”Pihalla oli jotakin outoa” – Leena Lehtolaisen nuorten kirjoituskilpailun voittajat selvillä
28.5.2026 17:14:20 EEST | Tammi | Tiedote
Kirjailija Leena Lehtolainen julkaisi ensimmäisen kirjansa vain 12-vuotiaana toukokuussa 1976. Viisikymmentä vuotta myöhemmin, toukokuussa 2026, Tammi julkaisee Leena Lehtolaisen 42. teoksen, nuortenromaanin Kissajumalan kevät. Se on mukaelma Lehtolaisen esikoisteoksesta. Lehtolaisen huikeaa uraa juhlistettiin kustantaja Tammen järjestämällä 12-13-vuotiaille nuorille suunnatulla kirjoituskilpailulla, jonka voittajat on nyt julkistettu.
Leena Lehtolaisen juhlavuoden kirjoituskilpailuun saapui lähes 300 tekstiä eri puolelta Suomea. Nuoret kirjoittajat saivat tehtäväkseen jatkaa tarinaa, joka alkaa Lehtolaisen keksimällä aloituslauseella: ”Pihalla oli jotakin outoa.” Noilla sanoilla käynnistyi valtava määrä ilahduttavan erilaisia kekseliäitä ja vauhdikkaita tarinoita.
Suosituimpia lajityyppejä teksteissä olivat fantasia, maaginen realismi ja kauhu. Usein päähenkilöt päätyvät toiseen ulottuvuuteen tai siirtyvät ajassa taaksepäin jonkin taikaesineen avulla. Tarinoiden hahmot kohtaavat seikkailuissaan metsäneläinten lisäksi satuhahmoja. Usein käy kutsu myös taikakouluun tai jonkinlaiseen pelastustehtävään. Mukaan mahtui myös paljon dekkariperinteestä ammentavia etsiväkertomuksia.
Monet teksteistä käsittelevät ihmissuhteita. Ystävyys, yksinäisyys, ulkopuolisuus ja kiusaaminen ovat keskeisiä teemoja. Suhde vanhempiin ja sisaruksiin sekä perheen sisäiset jännitteet ja salaisuudet nousevat niin ikään esiin monessa kertomuksessa. Usein käsitellään myös heikomman puolelle asettumista, luottamusta sekä totuuden paljastamista, vaikka se on vaikeaa tai vaarallista.
Myös huoli ympäristöstä ilmenee teksteissä monin tavoin. Toisaalta luonto ja metsä toimivat useissa tarinoissa turvallisena pakopaikkana, jossa ystävälliset eläimet auttavat, lohduttavat ja joskus johdattavat seikkailuun. Suurin osa tarinoista saa onnellisen lopun ja monesta tiukastakin tilanteesta selvitään säikähdyksellä. Kaiken kaikkiaan kilpailuun osallistuneet nuoret ovat selvästi innokkaita lukijoita ja kirjoittajia. Heidän kirjoittamansa tekstit ovat sujuvakielisiä ja taiten rakennettuja.
Voittajat sekä Leena Lehtolaisen kirjoittamat palkintoperustelut:
Maria af Ursin, Helsinki: Virhe koodissa, palkinto 500 euroa
Suorastaan hyytävätunnelmainen ja voimakkaan visuaalinen tarina, jonka voi nähdä tapahtuvan omien silmiensä edessä. Tiivis kokonaisuus on kielellisesti ehjä.
Doris Olkku, Lahti: Aamuinen pelastusoperaatio, palkinto 300 euroa
Klassinen keijukaissatu, jossa on yhtä aikaa vanhanaikaista lumoa ja modernin fantasian tuntua, ehkä ripaus luonnonsuojeluaatettakin. Erilajiset toimivat ihanasti yhdessä.
Aatu Malinen, Kokemäki: Salaperäinen varjo, palkinto 100 euroa
Nimensä mukaan tarinassa on salaperäinen, kiehtova tunnelma. Retki kauniin metsäluonnon läpi on kuvattu vivahteikkaasti ja tarkkanäköisesti. Loppu on liikuttava mutta ei selitä itseään liikaa.
Voittajat palkittiin eilen 27.5.2026 Aleksanterin teatterissa järjestetyssä Leena Lehtolaisen 50-vuotistaiteilijajuhlassa.
Kilpailussa toiselle sijalle tullut Doris Olkku Salpausselän koulusta Lahdesta kertoo lukevansa aika paljon. ”Lempikirjojani ovat fantasiakirjat, ja pidän eniten Rick Riordanin ja Elina Rouhiaisen kirjasarjoista. Pidän kirjoittamisesta, koska siinä saa käyttää luovuutta. Tykkään kehitellä erilaisia hahmoja, joita piirrän ja käytän tarinoissa.”
Kilpailun voittaja Maria af Ursin Helsingin saksalaisesta koulusta kertoo pitävänsä erityisesti kirjoista, joissa on kauhu- ja jännitysteema. ”Viimeaikaisista kirjoista pidin erityisesti Päivi Lukkarilan Skutsista, jonka luin pari viikkoa sitten. Olen viime aikoina alkanut lukemaan enemmän, haluan tehdä siitä hyvän tavan. Erityisesti julkisissa liikennevälineissä haluan mieluummin lukea kirjaa kuin katsoa kännykkää.”
Kymmenen parhaan kirjoittajan joukkoon sijoittuivat lisäksi:
Elle Haapanen, Pori
Kerkko Joutsiniemi, Helsinki
Emma Miettinen, Tornio
Paula Lampelo, Espoo
Seela Niemi, Pyhätunturi
Helmi Partanen, Helsinki
Emmi Talja, Espoo
Johanna HarkkilaViestintäpäällikköPuh:+358 41 4497274johanna.harkkila@tammi.fi
