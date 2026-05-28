Kokoomuksen Hänninen: Passien voimassaoloajan pidentäminen helpottaa suomalaisten arkea

28.5.2026 15:23:13 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Orpon hallitus esittää passien ja henkilökorttien voimassaoloajan pidentämistä viidestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Kokoomuksen kansanedustaja Juha Hännisen mukaan uudistus vähentää turhaa byrokratiaa, sujuvoittaa viranomaisasiointia ja helpottaa miljoonien suomalaisten arkea.

– Moni suomalainen kokee passin uusimisen turhan usein toistuvaksi ja aikaa vieväksi. Kun asiakirjojen voimassaoloa pidennetään, ihmisten arki helpottuu ja viranomaisasiointi vähenee, sanoo Hänninen.

Esitys on osa hallituksen norminpurkua ja hallinnollisen taakan keventämistä. Muutos vastaa myös useissa Euroopan maissa jo käytössä olevaa käytäntöä.

– On vain järkevää, että sääntelyä päivitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita. Kymmenen vuoden voimassaoloaika on kansainvälisesti tavallinen ratkaisu ja tuo suomalaisille enemmän sujuvuutta arkeen sekä matkustamiseen, Hänninen toteaa.

Alaikäisten passien voimassaoloaika säilyisi edelleen viidessä vuodessa, mikä on perusteltua lasten nopean kasvun ja tunnistettavuuden vuoksi.

Hänninen pitää tärkeänä myös sitä, että asiakirjaturvallisuudesta huolehditaan muutosten yhteydessä.

– Kansalaisten arjen helpottaminen ja turvallisuus voivat kulkea käsi kädessä. On hyvä, että uudistuksessa huomioidaan myös asiakirjojen luotettavuus ja turvallinen tunnistaminen, Hänninen korostaa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 aikana.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Vestman: Suvivirren laulaminen ei tee kevätjuhlasta uskonnon harjoittamista27.5.2026 08:33:31 EEST | Tiedote

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman tekee selväksi, että perustuslakivaliokunta on linjannut yksiselitteisesti ja vakiintuneesti, ettei yksittäisen virren, kuten Suvivirren, laulaminen tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Kyse on suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta juhlatraditiosta. Perustuslaista tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei johdu vaatimusta poistaa koulun toiminnasta kaikkea uskontoon viittaavia elementtejä sisältävää ainesta.

