saaneita hankkeita hyvin korkeatasoisiksi ja toivoo, että apurahat edesauttaisivat hankkeiden edistymistä parhaalla mahdollisella tavalla.
Monipuolisia ja poikkitieteellisiä tutkimuksia
Anu-Helmi Haltin johtamassa tutkimuksessa seurataan ADHD:n kulkua ja sen riskitekijöitä. Haltin lähteenä on kaksi suurta kohorttiaineistoa: Pohjois-Suomen 1986 -aineisto ja STUDY-70 aineisto. Haltin tavoitteena on tutkia ADHD:n kulkua aina lapsuudesta aikuisuuteen. Keskiössä ovat ADHD:n varhaiset riskitekijät. Niiden tunnistuksella voidaan mahdollisesti ennaltaehkäistä ADHD:n syntyä sekä kehittää ADHD:n diagnostiikkaa ja varhaista tunnistamista.
Jaakko Laitakarin johtaman tutkimusryhmän hankkeet auttavat arvioimaan kuulonkuntoutuksen tarvetta ja hyötyä erityisesti Pohjois-Suomessa. Lisäksi tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää myös kansallisessa päätöksenteossa. Tutkimushankkeissa perehdytään ikääntyvän väestön kuulon tutkimiseen ja resurssien keskittämiseen, itsetehtävän hälykuulotestin seulontakäyttöön saamiseen sekä kuulonkuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimiseen.
Vesa-Matti Pohjasen ja Hanna-Riikka Tepon johtamassa tutkimuskokonaisuudessa perehdytään diagnostisen patologian vaikutukseen potilaan hoidossa. Tutkimus koostuu neljästä osahankkeesta, joiden yhteisinä pääperiaatteina on arvioida nykydiagnostiikan laatua. Lisäksi arvioidaan, miten patologialla tehty diagnostinen työ palvelee potilaiden hoitoa. Samalla on tarkoitus selvittää, löytyykö aineistosta sellaisia kudostutkimuksia, jotka eivät tuota hyötyä ja joista voitaisiin mahdollisesti luopua ilman että potilaiden diagnostiikka ja hoito huononee.
Vuoden tutkijaksi valittiin Juha Väyrynen
Vuoden tutkijana palkittiin patologian erikoislääkäri, syöpäbiologian dosentti Juha Väyrynen. Väyrynen on menestyvä suolistosyövän immunopatologian tutkija, joka on hankkinut laajaa osaamista useilla alueilla.
Monipuolisesti verkostoitunut Väyrynen on rekrytoinut perustamaansa tutkimusryhmään 11 lupaavaa väitöskirjatyöntekijää. Kollegana Väyrystä kehutaan luotettavaksi ja mutkattomaksi, jonka kanssa on ilo tehdä niin tutkimusta, opetusta kuin diagnostiikkaa. Väyrystä kehutaan positiiviseksi ratkaisujen etsijäksi, joka näyttää ohjattavilleen erinomaista esimerkkiä.
“Lämmin kiitos Terttu-säätiölle tästä tunnustuksesta. Palkinto merkitsee minulle paljon. Pohjois-Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta ja on tosi suuri kunnia päästä liittymään aiemmin palkittujen joukkoon. Tutkimme suolistosyövän mikroympäristöä ja molekyylibiologiaa. Tavoitteenamme on löytää tekijöitä, jotka kuvastavat aiempaa paremmin taudin kulkua. Kiitos kaikille joiden kanssa olen saanut tehdä vuosien varrella töitä”, Väyrynen summaa ja onnittelee myös muita palkittuja.
Palkitsemalla vuoden tutkijan Terttu-säätiö haluaa antaa tunnustusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevälle tohtori-dosenttitasoiselle kliinikkotutkijalle, joka oman potilastyönsä ohella tekee aktiivisesti tutkimustyötä, toimii innostavana esimerkkinä, opettaa, kannustaa ja tukee muita sekä tutkimustyössä että potilastyössä.
Kahdeksan kiinnostavaa väitöskirjahanketta
Väitöskirja-apurahat myönnettiin LL Jere Haverisen tutkimukseen otsikolla fysiologiset aivopulsaatiot MS-taudissa, LL Juha Honkasen tutkimukseen otsikolla potilaiden toipuminen ja elämänlaatu kilpirauhaskirurgian jälkeen, LL Ville Isopahkalan tutkimukseen otsikolla psykiatrisen palvelujärjestelmän uudistuminen – yhteys lääkehoitoihin, Prov., FM Kaisu Lappalaisen tutkimukseen otsikolla farmakogeneettisen paneelin käyttö ja merkitys psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, TtM Tiina Pelkosen tutkimukseen otsikolla tekoälypohjainen palveluntarpeen ennakointi tiedolla johtamisen tukena: terveydenhuollon johtajien näkökulma, LL Sini Rintalan tutkimukseen otsikolla vanhuspotilaiden päivystyksellisen vatsakirurgisen hoidon vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, TtM Merja Sjömanin tutkimukseen otsikolla sairaanhoitajan kliininen osaaminen sydänsairauksien osastohoitotyössä sekä LL Tea Taskilan tutkimukseen otsikolla raskausdiabetes ja puolison terveys.
Terttu-säätiö
Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiön eli Terttu-säätiön tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen, terveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja alan koulutuksen mahdollistaminen. Säätiö on perustettu vuonna 1997. Säätiö kartuttaa omaisuuttaan ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestämällä rahankeräyksiä. Säätiö on hyvinvointialue Pohteen tytäryhteisö. Tertun toiminnasta vastaa hallitus ja asiahenkilönä toimii yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen.
Tänä vuonna säätiö sai 24 hankeapurahahakemusta sekä 43 väitöskirja-apurahahakemusta.
Yhteyshenkilöt
Miia TurpeinenOYS yliopistosairaalan johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 152 2655miia.turpeinen@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
