Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto 28.5.2026: Kaupunki tukee iäkkäiden kulttuuritoimintaa 1,3 miljoonalla eurolla

28.5.2026 18:34:26 EEST

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 28.5.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. 

Kaupunki tukee iäkkäiden ihmisten kulttuuritoimintaa 1,3 miljoonalla eurolla. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi kokouksessaan avustusta 34 taide- ja kulttuuritoimijalle, joiden avustettavat hankkeet tukevat erityisesti kotona asuvien ikääntyneiden toimintakykyä ja ennaltaehkäisevät ikääntymisen tuomia haasteita. 

Kokouksessa päätettiin myös kulttuurin alueellisen harrastamisen erillisavustuksista sekä projektiavustuksista. 

Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP). 

