Valtiokonttorin selvitys: Lyhytvuokrauksen vaikutukset asuntomarkkinoilla vähäisiä

Selvityksessä tarkasteltiin laajasti tilastoja liittyen lyhytvuokraukseen, vuokriin, asuntojen hintoihin, asuntotarjontaan ja asuntokannan rakenteeseen vuosina 2015–2025. Selvityksessä myös tarkasteltiin tilastollisten menetelmien soveltuvuutta yhteyden tutkimiseen. Analyysi perustui tilastollisiin menetelmiin, joissa huomioitiin kuntien väliset pysyvät erot sekä yleinen ajallinen kehitys.

Rovaniemi lyhytvuokrauksen keskittymä

Lyhytvuokraus on yleistynyt voimakkaasti Rovaniemellä, joka on noussut ilmiön keskeiseksi alueeksi Suomessa. Viime vuosien aikana lyhytvuokrauksesta on tullut merkittävä osa paikallista majoitusmarkkinaa, erityisesti matkailun huippusesonkien aikana. Kasvusta huolimatta analyysi ei osoita, että lyhytvuokrauksen lisääntyminen olisi yksinään nostanut vuokria tai asuntojen hintoja. Kun tarkastelussa otetaan huomioon mm. yleinen hintakehitys ja alueiden väliset erot, ei yhteyttä hintoihin voida osoittaa.

”Lyhytvuokraus näkyy aineistossa selvästi ilmiönä, mutta sen mahdollista vaikutusta hintoihin on hankala eristää muusta markkinakehityksestä”, sanoo selvityksen laatinut analyytikko Roberto Astone Valtiokonttorin Analysointipalveluista.

Vaikka lyhytvuokraus on Rovaniemellä yleistä ja ilmiö näkyy arjessa, koko kunnan tasolla asuntomarkkinoilla ei juuri näy poikkeavaa kehitystä.

”Vaikutuksia vuokra-asuntojen saatavuuteen tai paikallisten asukkaiden elämään voi esiintyä mikrotasolla, vaikka ne eivät näkyisi koko kunnan keskiarvoissa tai selvityksessä tarkastelluissa indikaattoreissa.”, Astone toteaa.

Lyhytvuokrauksesta apua majoitusalan muutokseen

Lyhytvuokraus on osa majoitusmarkkinoiden laajempaa muutosta ja keino vastata matkailukysyntään, joka keskittyy tietyille alueille ja vaihtelee vuoden eri aikoina. Digitaaliset alustat ovat lisänneet lyhytaikaisen majoituksen tarjontaa joustavasti ja nopeammin kuin esimerkiksi lisärakentaminen mahdollistaisi.

Lyhytvuokrauksen nopeasti kasvanut suosio on kuitenkin haastanut nykyistä sääntelyä ja lisännyt tarvetta arvioida sen vaikutuksia myös asumisympäristön ja taloyhtiöiden näkökulmasta. Lyhytvuokrauksen negatiivisia ulkoisvaikutuksia voivat olla esimerkiksi taloyhtiöissä lisääntyvät häiriöt, yhteisten tilojen kuluminen sekä turvallisuusriskit tilanteissa, joissa rakennuksia ei ole suunniteltu majoituskäyttöön.

Selvitys on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa lyhytvuokrauksen vaikutuksista päätöksenteon tueksi.

Lisätietoja: Roberto Astone, Data-analyytikko

Valtiokonttorin Analysointipalvelut

analysointipalvelut@valtiokonttori.fi

Lyhytvuokrauksen vaikutus asuntomarkkinoihin. Selvityksen loppuraportti. Valtiokonttorin julkaisuja 2/2026