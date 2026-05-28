Kokoomuksen Hänninen: Passien voimassaoloajan pidentäminen helpottaa suomalaisten arkea
28.5.2026 15:23:13 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus esittää passien ja henkilökorttien voimassaoloajan pidentämistä viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Kokoomuksen kansanedustaja Juha Hännisen mukaan uudistus vähentää turhaa byrokratiaa, sujuvoittaa viranomaisasiointia ja helpottaa miljoonien suomalaisten arkea.
– Moni suomalainen kokee passin uusimisen turhan usein toistuvaksi ja aikaa vieväksi. Kun asiakirjojen voimassaoloa pidennetään, ihmisten arki helpottuu ja viranomaisasiointi vähenee, sanoo Hänninen.
Esitys on osa hallituksen norminpurkua ja hallinnollisen taakan keventämistä. Muutos vastaa myös useissa Euroopan maissa jo käytössä olevaa käytäntöä.
– On vain järkevää, että sääntelyä päivitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kymmenen vuoden voimassaoloaika on kansainvälisesti tavallinen ratkaisu ja tuo suomalaisille enemmän sujuvuutta arkeen sekä matkustamiseen, Hänninen toteaa.
Alaikäisten passien voimassaoloaika säilyisi edelleen viidessä vuodessa, mikä on perusteltua lasten nopean kasvun ja tunnistettavuuden vuoksi.
Hänninen pitää tärkeänä myös sitä, että asiakirjaturvallisuudesta huolehditaan muutosten yhteydessä.
– Kansalaisten arjen helpottaminen ja turvallisuus voivat kulkea käsi kädessä. On hyvä, että uudistuksessa huomioidaan myös asiakirjojen luotettavuus ja turvallinen tunnistaminen, Hänninen korostaa.
Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 aikana.
Juha HänninenKansanedustaja
Oulun vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
