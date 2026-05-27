Keski-Suomen työlupalinjaus päivitetty – lista ammattinimikkeistä ennätyslyhyt

Saatavuusharkinta koskee vain harvoja

Työlupalinjauksessa määritellään ammatit, joihin voidaan palkata työntekijöitä EU:n ulkopuolelta ilman erillistä saatavuusharkintaa. Kevään päivitys ennakoi loppuvuoden työvoimatarvetta.

Työlupalinjauksen piiriin kuuluu vain pieni osa kansainvälisestä työvoimasta. Saatavuusharkinta ei koske esimerkiksi seuraavia ryhmiä:

EU- ja ETA-kansalaiset

Suomessa tutkinnon suorittaneet

perhesiteen perusteella oleskelevat

humanitaarisin syin oleskelevat, kuten tilapäistä suojelua saaneet ukrainalaiset

korkeasti palkatut erityisasiantuntijat

Vuonna 2025 ensimmäisiä työntekijän oleskelulupia, joita saatavuusharkinta koskee, haettiin valtakunnallisesti noin 6 200. Näistä puolet kohdistui Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Keski-Suomen osuus oli vain 1 %.

Korkea työttömyys – vähemmän vapautettuja ammatteja

Keski-Suomessa työttömyys on edelleen maan korkeimpia, ja työvoimaa on tarjolla runsaasti. Vaikka työmarkkinoilla näkyy joitakin myönteisiä merkkejä, on saatavuusharkinnasta vapautettuja ammatteja vähennetty. Yhtään uutta nimikettä ei ole lisätty, ja tuloksena on Keski-Suomen kautta aikojen lyhyin työlupalinjaus.

"Nykyisessä työllisyystilanteessamme ei ole perusteltua luoda EU:n ulkopuolelta tulevalle työntekijätason työvoimalle oikoreittiä, jonka työlupalinjaus muodostaa", kertoo erikoissuunnittelija Taneli Minkkinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Vain yleislääkärit vapautettuina

Uudessa linjauksessa ainoa saatavuusharkinnasta vapautettu ammatti on yleislääkäri. Näidenkin kohdalla ensimmäiset työntekijän oleskeluluvat ovat hyvin vähäisiä, alle viisi hakemusta vuodessa. Ratkaisulla halutaan varmistaa kansainvälisten lääkäreiden mahdollisuus työllistyä pitkän pätevöitymispolun aikana.

Linjauksesta on poistettu mm. sairaanhoitajat, joita ei ole hakeutunut Keski-Suomeen työntekijän oleskeluluvalla yli kahteen vuoteen. Sen sijaan alueella valmistuu vuosittain 100–150 uutta sairaanhoitajaa, myös kansainvälisiä opiskelijoita. Suomessa tutkinnon suorittaneella maahanmuuttaneella on rajoittamaton työnteko-oikeus.

"On olennaista hyödyntää ensisijaisesti alueella jo oleva työvoima, myös kansainvälinen, ja vasta sitten tähyillään kauemmas", Minkkinen toteaa.

Myös hoiva-avustajat on poistettu linjauksesta, koska työvoimatarpeeseen on vastattu paikallisella koulutuksella.

Hitsaajat ja hoitajat erityishuomion kohteena

Keski-Suomen hyvinvointialueelta eläköityy Kevan ennusteen mukaan lähes 500 lähihoitajaa seuraavan viiden vuoden aikana, jolloin nykyinen työvoiman ylitarjonta saattaa kääntyä työvoimapulaksi.

Myös koneistajien, hitsaajien, laserleikkaajien ja särmääjien ammattiryhmissä tullee olemaan nykyistä enemmän työvoimatarvetta.

Muun muassa näitä ammatteja seurataan työlupalinjauksen seuraavassa päivityksessä syksyllä 2026.