Suur-Savon Sähkö Oy

Kannattavuus vahvistui ja toimintaympäristö vakautui alkuvuonna 2026

28.5.2026 16:24:21 EEST | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote

Alkuvuoden kylmä säätila paransi konsernin liikevaihtoa ja tulos kohentui viime vuoden vastaavaa ajankohtaa paremmaksi. Konsernin tulos oli 7,7 milj. euroa, kun se viime vuonna oli tappiolla -2,1 milj. euroa. Viime vuonna konserniin kuuluva sähkönmyynti (Lumme Energia) oli keskeisin tekijä, joka vei konsernin alkuvuoden tuloksen tappiolle.

Osavuosikatsaus
Konsernin liikevaihto 1–4/2026 oli 69,5 milj. euroa ja oli noin 100,8 milj. euroa (noin 59 %) pienempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihdon pieneneminen johtui Lumme Energian liiketoimintakaupasta ja sähkön myynnin pois jäämisestä konsernissa. Siirretyn sähkön määrä oli noin 17 % suurempi ja myydyn kaukolämmön 13 % suurempi alkuvuoteen 2025 verrattuna. Tähän vaikutti tavanomaista kylmempi säätila. 

Tulos 1–4/2026 parani noin 9,8 milj. euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä johtui vertailuajanjakson 1–4 2025 sähkönmyynnin ja -tuotannon heikosta kannattavuudesta, jotka molemmat jäivät vuosi sitten tappiolliseksi. 

Konsernin rakenne ja riskiprofiili selkeytyivät merkittävästi Lumme Energia Oy liiketoimintajärjestelyn myötä. Muutos vahvistaa taloudellista ennustettavuutta ja tukee yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitystä.

Vuoden 2026 aikana uudistetun strategian toimeenpano on edennyt suunnitellusti eri liiketoiminnoissa. Keskeiset kehitysohjelmat on käynnistetty ja niiden toimeenpano on edennyt eri liiketoiminnoissa suunnitellusti.

Konsernin tulos kehittyi vakaasti. Kannattavuutta paransi erityisesti irtautuminen sähkönmyyntiin liittyvistä markkinariskeistä samalla, kun investointeja toimintavarmuuteen ja tulevaisuuden kasvuun jatkettiin. Tuloksen taustalla on osaava ja sitoutunut henkilöstö, joka on onnistunut ylläpitämään palvelun laadun hyvällä tasolla muutoksista huolimatta.

Talouden tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut 1-4/2026 1-4/2025 2025
Liikevaihto, M€

69,5 

170,3 

402,6 
Käyttökate, M€

20,6 

11,1 

76,0 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja -veroja, M€

7,7 

-2,1 

43,5 
Investoinnit, M€

25,8 

20,4 

82,8 
Omavaraisuusaste

23,0 

18,4 

22,1 
Henkilöstö keskimäärin

115 

171 

174 

Toimintaympäristössä epävarmuuksia, mutta myös mahdollisuuksia

Energia-alan toimintaympäristö pysyi alkuvuonna 2026 edelleen epävarmana, vaikka markkinatilanne vakautui edellisvuoteen verrattuna. Sähkömarkkinoilla hintavaihtelu jatkui uusiutuvan tuotannon lisääntymisen, sääolosuhteiden sekä geopoliittisten epävarmuuksien seurauksena. Samalla sähköistyminen, energiatehokkuus ja kulutusjoustoon perustuvat ratkaisut muuttavat markkinaa ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Konsernin toimintaympäristöön vaikuttavat jatkossa erityisesti energiajärjestelmän rakennemuutos, sähköistymisen kasvu sekä verkkoihin ja huoltovarmuuteen kohdistuvat investointitarpeet. Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta konsernin näkymät perustuvat vakaaseen operatiiviseen toimintaan, tehokkaaseen riskienhallintaan ja kykyyn hyödyntää energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Avainsanat

osavuositulososavuosikatsaus

Elämisen edellytyksiä Järvi-Suomesta

Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.

Konsernin tulos vahvistui vuonna 2025 – strategiset muutokset tukevat omistaja-arvon kasvua26.3.2026 14:38:37 EET | Tiedote

Suur-Savon Sähkö -konsernin vuosi 2025 oli taloudellisesti vahva. Kannattavuus parani selvästi, vaikka liikevaihto laski markkinaympäristön muutosten seurauksena. Konsernin liikevaihto oli 402,6 miljoonaa euroa (463,4 milj. euroa vuonna 2024). Liikevaihdon lasku johtui pääosin sähkön vähittäismyynnin alhaisemmasta hintatasosta sekä poikkeuksellisen lämpimästä vuodesta, joka vähensi energian kysyntää.

