Valtiokonttorin selvitys: Lyhytvuokrauksen vaikutukset asuntomarkkinoilla vähäisiä
28.5.2026 16:56:23 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Valtiokonttorin Analysointipalvelujen laatiman selvityksen mukaan lyhytvuokrauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia keskimääräiseen vuokratasoon tai asuntojen hintoihin tarkastelluilla alueilla. Ilmiö herättää paikoin vilkasta keskustelua, ja yksittäisillä alueilla tai taloyhtiöissä koetut vaikutukset voivat olla merkittäviä.
Selvityksessä tarkasteltiin laajasti tilastoja liittyen lyhytvuokraukseen, vuokriin, asuntojen hintoihin, asuntotarjontaan ja asuntokannan rakenteeseen vuosina 2015–2025. Selvityksessä myös tarkasteltiin tilastollisten menetelmien soveltuvuutta yhteyden tutkimiseen. Analyysi perustui tilastollisiin menetelmiin, joissa huomioitiin kuntien väliset pysyvät erot sekä yleinen ajallinen kehitys.
Rovaniemi lyhytvuokrauksen keskittymä
Lyhytvuokraus on yleistynyt voimakkaasti Rovaniemellä, joka on noussut ilmiön keskeiseksi alueeksi Suomessa. Viime vuosien aikana lyhytvuokrauksesta on tullut merkittävä osa paikallista majoitusmarkkinaa, erityisesti matkailun huippusesonkien aikana. Kasvusta huolimatta analyysi ei osoita, että lyhytvuokrauksen lisääntyminen olisi yksinään nostanut vuokria tai asuntojen hintoja. Kun tarkastelussa otetaan huomioon mm. yleinen hintakehitys ja alueiden väliset erot, ei yhteyttä hintoihin voida osoittaa.
”Lyhytvuokraus näkyy aineistossa selvästi ilmiönä, mutta sen mahdollista vaikutusta hintoihin on hankala eristää muusta markkinakehityksestä”, sanoo selvityksen laatinut analyytikko Roberto Astone Valtiokonttorin Analysointipalveluista.
Vaikka lyhytvuokraus on Rovaniemellä yleistä ja ilmiö näkyy arjessa, koko kunnan tasolla asuntomarkkinoilla ei juuri näy poikkeavaa kehitystä.
”Vaikutuksia vuokra-asuntojen saatavuuteen tai paikallisten asukkaiden elämään voi esiintyä mikrotasolla, vaikka ne eivät näkyisi koko kunnan keskiarvoissa tai selvityksessä tarkastelluissa indikaattoreissa.”, Astone toteaa.
Lyhytvuokrauksesta apua majoitusalan muutokseen
Lyhytvuokraus on osa majoitusmarkkinoiden laajempaa muutosta ja keino vastata matkailukysyntään, joka keskittyy tietyille alueille ja vaihtelee vuoden eri aikoina. Digitaaliset alustat ovat lisänneet lyhytaikaisen majoituksen tarjontaa joustavasti ja nopeammin kuin esimerkiksi lisärakentaminen mahdollistaisi.
Lyhytvuokrauksen nopeasti kasvanut suosio on kuitenkin haastanut nykyistä sääntelyä ja lisännyt tarvetta arvioida sen vaikutuksia myös asumisympäristön ja taloyhtiöiden näkökulmasta. Lyhytvuokrauksen negatiivisia ulkoisvaikutuksia voivat olla esimerkiksi taloyhtiöissä lisääntyvät häiriöt, yhteisten tilojen kuluminen sekä turvallisuusriskit tilanteissa, joissa rakennuksia ei ole suunniteltu majoituskäyttöön.
Selvitys on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa lyhytvuokrauksen vaikutuksista päätöksenteon tueksi.
Lisätietoja: Roberto Astone, Data-analyytikko
Valtiokonttorin Analysointipalvelut
analysointipalvelut@valtiokonttori.fi
Lyhytvuokrauksen vaikutus asuntomarkkinoihin. Selvityksen loppuraportti. Valtiokonttorin julkaisuja 2/2026
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Valtiokonttorin AnalysointipalvelutTalous ja työelämäanalysointipalvelut@valtiokonttori.fiwww.valtiokonttori.fi/valtiokonttorin-yhteystiedot/julkishallinnon-palveluiden-yhteystiedot/
Roberto Astonedata-analyytikkoTalous ja työelämäPuh:0295 502 152roberto.astone@valtiokonttori.fi
Linkit
Valtiokonttorissa tehdään merkityksellistä työtä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olemme valtion varainhoidon ja korvauspalveluiden luotettava toteuttaja ja tietojohtamisen uudistaja. Palvelemme valtionhallintoa, kansalaisia, kuntia, yhteisöjä ja yrityksiä – tiedolla ja taidolla. Tutustu meihin ja tehtäviimme tarkemmin osoitteessa valtiokonttori.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Valtiokonttori
Staten lånade 1,5 miljarder dollar på tio år till en ränta på 4,559 procent27.5.2026 19:41:32 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterade ett nytt dollarlån som förfaller till betalning 3.6.2036. Orderboken på lånet uppgick till 3,8 miljarder dollar och innehöll bud från cirka 60 investerare.
Valtio lainasi 1,5 miljardia Yhdyvaltain dollaria 10 vuodeksi 4,559 % korolla27.5.2026 19:36:00 EEST | Tiedote
Valtio laski liikkeeseen uuden Yhdysvaltain dollarimääräisen obligaation, joka erääntyy 3.6.2036. Lainan tarjouskirja kasvoi liikkeeseenlaskussa 3,8 miljardiin dollariin ja sisälsi tarjouksia noin 60 sijoittajalta.
Staten emitterar ett nytt dollarlån27.5.2026 10:16:57 EEST | Pressmeddelande
Staten emitterar ett nytt dollarlån med en löptid på 10 år. Orderboken öppnades idag den 27 maj 2026.
Valtio laskee liikkeeseen obligaation Yhdysvaltain dollareissa27.5.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Valtio laskee liikkeeseen dollarimääräisen obligaation 10 vuoden maturiteetissa. Tarjouskirja avattiin tänään keskiviikkona 27.5.2026.
Statskontoret sålde statens skuld i en auktion: resultat19.5.2026 13:23:43 EEST | Pressmeddelande
I auktionen såldes statens 4‑ och 15‑åriga benchmarklån för sammanlagt 1 500 miljoner euro.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme