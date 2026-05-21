Tapani Hakala Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton varapuheenjohtajaksi
28.5.2026 18:18:28 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton hallitus on valinnut varapuheenjohtajakseen Tapani Hakalan. Hakala toimii Ha-Ki-Kor Oy:n yrittäjänä ja terveyskauppiaana vaimonsa Päivi Hakalan kanssa Pirkanmaalla. Heillä on kuusi BioPro-ketjun myymälää Pirkanmaalla, ja lisäksi hän toimii BioPro-ketjun toimitusjohtajana. Liiton puheenjohtajana toimii ECOteekki-kauppias Niko Korhonen.
Hakalan valinta vahvistaa liiton tavoitteita kehittää terveyskauppa-alaa valtakunnallisesti sekä tuoda alan yrittäjien käytännön kokemusta vahvasti mukaan liiton toimintaan ja edunvalvontaan.
”Terveyskauppa-alalla on paljon mahdollisuuksia kasvaa ja uudistua. Haluamme kehittää alaa yhdessä yrittäjien, jäsenyritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä vahvistaa terveyskaupan asemaa asiantuntevana hyvinvoinnin erikoiskauppana. On hienoa päästä mukaan rakentamaan alan tulevaisuutta liiton varapuheenjohtajan roolissa”, sanoo Tapani Hakala.
Hakalan mukaan kuluttajien kiinnostus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, ravitsemukseen ja luonnollisiin hyvinvointiratkaisuihin näkyy myös terveyskaupassa kasvavana kiinnostuksena asiantuntevaa palvelua kohtaan.
Liiton puheenjohtaja Niko Korhonen pitää Hakalan valintaa erittäin myönteisenä koko alan kannalta.
”Tapani Hakalalla on pitkä ja monipuolinen kokemus terveyskauppa-alasta sekä vahva käytännön ymmärrys yrittäjyydestä ja asiakkaiden muuttuvista tarpeista. Hänen näkemyksensä ja kokemuksensa tuovat arvokasta osaamista liiton hallituksen työskentelyyn ja alan kehittämiseen”, Korhonen kertoo.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö korostaa, että alan toimintaympäristö muuttuu nopeasti, mikä lisää yhteistyön ja vahvan edunvalvonnan merkitystä.
”Terveyskauppa-ala elää voimakasta uudistumisen aikaa. Kuluttajien kiinnostus hyvinvointiin kasvaa jatkuvasti, mutta samalla myös alan sääntely, kilpailu ja toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Tapani Hakalan pitkä kokemus terveyskauppiaana, useiden myymälöiden yrittäjänä ja ketjutason toimijana tuo liiton toimintaan tärkeää käytännön näkemystä siitä, miten alan kilpailukykyä ja yrittäjien toimintaedellytyksiä voidaan kehittää tulevaisuudessa”, Rönkkö sanoo.
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on terveystuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, joka edistää terveyskaupan, hyvinvointituotteiden ja alan yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa.
Yhteyshenkilöt
Tapani HakalaSuomen Terveystuotekauppiaiden Liiton varapuheenjohtaja ja Ha-Ki-Kor Oy:n yrittäjäBioPro Oy / Ha-Ki-Kor OyPuh:044 3133300tapani.hakala@biopro.fiwww.biopro.fi
Niko KorhonenSuomen Terveystuotekauppiaiden Liiton puheenjohtaja, ECOteekki-kauppiasJoensuun Luontaistuote A. Korhonen Oy/ECOteekkiPuh:0500 742 881niko@ecoteekki.fiwww.ecoteekki.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
