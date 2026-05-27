Passien voimassaoloaika pidennetään viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen

28.5.2026 15:18:35 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Hallitus on päättänyt pidentää passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa nykyisestä viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Alaikäisten osalta voimassaoloaika säilyy jatkossakin enintään viitenä vuotena. Aloite perustuu hallituspuolueiden norminpurkutyöryhmän työhön.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea, vähentää hallinnollisia kustannuksia ja tehostaa viranomaisten käsittelyprosesseja. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) on työryhmän jäsen ja on tyytyväinen siihen, että ehdotus etenee nyt eduskuntaan.

– Pidempi voimassaoloaika tarkoittaa, että passia tarvitsee uusia harvemmin. Tämä säästää sekä kansalaisten aikaa että vähentää passiasioista vastaavan poliisin työkuormaa. Toivomme myös, että uudistus vähentää kustannuksia ajan myötä niin yksilöille kuin yhteiskunnalle, Wickström sanoo.

Passien turvallisuustaso säilyy edelleen korkeana. Kasvokuvat on otettava ammattivalokuvaajan toimesta, jotta vältetään tekoälyn käytöstä aiheutuvat riskit. Asiakirja lakkaa automaattisesti olemasta voimassa haltijan kuollessa, ja alaikäisten passeihin lisätään tiedot huoltajasta.

– Norminpurkutyöryhmän jäsenenä olen erittäin tyytyväinen, että RKP:n esitys etenee nyt eduskuntaan. Tämä muutos helpottaa suomalaisten arkea konkreettisella tavalla, mikä on ollut tavoitteemme koko prosessin ajan, Wickström toteaa.

